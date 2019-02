Errejón votará a su todavía líder Iglesias en las generales: “Más Madrid es para la capital y la comunidad”

En una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, Errejón ha remarcado que Más Madrid es "un proyecto para la ciudad y la Comunidad de Madrid, para continuar el cambio en el Ayuntamiento y extenderlo a un gobierno de la región; que en vez de preocuparse por lo que le pide la Fiscalía, lo haga por los hospitales, escuelas y la generación de oportunidades para todos los madrileños".

El que fuera fundador de Podemos, Íñigo Errejón, ha asegurado también que votará a Podemos y su líder, Pablo Iglesias, en las próximas elecciones generales, cuando se convoquen. Además, espera que Podemos se sume a su proyecto en Madrid. “Tendrá que decidir si se suma al proyecto o no lo hace. Ahora, creo que hemos perdido tiempo suficiente en las construcciones de partido que se alejen de las necesidades de los madrileños. Me gustaría que se sumaran; si no es antes, después (de las elecciones)”, ha dicho.

Errejón ha reiterado que no quiere seguir hablando de discrepancias con Podemos. “Di un paso para poner un poco de distancia de estar hablando de nosotros mismos. Pasé de pantalla y la pantalla en la que estoy ahora es levantar un proyecto para demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma”, ha añadido.

Para ello, ha invitado a los madrileños a que se registren en Más Madrid y confirmen la asistencia al acto del sábado en Villaverde, en el que estará con Manuela Carmena en el primer acto público de la plataforma. “Nuestra prioridad es la igualdad, sobre todo en los barrios más golpeados por la crisis. Desde hace demasiado tiempo la Comunidad bloquea lo que hace el Ayuntamiento y nosotros queremos trabajar juntos con igualdad, justicia social e innovación. El sábado es el pistoletazo de salida”, ha anunciado.

Presupuestos y juicio a separatistas

En otro orden de cosas, sobre el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado, que contaban con el apoyo de Podemos, Errejón considera que en España sobra la atribución de culpas pero considera que el Gobierno “tenía que haber sido un poco más persistente y generosos en la búsqueda” del apoyo. También ha pedido a los que votaron en contra de ellos que expliquen en qué medida eso va a beneficiar a los españoles.

“Bajar las tasas universitarias, aumentar las ayudas para Dependencia y las partidas para desempleados mayores de 52 años son buenos para aquellos que más lo necesitan, también para los votantes del PDeCat, ERC, Cs y PP. No sé por qué han votado que no y cuál es el plan. Tengo una cierta sensación de que el problema de España no es de elecciones ni de partidos, sino de aprender a ponernos de acuerdo y si no se consigue habrá una década de elecciones y declaraciones altisonantes y fuegos artificiales”, ha afirmado.

Preguntado por si adelantaría las elecciones generales, el precandidato regional de Más Madrid ha recordado que es prerrogativa del presidente del Gobierno y que ya no está en el Congreso, por lo que no tiene la información de lo que se habla en sus pasillos que tenía antes.

“Quiero hacer una reflexión de fondo. Esto no tiene que ver con adelantar, retrasar o hacer cálculos de las elecciones. Tiene que ver con que aprendamos a que estamos en una fase histórica para unir a los españoles. Hasta que eso no entre en la cabeza podemos pasar una década haciendo elecciones. Yo estoy centrado en las de mayo, que vamos a dar pasos sobre todos para los que más lo necesitan”, ha apostillado.

Por último, sobre el proceso que juzga estos días a varios líderes independentistas por rebelión y sedición al Estado, Errejón ha afirmado que es se trata de un juicio con “evidentes connotaciones políticas”, pero se está llevando a través de los “códigos jurídicos con los que nos hemos dotado los españoles”.

Tras señalar que habrá una sentencia judicial sobre la causa, su valoración política es que es una situación que le “entristece” porque “supone el fracaso de la política”. “Tuvimos un presidente que pensaba que los problemas se arreglaban solos, Mariano Rajoy, que pasó esta patata caliente. Esto se soluciona llegando a un acuerdo dentro de la ley porque si no hay heridas que después va a ser difícil de que vayan sanando”, ha concluido Errejón.