Ni el calor puede con la afición española: así fue la marcha de la marea roja hacia el estadio de Dallas

La previa del España-Portugal no sólo se juega sobre el césped. También se vive, se canta y se empuja desde la calle y eso que el calor fue un factor decisivo. Pero a la marea roja nada la detiene y volvió a tomar Dallas en una de esas imágenes que ya empiezan a ser habituales en este Mundial, con la afición española convertida en el mejor aliado de los de Luis de la Fuente. Porque este equipo ha conectado con la gente. Porque transmite. Y porque hoy, ante Portugal, nadie quiere quedarse fuera de nada.

La RFEF, junto a la FIFA y la ciudad anfitriona, organizó una nueva Fan Walk que fue una auténtica fiesta. El punto de encuentro estuvo previso a las 11:00 horas en The Boot, desde donde partieron la marcha media hora después, a las 11:30 hora local, en dirección al perímetro de seguridad del estadio (OSP). Un recorrido teñido de rojo, de camisetas, de banderas, bombos, trompetas y de ese ambiente que convierte cualquier partido de España en algo mucho más grande que un simple encuentro de fútbol.

Será el primer calentamiento del día. El aviso de que esto va en serio. Porque España se la juega ante Portugal y lo hará con su gente empujando desde mucho antes de que ruede el balón. Dallas ya late al ritmo de la afición española. Y cuando eso pasa, cuando equipo y afición caminan en la misma dirección, pasan cosas.