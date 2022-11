Luis Enrique deja a todos boquiabiertos al contar este secreto de su mujer

Luis Enrique sigue dando mucho que hablar en los directos que está haciendo en la concentración de la selección española durante el Mundial de Qatar 2022. El seleccionador nacional habla mucho del combinado que dirige, pero también ha comenzando a entrar en temas más personales que incumben a su vida privada, como puede ser la relación con su mujer.

Estos días, tras la goleada por 7-0 de España frente a Costa Rica, los ánimos en torno a la figura de Luis Enrique y sus streams han crecido enormemente. El asturiano se ha ganado a miles de seguidores que no le fallan diariamente cuando abre directo a las 20:00 horas y el chat se llena de preguntas para un Lucho que no tiene filtros y que responde a todo lo que puede.

Además de las habituales preguntas sobre fútbol y el estado de la selección española en este Mundial de Qatar 2022, ya le llegan algunas cuestiones que son más del ámbito privado. Por ejemplo, un seguidor le preguntó si a su esposa le gustaba este deporte al que Luis Enrique dedica vida y alma y si no se cansaba debido a la obsesión de Lucho. El asturiano no lo dudó y contestó, sorprendiendo a todos.

«Mi mujer no se cansa porque le gusta mucho el fútbol y tengo que decir que es una entendida», comenzó respondiendo Luis Enrique. «Domina una cantidad. Debe ser que me ha escuchado tanto repetir tantas cosas», continuó. «Le gusta mucho, yo creo que desde siempre y ahora te puedo asegurar que entiende mucho de fútbol», añadió el asturiano.

Por otro lado, Luis Enrique también hace mención de su esposa aunque no le pregunten directamente por ella, como cuando fue cuestionado por el sexo en las concentraciones o en los días antes de partido. «Hombre, si te pegas una bacanal es evidente que no es lo mejor. Cuando están con sus clubes cada uno está en su casa y me preocupa cero si practican sexo o no», opinó antes de soltar la bomba: «Estoy a favor de que vivan la vida con normalidad. Yo, de jugador, que no nos concentrábamos, con mi mujer hacía lo que teníamos que hacer».