Roberto Martínez: «Es una pena que España y Portugal no puedan encontrarse en la final»

Roberto Martínez compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de octavos de final del Mundial que enfrentará este lunes a Portugal y España en Dallas. El seleccionador portugués, nacido en España, comenzó analizando el camino recorrido por su equipo en el torneo.

«Queremos ganar todos los partidos y llegamos a este encuentro con esa mentalidad. No pudimos terminar primeros de grupo, pero tenemos que seguir mejorando. A veces uno no puede elegir el camino, pero sí ofrecer el mejor nivel posible», explicó.

El técnico también habló sobre su situación personal al enfrentarse a la selección española. «Mi caso es diferente porque nunca he trabajado en España. He vivido 21 años en Reino Unido, otros 21 en España, siete en Bélgica y tres y medio en Portugal. Mi prioridad es estar muy cerca de mis futbolistas y estoy muy agradecido por el apoyo que recibimos del pueblo portugués. Estamos centrados en lo que representa defender este país», explicó.

«Tuve oportunidades de volver a España, pero llegará en el momento idóneo. Yo salí de casa porque quería jugar y lo conseguí. Estoy muy contento con todo mi trabajo», comentó.

Martínez elogió el estilo de juego de ambos equipos y auguró un encuentro muy igualado: «Respetamos muchísimo a España. Creo que ambas selecciones somos de las mejores con el balón. Utilizamos la posesión para potenciar el rendimiento de nuestros jugadores. Ya vimos en la final de la Nations League que el equipo que domina la pelota tiene muchas opciones de decidir el partido. Esperamos un encuentro muy igualado, en el que habrá que mantener una intensidad muy alta y llegar frescos. Será un partido de personalidad».

El seleccionador explicó que la preparación cambia completamente una vez superada la fase de grupos: «Cuando preparas un Mundial piensas en los tres partidos de la fase de grupos. A partir de ahí todo cambia y el trabajo se centra mucho más en tu propio equipo. Nos enfrentamos dos selecciones casi hermanas, que se conocen perfectamente. Será una auténtica fiesta del fútbol ibérico».

«Son jugadores totalmente diferentes. Uno es muy joven con un gran futuro y el otro es una figura emblemática. Cristiano y Lamine están en momentos diferentes de sus carreras», comentó.

Por último, lamentó que dos de las grandes favoritas al título tengan que cruzarse tan pronto en el torneo: «Es un partido muy importante porque tenemos una idea de fútbol muy parecida. Es una pena que España y Portugal no puedan enfrentarse en la final. Tanto Luis de la Fuente como nosotros llegamos al Mundial con el objetivo de disputar los ocho partidos, pero por desgracia uno de los dos se despedirá mañana. Ahora el protagonismo es de los futbolistas y para nosotros es un orgullo estar en esta posición. Tenemos que transmitirles confianza, fuerza y alegría para afrontar un partido de esta magnitud».