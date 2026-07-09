Una nueva especie de perro hueso que se creía extinto hace 16 millones de años, los zoólogos se han quedado en shock ante este hito colosal. Será el momento de empezar a prepararnos para una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En estos días que la tecnología nos permite conseguir un retrato de un pasado que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. Cuando estamos ente una arqueología que se viste de gloria y nos ofrece una situación que puede acabar siendo la que nos acompañará en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Los zoólogos no dejan de darnos sorpresas con una técnica que puede cambiarlo todo, una pequeña parte de este ser se enlaza en una línea evolutiva que se creía extinta desde hace 16 millones de años.

Los zoólogos han conseguido un hito colosal

La realidad siempre acaba superando la ficción y lo hace de tal forma que nos descubre la esencia de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar claramente por un cambio en este hito colosal que hasta el momento desconocíamos que podría hacerse realidad.

Recrear un pasado que se forma a base de pequeños detalles que pueden acabar siendo los que nos van a acompañar en estos días en los que cada gesto cuenta. Es momento de saber qué es lo que puede pasar con un hito colosal que podría acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Estaremos a merced de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve, en unos días en los que la tecnología y el azar se unen.

Han sido capaces de crear un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con algunos detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más, de un hito colosal que puede ser esencial en estos días.

Descubren una nueva especie de perro hueso que se creía extinto hace 16 millones de años

Una nueva especie de perro hueso que se creía extinto hace 16 millones de años ha aparecido de nuevo. Con lo que, se ha descubierto un eslabón evolutivo que se creía perdido y que gracias a los expertos hemos podido recrear. La final capa que separa el oso del perro ha sido revelada.

Tal y como nos explican desde el Instituto Catalán de Paleontologia: «Los anficiónidos —coloquialmente conocidos como «perros-oso» (bear-dogs, en inglés)— fueron un grupo de carnívoros que prosperó en América del Norte y Eurasia durante buena parte del Cenozoico, desde el Eoceno hasta el Mioceno tardío. A pesar de su nombre popular, no están emparentados directamente ni con los perros ni con los osos actuales, sino que constituyen una familia extinta dentro del orden de los carnívoros. Presentaban una gran variedad de tamaños y adaptaciones dentales, que iban desde especies hipocarnívoras —con dentición trituradora, convergente con la de los úrsidos y un porcentaje de carne inferior al 30% en su dieta— hasta formas hipercarnívoras (más de un 70%) con una dentición de tipo félido».

Siguiendo con la misma explicación: «Paludocyon moyasolai pertenece a la subfamilia Amphicyoninae y se sitúa dentro del género Paludocyon, descrito en el año 2011 por Jorge Morales y su equipo para incluir especies que hasta entonces se habían clasificado dentro del género Cynelos. Las especies de Paludocyon se caracterizan por mantener una dentición relativamente hipercarnívora, con molares superiores robustos y premolares reducidos. El material tipo —el que ha servido para erigir la nueva especie— incluye un cráneo bastante completo pero aplastado lateralmente con la dentición superior casi completa y un segundo molar inferior aislado. El análisis de la morfología de la dentición superior ha permitido identificar rasgos que distinguen a P. moyasolai de todas las demás especies conocidas del género. En particular, presenta unas proporciones singulares de los molares superiores y un tercer molar más desarrollado, con unas cúspides anteriores bien definidas. Estos caracteres no se han observado en ninguna otra especie de Paludocyon».

Este yacimiento puede cambiar la historia por completo: «Els Casots es uno de los yacimientos de vertebrados del Mioceno de referencia en el sureste de Europa. La edad del yacimiento, cifrada en unos 15,9 millones de años, se fundamenta en una combinación de datos bioestratigráficos y magnetoestratigráficos. Situado en el margen meridional de la cuenca del Vallès-Penedès, fue descubierto en 1989 y fue objeto de excavaciones hasta 1994. Las campañas sistemáticas se reanudaron en 2018 y han continuado ininterrumpidamente desde entonces. Hasta hoy, se han recuperado más de 5.000 restos de macrovertebrados, que representan cerca de 80 especies de vertebrados, incluyendo peces, amfibios, reptiles, aves y mamíferos. La fauna, flora y la sedimentología del yacimiento indican que era un lago de agua dulce, de poca profundidad pero muy cerca de la costa, en un contexto de condiciones cálidas asociadas al Óptimo Climático del Mioceno. De hecho, Paludocyon significa ‘perro de los humedales’».