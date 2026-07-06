¿Por qué Bernardo Silva no juega hoy con Portugal en el partido del Mundial contra España?

La alineación de Portugal para medirse a España este lunes en los octavos de final del Mundial 2026 en Dallas ya es oficial y no está Bernardo Silva. El nuevo jugador del Real Madrid no ha sido incluido en el once oficial de Roberto Martínez para enfrentarse al combinado español. El mediocentro luso ha perdido peso en los últimos encuentros con su Selección.

Bernardo Silva no saldrá de inicio en el once titular de Portugal en su partido de octavos de final del Mundial ante España. El centrocampista ofensivo luso comenzará en el banquillo por cuarto partido consecutivo en este Mundial. Ha perdido peso y ahora mismo no es una opción principal para Roberto Martínez.

Bernardo Silva ha perdido peso en la Selección de Portugal. Solamente ha sido titular en uno de los cuatro partidos disputados por el conjunto luso en este Mundial. Fue en el debut ante RD Congo donde jugó únicamente 45 minutos. Salió de inicio y fue retirado al descanso.

Tras ese mal inicio de Portugal y Bernardo Silva, el jugador del Real Madrid ha desaparecido de las alineaciones de Roberto Martínez. Jugó 14 minutos ante Uzbekistán con el partido sentenciado, no dispuso de minutos ante Colombia y disputó 28 ante Croacia en el último encuentro del combinado luso. En este caso, salió con 0-1 abajo en el marcador y, con él sobre el césped, Portugal le dio la vuelta para clasificarse para estos octavos de final.

Alineación de Portugal sin Bernardo Silva

Este es el once de Portugal para medirse a España este lunes en los octavos de final del Mundial 2026: