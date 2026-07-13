Pantallas gigantes para ver el España – Francia: dónde se puede ver la semifinal del Mundial 2026

La noche del martes en España reunirá a millones de personas, tanto en las calles como en sus casas, para seguir el partido de semifinales del Mundial. El combinado nacional se mide a Francia en un duelo por todo lo alto y con una plaza en la final del torneo en juego. El enfrentamiento entre España y la selección gala llega en un momento cumbre del Mundial, con ambos equipos convertidos en los dos grandes favoritos al título por su juego desplegado durante este mes de competición.

Los de Didier Deschamps buscarán la venganza por el triunfo español en la Eurocopa 2024 en la misma instancia del torneo. La Selección, por su parte, ha conseguido regresar a las rondas finales de un Mundial por primera vez desde el título en Sudáfrica 2010.

Qué ciudades tendrán pantallas gigantes para ver a la Selección española

Las calles españolas se visten estos días de los colores de su selección de fútbol. Incluso los menos aficionados al deporte rey se animan a seguir con sus familias y amigos los partidos de España, especialmente en estas rondas finales en las que han vibrado con los goles postreros de Mikel Merino ante Portugal y Bélgica. En varias localidades de nuestro país se han podido seguir en pantallas gigantes, normalmente situadas en plazas céntricas, los duelos eliminatorios de España en este Mundial.

La importancia de la cita y el seguimiento que arrastra la selección española obligan a que, al menos, todas ellas repitan de cara al partido de semifinales ante Francia. En cuanto a las grandes capitales españolas, pocas fallarán a la cita con la Selección. Madrid volverá a ser el enclave que más aficionados reúna, como viene sucediendo durante el torneo, pero otras localidades no se quedan atrás.

Por ejemplo, en Sevilla, el consistorio hispalense colocará dos pantallas gigantes. Los sevillanos podrán seguir el partido, que comienza este martes 13 de julio a las 21:00 horas, tanto en la céntrica Plaza de España como en el Centro Deportivo San Pablo.

Zaragoza, por otra parte, también repetirá en un punto emblemático de nuestro país como es la Plaza del Pilar. Una de las instalaciones más modernas del país, como es el Roig Arena de Valencia, también se pondrá a disposición de los aficionados españoles con entrada gratuita al recinto hasta completar aforo.

Otros puntos de la geografía española como Santiago de Compostela, Las Palmas de Gran Canaria o Santander también contarán con zonas habilitadas para seguir el España – Francia del Mundial 2026. Numerosas localidades españolas de menor tamaño también reunirán a sus vecinos en un histórico duelo de semifinales; las segundas que disputa la selección española en toda su historia mundialista.

Dónde está la pantalla gigante de Madrid

La pantalla gigante que reunirá a un mayor número de aficionados a la Selección se sitúa en la ciudad de Madrid. La Plaza de Colón repetirá como lugar de encuentro para seguir los partidos de España en este Mundial, y lo hará con una ampliación del aforo permitido. También volverá a estar habilitada una pantalla gigante en Madrid Río, como ya sucedió en cuartos de final ante Bélgica. Otras localidades de la Comunidad de Madrid, como Leganés, San Sebastián de los Reyes o Móstoles instalarán pantallas gigantes en sus plazas más representativas.

¿Hay pantalla gigante en Barcelona para ver el España – Francia?

Prácticamente todas las grandes ciudades de España, además de muchas localidades pequeñas o de tamaño medio, facilitarán el seguimiento del España – Francia con la habilitación de espacios públicos y pantallas. Sin embargo, Barcelona seguirá sin instalar pantallas gigantes para este importante partido del Mundial. El alcalde socialista Jaume Collboni indicó antes del comienzo del torneo que sólo lo haría en caso de que la selección española alcanzara la final.

La plataforma Barcelona con la Selección ofrece una alternativa para los que quieran reunirse a seguir los encuentros de ‘La Roja’. Esta organización celebrará una previa del España-Francia desde las 19:00 horas en Bling Bling Barcelona, que terminará con el inicio del partido a las 21:00 horas que se podrá seguir en una pantalla gigante en este lugar. Otras localidades de la provincia de Barcelona, como Badalona o Mataró.