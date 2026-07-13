El manjar que casi nadie conoce fuera de Canarias pero lo tomaba todos los días Mikel Merino: «Siempre se lo daban para desayunar en la guardería»

El padre de uno de los héroes nacionales del momento, como es Mikel Merino, cuenta (en Relevo) una entrañable anécdota sobre la infancia de su hijo (nacido en Pamplona) durante una de las etapas donde su padre era futbolista en activo.

A lo largo de la etapa como futbolista de Miguel Merino en la U. D. Las Palmas entre los años 1999 y 2002, Mikel Merino niño tuvo que pasar unos años de su infancia en Gran Canaria. Merino padre confesó que, entre los 3 y 6 años, Merino hijo estuvo desayunando un llamativo desayuno propio de Canarias: leche con gofio.

Este desayuno se volvió parte del día a día de Mikel Merino hasta tal punto que, a su regreso a Pamplona, cuando su padre finalizó el contrato con U. D. Las Palmas, preguntaba a la hora del desayuno: «¿Dónde está el gofio?».

¿Qué es el gofio?

El gofio es el alimento más tradicional de la gastronomía de las Islas Canarias. Este alimento está formado por una harina fina elaborada a base de cereales que primero se tuestan y luego se muelen a la piedra. Al estar el cereal ya tostado, no necesita de cocción posterior. Se puede comer directamente en líquidos o amasado.

La manera de consumo favorita de Mikel Merino niño era con leche, disuelto en el desayuno. Reemplaza los cereales industriales o el cacao en polvo y se convierte en un desayuno rico en carbohidratos complejos que aporta fibra, vitaminas B y minerales. Además, es bajo en grasas, siendo un alimento natural, bajo en grasas y sin azúcares añadidos ni conservantes, como los cereales o galletas industriales.

Incluso se puede consumir con un caldo caliente hasta conseguir una pasta densa que se acompaña con queso, cebolla o mojo. Amasado con agua, miel, almendras o plátano hasta formar una masa compacta es otra de sus formas de consumir. También se emplea para hacer helados, mousses y otros postres.

El origen de este alimento llega desde los antiguos aborígenes canarios (los guanches) antes de la conquista de las islas en el siglo XV.

Existen tres tipos de gofios principalmente: