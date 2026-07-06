Roberto Martínez, el entrenador español más ganador en Mundiales que desafía la historia y a su linaje

El entrenador español que más partidos ha ganado en los Mundiales (9) no se ha sentado nunca en el banquillo de España. De hecho, este lunes su cobijo será el contrario y tratará de eliminar a La Roja. Roberto Martínez (Lérida, 1973) no siente ningún conflicto interno ante la opción de suprimir a España del Mundial. «Nunca he trabajado en España. He vivido 21 años en España, otros 21 en el Reino Unido, siete en Bélgica y tres y medio en Portugal. Mi casa es donde tengo la familia», cuenta.

El objetivo de Roberto Martínez es el mismo que el de España. El esquivo trofeo dorado que se levantará al cielo de New Jersey el próximo 19 de julio. En el imaginario, Roberto Martínez ya lo ha ganado. Cree en la visualización, en ponerse en situaciones inexistentes para transformarlas en empíricas. De ahí que tenga una réplica de la Copa del Mundo tamaño pequeño en su despacho. «Es nuestro foco», dijo antes de que arrancara el Mundial.

Roberto Martínez hizo las maletas con 21 años y todavía, a sus 53 primaveras, no ha regresado a España. «Tuve oportunidades de volver a España, pero llegará en el momento idóneo. Yo salí de casa porque quería jugar y lo conseguí. Estoy muy contento con todo mi trabajo», asegura. Se abrió paso en Inglaterra, se consolidó en Bélgica y busca la gloria eterna en Portugal. Conoce el camino. Mejor que otros. Ningún técnico español ha ganado más partidos mundialistas que Roberto Martínez (9).

Dos más que los conseguidos por Vicente del Bosque, segundo en esta particular clasificación con siete triunfos. Desde que Roberto Martínez abrazó a Portugal, el combinado nacional no ha dejado de crecer. Llegó en enero de 2023 y ha dirigido 40 encuentros con un balance de 28 victorias, siete empates y cinco derrotas. Lo que le otorga un porcentaje de triunfos del 70 %, el más alto de cualquier seleccionador en la historia de la selección portuguesa. Además de la última Nations League ganada, precisamente, a España.

Será la tercera vez que su linaje vuelva a ponerse en el camino. Sus dos anteriores enfrentamientos fueron en la mencionada final de la Nations League y en un amistoso que significó su debut como seleccionador de Bélgica. En contra también tiene la historia de enfrentarse a su país de origen en un Mundial y ganar, algo que nunca se ha conseguido.

Nagy lo intentó con Suecia ante Hungría en 1938; Rappan con Suiza ante Austria en 1954; Didi a los mandos de Perú en 1970 contra su Brasil natal; La Volpe ante su Argentina con México en 2006; Regragui en el Mundial 2022 dirigiendo a Marruecos contra Francia; y Petkovic como seleccionador de Argelia ante Suiza en 2026. Todos cruces. El linaje pesa y la historia más.