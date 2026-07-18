A qué hora será la actuación del descanso de la final del Mundial 2026 y dónde ver por televisión en directo gratis

Más de un mes después del arranque del Mundial 2026 llega el día de la gran final. España y Argentina se enfrentarán en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, pero las miradas de muchos también estarán puestas en el polémico descanso. Y es que el intermedio del encuentro en el que se decide la Copa del Mundo habrá un espectáculo al puro estilo Super Bowl y es por ello que a continuación te explicamos a qué hora comenzará, dónde se podrá ver por televisión y quién actuará en el entretiempo.

A qué hora es la actuación del descanso de la final del Mundial 2026

No hay una hora exacta para decir a cuál empezará la actuación del descanso de la final del Mundial 2026, pero lo cierto es que puede haber una estimación bastante cercana a lo que sucederá. Si el choque entre España y Argentina este domingo 19 de julio comienza de manera puntual a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, podemos hacer unos cálculos bastante simples.

Teniendo en cuenta de que alrededor del minuto 22 de la final del Mundial 2026 se producirá la pausa de hidratación del primer tiempo, junto con el tiempo añadido, que podría ser de unos cinco minutos si todo transcurre con total normalidad, el intermedio llegaría sobre las 21:50 horas en España. A partir de ahí, 17 minutos de entretiempo. El espectáculo es de once minutos, por lo que los seis minutos restantes serán para montar el escenario y desmontarlo una vez acabado.

Dónde ver por televisión la actuación de la final del Mundial 2026

Hay que recordar que la final del Mundial 2026 que jugará España contra Argentina en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, conocido también como el MetLife Stadium, se podrá ver por televisión en directo a través de Dazn, pero también se emitirá gratis y en abierto por La1. Esto significa que la actuación del descanso se podrá ver por estos dos canales. También se podrá ver en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones de estos dos canales, ya sea por un teléfono móvil, una tablet, una smart TV o un ordenador.

En la web de OKDIARIO también te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda alrededor de la final del Mundial 2026 España – Argentina. Tendremos un enviado especial en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, que ha estado cubriendo toda la Copa del Mundo, y en nuestro periódico contaremos a todos nuestros lectores cómo ha sido esta actuación del descanso y compartiremos las mejores noticias sobre todo lo que haya ocurrido durante el show del entretiempo.

Quiénes cantan en el intermedio de la final del Mundial 2026

Si cada año Estados Unidos es capaz de parar el planeta con la Super Bowl, este año en la final del Mundial 2026 quieren que suceda algo parecido. El mundo se detendrá con el partido entre España y Argentina en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, pero el espectáculo del intermedio será un plus. Hay que recordar que este show será para recaudar fondos benéficos y para ello habrá un gran atractivo con la gran cantidad de artistas famosos que actuarán y todo esto estará dirigido por el famosísimo Chris Martin, conocido por ser el líder de Coldplay.

Los aficionados que hayan podido acudir al Estadio de Nueva York/Nueva Jersey podrán disfrutar en directo de la música de Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel y el Coro PS22, que está conformado por estudiantes de un colegio neoyorquino. Además, en el espectáculo del intermedio de la final del Mundial 2026 también estarán para entretener a los más pequeños los personajes de Barrio Sésamo y Los Teleñecos.