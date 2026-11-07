Los científicos no dan crédito: documentan por primera vez en la costa de Galicia ejemplares de 2 animales tropicales de aguas cálidas

Dos especies marinas de aguas cálidas han aparecido por primera vez en la costa de Galicia. El Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha documentado este otoño cinco alachas, un pez pequeño de mar abierto, y una hembra de cangrejo ermitaño, una especie que suele vivir en aguas de Portugal.

El cangrejo apareció en Corrubedo (La Coruña), unos 460 kilómetros más al norte de su zona habitual. Las alachas llegaron a los investigadores gracias a los barcos de cerco que faenan en el norte de la comunidad, que las sacaron del mar con sus redes.

Así identificaron en Vigo las dos especies de aguas cálidas halladas en Galicia

El cangrejo pertenece a la especie Dardanus calidus y apareció en julio de 2026. Hoy forma parte de la colección de crustáceos del IEO. Las alachas (Sardinella aurita) se capturaron a principios de ese mismo año, y los investigadores confirmaron la especie con un código de barras de ADN.

Bruno Almón, investigador del Centro Oceanográfico de Vigo, firma como primer autor el trabajo sobre el cangrejo, publicado en la revista Biology junto a J. A. Cuesta, H. Costa y Rafael Bañón. Bañón, investigador del mismo centro, encabeza el estudio de la alacha, publicado en Cybium con Almón, C. García Soler y A. de Carlos.

Ambos pertenecen al grupo Ecosistemas Marinos Vulnerables en Alta Mar (ECOVAM). El instituto difundió los dos hallazgos en un comunicado del 30 de octubre.

¿Por qué aparecen en Galicia cada vez más especies de aguas cálidas?

Para Almón, el valor del registro está tanto en lo lejos que ha llegado el cangrejo como en el lugar donde apareció. Según explicó, Galicia se ha convertido «cada vez más» en una región donde aparecen especies marinas de afinidad cálida fuera de su zona habitual, entre ellas peces, moluscos y algas.

Bañón relaciona el caso de la alacha con la reciente tropicalización de la costa noroeste de la península. A su juicio, esa tendencia y la llegada de peces de afinidad tropical obligan a documentar y evaluar cada nuevo registro en la región.

Los propios autores marcan el límite del hallazgo, que se apoya en muy pocos ejemplares. En el estudio del cangrejo advierten de que esta única captura «no demuestra de forma independiente» que la especie haya colonizado la zona o se esté expandiendo hacia el norte de forma sostenida.

¿Cómo puede afectar la alacha a la sardina?

La alacha es un pez pelágico pequeño, de los que viven en la columna de agua y no junto al fondo, como la sardina. Según el IEO, podría competir con ella por el espacio y el alimento, y su valor comercial es menor.

Bañón cree que esta especie puede servir como indicador. Su abundancia y su distribución responden rápido a los cambios del ambiente, así que su presencia ayuda a seguir «los cambios ecosistémicos» que vive el Atlántico nororiental.

Almón añade que el noroeste de la península se está convirtiendo en «una región centinela» para entender cómo responden las especies marinas a las nuevas condiciones del mar. No es el primer aviso: en aguas gallegas ya se han detectado un pez globo y un alga invasora tropical, y en el Cantábrico hay peces que buscan aguas más frías.