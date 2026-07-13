La Selección española jugará este martes, 14 de julio, su segunda semifinal de toda la historia en un Mundial. España se medirá a Francia en Dallas en un partido histórico donde buscará, también, su segunda final de una Copa del Mundo. Todo el país estará pendiente de la Selección.

¿Cuántas veces ha jugado la Selección española las semifinales de un Mundial? La respuesta es una. Fue en el año 2010, única Copa del Mundo que ha levantado España en toda su historia. Fue frente a Alemania en Sudáfrica y el combinado español ganó 1-0 gracias a un golazo de cabeza de Carles Puyol.

Es la única vez en toda la historia, aquella en Sudáfrica, en la que España ha disputado una semifinal del Mundial. Y la ganó, para luego vencer en la final a Holanda con aquel gol de Andrés Iniesta en la prórroga. Ahora, 16 años después, la Selección española juega su segunda semifinal.

Un España – Francia histórico que se disputa este martes (a partir de las 21:00 horas en nuestro país) y que podría ser el segundo partido más importante en la historia de nuestro país. Los de Luis de la Fuente se miden a uno de los combinados más potentes de este torneo, con un ataque temido.

España en este Mundial también ha demostrado ser una de las selecciones más potentes. La Selección española llega a esta semifinal de la Copa del Mundo tras vencer a Austria con un gol de Mikel Merino en los minutos finales, al igual que pasó ante Portugal en la ronda de octavos de final. Los de Luis de la Fuente también eliminaron a Austria en la primera ronda eliminatoria. En la fase de grupos empezaron empatando ante Cabo Verde y luego ganaron a Arabia y a Uruguay.