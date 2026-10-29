Un viaje alrededor del mundo: Así es la nueva colección de Navidad de Maisons de Monde

Maisons du Monde, referente en el diseño de productos inspiradores, accesibles y sostenibles, presenta su nueva colección de Navidad 2026, una invitación a descubrir las fiestas desde cuatro universos llenos de creatividad, color y originalidad.

Este año, el viaje continúa hacia destinos sorprendentes como India, Chamonix, Marte, París y Londres que reinventan la decoración navideña y combinan propuestas atrevidas con la elegancia de los estilos más atemporales. Desde adornos llenos de fantasía hasta detalles sofisticados para vestir el árbol y la mesa, cada colección invita a crear una Navidad única.

Navidad en Jaipur: La India Magnética

La exuberancia y el esplendor de la India inspiran una colección de estética kitsch, marcada por el color, la artesanía y los detalles sorprendentes. Tigres, tuk-tuks, muñecas tradicionales y motivos ornamentales llenan el árbol de personalidad, en una propuesta cálida y vibrante que celebra la originalidad.

Algunos imprescindibles: colgante de cabeza de tigre (3,99 €), colgante de tuk-tuk indio (4,99 €) y colgante de Ganesha (5,99 €).

Navidad en Chamonix: A toda velocidad bajo los copos de nieve

La montaña se convierte en escenario de una Navidad divertida y desenfadada. Inspirada en el universo del esquí, la colección reúne perros con jerséis de jacquard, teleféricos, máscaras de esquí y un Papá Noel listo para lanzarse a las pistas. Una propuesta llena de humor que rompe con los códigos tradicionales.

Algunos imprescindibles: colgante de Papá Noel haciendo surf (5,99 €), colgante de máscara de esquí (2,99 €) y cascanueces en las pistas (14,99 €).

Navidad en Marte: La Odisea Espacial

La imaginación despega hacia nuevos planetas con una colección futurista inspirada en la conquista del espacio. Cohetes, astronautas, planetas y reflejos iridiscentes se combinan con tonos azul cielo y morado eléctrico para crear una decoración cósmica, brillante y llena de fantasía.

Algunos imprescindibles: colgante de cohete (5,99 €), colgante de planeta de perlas (5,99 €) y bola de astronauta (5,99 €).

Navidad en París: Un homenaje a las delicias culinarias

La última parada celebra el refinamiento francés a través de una colección que une gastronomía, alta costura y arte de recibir. El blanco y el negro contrastan con el dorado champán en adornos elegantes y festivos, como copas doradas, macarons, lazos y cubiteras de champán.

Algunos imprescindibles: colgante de copa de oro (2,99 €), torre de macarons con lazo (3,99 €) y colgante de cubitera de champán (3,99 €).

Navidad británica: la elegancia de una Navidad tradicional en el corazón de Londres

Esta colección invita a disfrutar de una Navidad inspirada en la elegancia y el encanto británico, donde la tradición se combina con un ambiente cálido y acogedor. El clásico estampado de tartán se une a la suavidad del terciopelo y a delicados lazos festivos, mientras que los icónicos símbolos ingleses aportan un toque nostálgico y refinado a la decoración navideña.

Algunos imprescindibles: colgante de coche con árbol de Navidad de perlas (5,99 €), colgante de casa de vidrio (5,99 €) y colgante de cojín «Let It Snow» (5,99 €).

Una Navidad para dejar volar la imaginación

Con su colección de Navidad 2026, Maisons du Monde invita a explorar nuevos estilos y transformar cada rincón del hogar en un escenario lleno de magia. Cuatro destinos, infinitas posibilidades y una misma invitación: celebrar las fiestas con creatividad, personalidad y un toque de sorpresa.

Desde la elegancia parisina hasta el encanto de la tradición británica, cada propuesta descubre una forma diferente de vivir la Navidad, combinando colores, texturas y detalles decorativos que despiertan emociones y cuentan historias. Adornos llenos de carácter, materiales delicados y ambientes cuidadosamente concebidos permiten crear espacios únicos, adaptados a cada estilo y pensados para disfrutar de los pequeños momentos que hacen especial esta época del año.

Más allá de la decoración, la colección celebra la ilusión de preparar el hogar para las fiestas, compartir momentos inolvidables y crear nuevas tradiciones. Una invitación a jugar con las tendencias, atreverse a mezclar estilos y convertir la Navidad en una experiencia personal, donde cada detalle suma y la imaginación se convierte en la mejor aliada para vestir el hogar de espíritu festivo.