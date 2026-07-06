Rodri se disculpa con Bernardo Silva: «No he tenido un gesto acertado con mi compañero»

Rodrigo Hernández se disculpó con Bernardo Silva en la zona mixta del estadio de Dallas tras la victoria de España contra Portugal en octavos del Mundial 2026. El centrocampista fue el mejor de la selección española y quiso dedicar unas palabras a su ya ex compañero en el Manchester City, con el que tuvo un pequeño rifirrafe antes del pitido final.

El incidente se produjo tras una ocasión clarísima que Bernardo Silva falló de cabeza y que habría supuesto el empate de Portugal al término del descuento tras el gol justo antes de Mikel Merino. La reacción de Rodri fue la lógica de cualquier persona que apoye a España y eso enfadó muchísimo al nuevo jugador del Real Madrid, que se dirigió hacia él apuntándole con el dedo.

Todo quedó en una leve tangana y la selección española y todo el país respiraron aliviados con el merecido pase a cuartos. «Lo primero que quiero hacer es disculparme porque no he tenido un gesto acertado con mi compañero. Me ha salido solo celebrar el fallo. Está mal por mi parte. Le he pedido perdón y desde aquí se lo vuelvo a pedir», aclaró Rodri.

«La ilusión está ahí, pero vamos paso a paso. Tenemos que descansar, recuperar gente y enfocar según quien nos toque», dijo el capitán de España preguntado por el camino hacia la segunda estrella.

«Creo que la madurez que ha demostrado el equipo ha sido notoria porque hemos sabido leer en todo momento donde estaba el partido. Hemos sabido cansarles, encontrar nuestra oportunidad. No hemos tenido muchas, pero hemos sabido detectar el espacio y, nuevamente, Mikel Merino apareciendo en momentos importantes. Hay que reivindicar la figura de este jugador porque es impresionante», afirmó, dando importancia a su compañero en la medular.

Rodri, Merino y el MVP

«Si sales con la actitud adecuada te conviertes en el jugador del partido. Yo se lo hubiese dado a él. Memorable el esfuerzo de todos», zanjó Rodri, asegurando que él le habría brindado su MVP a Merino en el Portugal-España.