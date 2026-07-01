España llega a Los Ángeles para el primer todo o nada del Mundial

España ya está en Los Ángeles. La selección de Luis de la Fuente aterrizó a las 4:05 hora peninsular española en la ciudad californiana para afrontar el primer partido de eliminación directa del Mundial, donde el próximo jueves se medirá a Austria con un billete para los octavos de final en juego. Al llegar a su hotel, la expedición fue recibida por un nutrido grupo de aficionados, que esperaron durante varias horas la llegada de los internacionales y mostrarles su apoyo antes de una cita decisiva.

La selección ha instalado su cuartel general en el Westin Long Beach, un moderno hotel situado en pleno centro de Long Beach, una de las zonas más tranquilas y agradables del área metropolitana de Los Ángeles. Rodeado de restaurantes, zonas comerciales y a escasos minutos del puerto deportivo y del paseo marítimo, será el lugar donde los internacionales intentarán aislarse del ruido exterior antes del duelo frente al conjunto de Ralf Rangnick.

La actividad no se detiene. España llevará a cabo este miércoles un entrenamiento en tierras californianas a partir de las 20:00 horas en la España peninsular, en el Dignity Health Sports Park de Carson, el complejo deportivo donde ultimará todos los detalles tácticos del encuentro. Antes de la sesión, a las 19:00 horas, comparecerán ante los medios de comunicación tres futbolistas de la Selección, mientras que el seleccionador, Luis de la Fuente, ofrecerá su rueda de prensa oficial a las 23:30 horas desde el SoFi Stadium, escenario del encuentro y uno de los recintos más espectaculares del deporte mundial.

Allí comenzará para España el Mundial de verdad. Después de superar la fase de grupos como primera clasificada, con siete puntos y sin encajar un solo gol, llega el momento de las eliminatorias, donde ya no existe margen de error. Austria espera con su presión asfixiante, su intensidad y un modelo de juego que exigirá la mejor versión de la selección. En el vestuario existe la convicción de que el equipo dará un paso adelante en Los Ángeles. El objetivo es claro: dejar atrás las dudas generadas durante la primera fase y demostrar sobre el césped que España sigue siendo una de las grandes candidatas a conquistar el Mundial.