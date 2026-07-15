Scaloni y Tuchel también se rinden a España: «Es impresionante»

Lionel Scaloni y Thomas Tuchel se rindieron a España en la rueda de prensa previa de ambos seleccionadores de la segunda semifinal del Mundial que este miércoles disputarán Inglaterra y Argentina. El ganador de este duelo se enfrentará a la selección en la final que se disputará este domingo 18 de julio a las 21:00 horas en el MetLife de Nueva York. España tendrá la oportunidad de ganar su segundo título mundial después de su exhibición ante Francia.

España asombró al mundo después de aplastar a Francia a base de buen fútbol en las semifinales del Mundial que se disputaron en un ya histórico martes 14 de julio en el Estado de Dallas, en la ciudad de Arlington. Los goles de Oyarzabal y Pedro Porro consumaron una victoria aplastante que ya forma parte de los libros de historia de los mundiales y que deja a la selección como la gran favorita al título del campeonato del mundo.

Ahora la selección espera rival en la final de la otra semifinal que este miércoles 15 de julio enfrenta en Atlanta a Inglaterra y Argentina, en el que todo apunta a que será un duelo histórico. Lionel Scaloni y Thomas Tuchel comparecieron en la rueda de prensa previa al duelo después de ver la victoria de España y tuvieron unas bonitas palabras tanto para el combinado nacional como para Luis de la Fuente, padre de los éxitos del equipo.

Elogios de Scaloni y Tuchel

«Sólo vi el primer tiempo de España y fue sumamente impresionante. Les felicito. Cuanto más grande es el escenario, mejor juegan», afirmó Tuchel tras ser cuestionado por la victoria de España contra Francia. El seleccionador inglés también quiso hacer mención a la trayectoria de la selección en los últimos años.

«Miren el récord que llevan. Parece que no pueden perder. Lo que han hecho es impresionante. Ellos juegan con una marca, la marca España. Sólo vi el primer tiempo. Enhorabuena y les rindo homenaje a todos», afirmó el seleccionador inglés, que tiene la oportunidad de volver a llevar a Inglaterra a la final de un Mundial.

Scaloni, que está ante la ocasión de acceder a su segunda final consecutiva, también tuvo buenas palabras para España. «No lo vi entero. Es justo ganador. Hizo un gran trabajo en el partido de hoy. Está yendo de menos a más. Fue su mejor partido del Mundial».

El seleccionador argentino también opinó positivamente de Luis de la Fuente, que contra Francia tiró de pizarra para minimizar todas las virtudes del equipo francés. «Estoy contento por él, se lo merece. Es un gran tipo. Todo lo que vemos en su selección es lo que esperamos ver en la nuestra. Si no nos va bien, le llamaré. Si jugamos contra él la final… no. Esperemos que no haya llamada hasta después de la final», dijo entre risas el ex de Deportivo, Mallorca o Racing de Santander.