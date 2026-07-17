Rodrigo: «Hay que tener más ganas de ganar que miedo a perder»

Rodri Hernández compareció ante los medios de comunicación en la víspera de la gran final del Mundial que enfrentará a España con Argentina. El capitán de la selección transmitió confianza en el trabajo realizado por el grupo, destacó la madurez alcanzada por esta generación y dejó claro que el equipo afronta el partido decisivo con la convicción de que ha llegado hasta aquí por méritos propios.

El centrocampista comenzó valorando el ambiente que se espera en las gradas del MetLife Stadium y el respaldo de la afición española. «Pienso que el apoyo es importante, pero los partidos se disputan en el campo. Hemos tenido un recorrido en el que en los estadios había muchos españoles. Nosotros confiamos en el apoyo de nuestra gente e intentaremos darlo todo por ellos», afirmó.

Rodri también puso en valor el crecimiento que ha experimentado la selección durante los últimos años y recordó que este equipo ha seguido una evolución constante hasta plantarse en la final de una Copa del Mundo. «Venimos de un proceso gradual de crecimiento donde el equipo ha ido madurando a lo largo de los años. Ya dije que esta generación iba a dar que hablar y el camino hacia lo más grande que puede conseguir un futbolista, que es levantar una Copa del Mundo, es el que hemos hecho ganando una Liga de Naciones, una Eurocopa y ahora llegando a una final. No paramos ahí, vamos más allá y el domingo tenemos un reto muy bonito para hacer inolvidable esta generación», señaló.

Sobre las virtudes de España, el capitán evitó desvelar demasiados detalles entre risas, aunque sí destacó la solidez del conjunto dirigido por Luis de la Fuente. «No te lo voy a decir, ya que tomarás nota. Como todos los equipos tenemos fortalezas y debilidades. Somos un equipo muy completo y difícil de batir. Hemos concedido solo un gol, manejamos muy bien las áreas y creo que esa ha sido una de las claves para llegar hasta aquí», explicó.

El futbolista del Manchester City insistió en que el objetivo siempre fue disputar esta final y recordó el camino recorrido hasta eliminar a algunas de las mejores selecciones del campeonato. «El objetivo principal era estar donde vamos a estar. Teníamos el convencimiento de que así iba a ser. Hemos podido ganar a grandísimos rivales y ahora nos toca el rival más duro. Va a ser un test perfecto para saber si somos capaces de levantar esta Copa del Mundo. Ya les dije que había que tener más ganas de ganar que miedo a perder y eso intentaremos demostrar el domingo», aseguró.

Preguntado por Leo Messi, Rodri elogió al capitán argentino, aunque quiso dejar claro que la albiceleste es mucho más que su gran estrella. «No hace falta explicar lo que es Messi como jugador y para Argentina. Ha sido capaz de llevar a su selección a ganar un Mundial y ahora a otra final, pero creo que es mucho más que Messi. Somos los dos equipos que mejor juegan de manera colectiva. Habrá que tener en cuenta a Leo, pero también a muchos otros», analizó.

También tuvo palabras para Nico Williams, ausente en esta final por lesión, aunque muy presente en el vestuario español. «No he hablado con él estos últimos días, pero sí antes del Mundial. Estará ahí con nosotros, apoyando y alentando. Es un jugador muy importante para nosotros y ojalá podamos celebrar con él el triunfo el domingo», comentó.

«No sé cuánto cambiaría, pero es lo más grande que te puede ocurrir. Lo importante no es qué cambiaría o no, todo es un proceso para alcanzar algo tan importante como esto. Es el reto que nos falta a muchos de nosotros. Estoy contento con mi carrera, pero siempre hay ese punto de ambición de querer seguir queriendo ganar», añadió.

«Es una parte más del fútbol. Me gusta pensar que es una selección que da el máximo y que no va por ese tipo de caminos. Si entramos en esa fase del juego tendremos que jugar y no entrar en provocaciones», comentó.

Por último, Rodri describió lo que espera del duelo frente a Argentina y subrayó que España no cambiará su identidad en el partido más importante del torneo. «Argentina tiene un carácter competitivo que habla de la personalidad de ese equipo. Tenemos muy claro el tipo de rival al que nos enfrentamos. El partido puede pasar por muchas circunstancias, pero tenemos que ir a por él. Todo pasa por ser nosotros mismos durante todo el encuentro», concluyó.