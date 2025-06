El festival Río Babel 2025 anuncia un cartel de lujo con Estopa, Kase. O, Cypress Hill y Madness

El Festival Río Babel vuelve con fuerza los días 4 y 5 de julio al Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid, celebrando su octava edición con un cartel diverso y de alto nivel. Una cita ineludible para los amantes de la música iberoamericana y de las experiencias culturales completas.

En esta edición, el festival reúne a grandes referentes nacionales e internacionales, como Kase.O, uno de los nombres más destacados del hip hop en español; Estopa, reyes del mestizaje rock-rumba, los legendarios Cypress Hill, íconos del rap mundial, y los británicos Madness, figuras clave del ska-pop.

Estopa y Kase.O encabezan las jornadas del fin de semana

Tras haber formado parte de la primera edición, Estopa regresa como cabeza de cartel del sábado 5 de julio. El dúo catalán repasará sus grandes éxitos como Vino Tinto, La Raja de tu Falda o Como Camarón, en una noche que promete emoción y nostalgia.

Por su parte, Kase.O será el gran protagonista del viernes 4 de julio, en la que será su única actuación en Madrid dentro de su esperada gira de despedida. Una oportunidad única para revivir los hitos de su carrera antes de embarcarse en nuevos proyectos.

Cypress Hill y Madness, leyendas internacionales en el escenario

El rap clásico de Cypress Hill, con su potente mezcla de sonidos latinos y underground, aterriza por primera vez en Río Babel. Desde Los Ángeles, el grupo formado por B-Real, Sen Dog y DJ Muggs traerá himnos como How I Could Just Kill a Man o Insane in the Brain.

Completan el cartel otras figuras internacionales como Madness, Caravan Palace, Los Amigos Invisibles, Bacilos, y la explosiva propuesta electrónica de Ácido Pantera.

Un mosaico de sonidos: del flamenco al reggae, del funk al indie

Río Babel se mantiene fiel a su identidad mestiza y vibrante. Entre los nombres confirmados también están el guitarrista Yerai Cortés, la cantante Bebe celebrando los 20 años de Pafuera Telarañas, la polifacética Queralt Lahoz, y el debut en solitario de Griso.

La fusión multicultural estará representada por La Ganga Calé, Sanguijuelas del Guadiana, Swing Original Monks, Rawayana, Mr. Kilombo, y Reyna Tropical.

El humor también sube al escenario

Además de música, el festival vuelve a apostar por el Babel Comedy, su espacio dedicado al humor. El cómico Iggy Rubín será el encargado de abrir el escenario, seguido por figuras como Laura Márquez, Inés Hernand, Ignatius Farray, Isabel Rey, Andrés Fajngold, y el trío No Hay Negros en Tíbet.

Mucho más que música: arte, comedia y gastronomía

Como en ediciones anteriores, Río Babel trasciende la música para ofrecer una experiencia cultural completa con propuestas de arte plástico, comedia y gastronomía, consolidándose como una de las fechas clave del calendario cultural madrileño.

Datos clave:

Cuándo: 4 y 5 de julio de 2025

Dónde: Auditorio Miguel Ríos – Rivas-Vaciamadrid

Consulta la programación completa y entradas en la web oficial del festival.