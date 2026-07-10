Un milagro llamado Mikel Merino: resuelve en los minutos finales en Stuttgart, Dallas y Los Ángeles

Mikel Merino se ha convertido en el salvador de España. El hombre milagro de la Selección, con goles que han tenido un valor directo para clasificar a los de Luis de la Fuente. De Stuttgart a Los Ángeles, pasando por Dallas. Un gol en la Eurocopa 2024 que nos hizo soñar con que podía ser posible, cuando nadie contaba con nosotros. Otros dos en este Mundial 2026 que permiten a España llegar a semifinales por segunda vez en la historia. Todo en los minutos finales que evitaron o bien la prórroga o los penaltis y que sirvieron para darle una vida extra a la selección española.

El hombre milagro de nuestro país, de nuestra Selección. Un futbolista que estuvo en duda hasta última hora por una lesión rarísima. Se lesionó en enero, no volvió a jugar hasta justo antes de este Mundial. Sólo 28 minutos disputó en la última jornada de la Premier League, ante el Crystal Palace. Suficiente para ser tenido en cuenta por Luis de la Fuente y llamado a filas. Ya con España, jugó en los dos amistosos contra Irak y Perú, además de tener minutos contra Cabo Verde y Arabia Saudí. Fue titular ante Uruguay y tuvo otros 20 minutos en la goleada a Austria. Pero ha sido a partir de entonces cuando ha dado el paso al frente.

Cinco minutos ante Portugal fueron suficientes para marcar el gol de la victoria, en el minuto 91. Un tanto solitario que clasificaba a España para la siguiente fase. No contento con ese gol en Dallas, en Los Ángeles hizo lo mismo. llevaba dos minutos sobre el césped cuando aprovechó un rechace al disparo de Cubarsí para batir a Lammens, que había entrado por Courtois. De nuevo, el héroe de España.

De nuevo, cuando el partido estaba abocado a la prórroga, apareció Merino. Un hombre que se ha acostumbrado ya a ser salvador para España. El hombre milagro de esta Selección. El encargado de hacernos soñar con una Eurocopa con la que nadie contaba y el que nos ha devuelto tanto a unos cuartos de final como a unas semifinales en un Mundial. Por primera vez en 16 años, España volvía a unos cuartos y lo hacía de la mano del futbolista del Arsenal y también a unas semifinales.

Todo empezó en Stuttgart

La épica de Mikel Merino comenzó en la Eurocopa de 2024. En cuartos de final, contra Alemania, cuando el partido parecía abocado a los penaltis, llegó Merino para con un imponente salto imponerse a la anfitriona y guiarnos a una semifinal contra Francia. Un gol que llegó en el 119′ para evitar que el partido desembocase en la tanda de penaltis.

Allí germinó esta España campeona de Europa, que ahora quiere serlo del mundo en Estados Unidos y que está a sólo dos pasos. Todo, gracias a un Merino que se ha convertido de nuevo en el héroe nacional gracias a sendos goles ante Portugal y ante Bélgica que guían a los de Luis de la Fuente a las semifinales. Como sucedió en Alemania en 2024, ahora espera Francia; favorita sobre el papel, como lo era en su día la Eurocopa.