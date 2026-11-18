El letal virus Nipah (NiV) se identificó por primera vez en el año en 1999 en Malasia y Singapur tras un brote de una enfermedad desconocida entre criadores de cerdos. Posteriormente, se transmitió también entre personas, lo que favoreció la propagación del patógeno y provocó la muerte de cientos de personas. Ahora, la India está afrontando un nuevo brote que ha encendido las alarmas ante el riesgo de que esta enfermedad vírica pueda extenderse y provocar una pandemia, como ocurrió con el Covid-19.

Por el momento, las autoridades indias han puesto en marcha medidas de contención en las inmediaciones de Calcuta. Esta enfermedad presenta una tasa de mortalidad muy elevada; según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), puede alcanzar el 70%. Se trata de un virus zoonótico, lo que significa que puede pasar de los animales a los seres humanos; en el caso del Nipah, los principales animales asociados a su transmisión son los murciélagos y los cerdos.

Alerta por el letal virus Nipah (NiV) en la India

El Ministerio de Salud del país asiático ha pedido extremar las medidas de protección en los hospitales de las áreas afectadas. Para ello, ha establecido que el personal sanitario utilice equipos de protección individual (EPI), ante la preocupación por una posible transmisión del virus entre personas.

«Dado que el período de incubación del Nipah varía de 4 a 45 días, tendremos que buscar casos activos y hacer seguimiento a sus contactos. Deberán mantenerse bajo supervisión. Solo entonces, después de tres meses, podremos decir que no ha aparecido un tercer caso y que el brote ha terminado», ha confirmado el subdirector adjunto de Salud del Gobierno de Bengala Occidental, Subarna Goswami, a la agencia india ANI.

El virus Nipah es un patógeno zoonótico cuya transmisión se produce principalmente a través de murciélagos frugívoros y cerdos, aunque también puede propagarse mediante alimentos contaminados o por contacto directo entre personas. La infección puede ser asintomática o provocar complicaciones graves, como enfermedades respiratorias agudas y encefalitis. Según la alerta sanitaria, los primeros brotes de infección humana registrados en India se produjeron en Bengala Occidental en 2001 y 2007, y dejaron al menos 50 fallecidos.

«La transmisión del virus a los humanos puede producirse por contacto directo con animales infectados como murciélagos, cerdos o caballos, y por el consumo de frutas o productos derivados (como el zumo crudo de palmera datilera) contaminados por murciélagos frugívoros infectados. El virus también puede causar enfermedades graves en animales de cría como los cerdos. Asimismo, puede propagarse entre las personas. Se han notificado casos en entornos de atención de salud y entre familiares y cuidadores de pacientes infectados a través del contacto directo», explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este contexto, se están realizando pruebas RT-PCR a los murciélagos del Zoológico de Alipore, en Calcuta, para comprobar si tienen el virus Nipah. Durante dos días, un equipo del Instituto Nacional de Investigación Médica recogió muestras de sangre e hisopos de los animales, siguiendo rigurosas medidas de bioseguridad. «El equipo tomó las muestras y completó el proceso conforme a las normas establecidas», explicó Tripti Sah, directora del zoológico, en declaraciones a PTI.

Por el momento, las autoridades han señalado que no se han detectado casos vinculados a viajes internacionales ni contagios fuera del subcontinente asiático. Sin embargo, los expertos insisten en que la detección temprana, la respuesta rápida y la cooperación internacional son clave para evitar que brotes como el del Nipah se conviertan en una amenaza a escala global.

Síntomas y diagnóstico

Aunque algunas personas infectadas por el virus Nipah no presentan síntomas o desarrollan cuadros leves, la mayoría sufre encefalitis y problemas respiratorios, dos complicaciones asociadas a una elevada mortalidad. Las primeras señales suelen parecerse a las de una gripe e incluyen fiebre alta, dolor de cabeza y dolores musculares. También pueden aparecer somnolencia, desorientación y convulsiones, y muchos llegan a entrar en coma. Hasta la fecha, se han contabilizado al menos 760 contagios humanos por Nipah en todo el mundo, con 437 fallecidos en Bangladesh, la India, Malasia, Filipinas y Singapur.

¿Hay riesgo en España?

Según el Ministerio de Sanidad, la enfermedad provocada por el virus Nipah «está inscrita en la lista del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), siendo de declaración obligatoria».

Respecto al riesgo para España, las posibilidades de que afecte a la población son muy reducidas. Esto se debe a que no hay reservorios naturales del virus, no se han detectado casos autóctonos ni importados y su transmisión sostenida necesita unas condiciones epidemiológicas concretas que no se dan en Europa.

Por este motivo, la situación actual no representa una amenaza para la población europea, aunque se mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución del brote, según la Comisión de Microbiología de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.