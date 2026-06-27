Egipto se mete en dieciseisavos con agonía

Egipto selló su billete para dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras empatar (1-1) contra Irán con sufrimiento al final en el duelo de este viernes en Seattle. La película del combinado africano podría haber cambiado mucho si el VAR no llega a anular un gol a los asiáticos en el minuto 96. Finalmente, ese tanto no subió al marcador y el 1-1 fue el resultado final, por lo que la selección que lidera Mohamed Salah se clasifica como segunda de grupo y se medirá a Australia en dieciseisavos.

En el Lumen Field todo lo más emocionante pasó al principio y, sobre todo, al final. En el añadido y después de haber dado la sensación de conformarse con el empate, el combinado iraní vivió un carrusel de emociones en un inesperado arreón final ante un rival que físicamente acabó ‘tocado’.

Primero, ya en el tiempo añadido, Shoja Khalilzadeh marcó casi a puerta vacía tras una fallida salida del guardameta egipcio y desató la euforia de los suyos. Pero por centímetros, el jugador estaba en fuera de juego y desde la sala VOR anularon el tanto para desesperación. Aún así, Irán se creció y tuvo otras dos ocasiones más, una de ellas un cabezazo al larguero de Saeid Ezatolahi.

El pitido final trajo alivio a una Egipto que había sido más ambiciosa y superior tras el descanso, pero que no pudo encontrar el gol que le diese la primera plaza del grupo porque Bélgica no falló ante Nueva Zelanda, y además la goleó para superar en la tabla a los ‘Faraones’ en el empate a puntos.

Todo tras un partido que arrancó trepidante, con un tempranero gol de Saber a los cinco minutos, un penalti detenido por Shobeir a Taremi que sólo aplazó un 1-1 que llegó poco después por medio del incisivo lateral derecho Rezaiean tras una magnífica mano del guardameta rival. Todo antes del cuarto de hora de un choque, con mucho ritmo en sus primeros 45 minutos, pero donde apenas hubo ocasiones claras más allá de otra aparición en el área de Rezaiean y un cabezazo de Khalilzadeh.

Y tras el paso por vestuarios, Hossam Hassan metió a Marmoush en busca de más poderío ofensivo y los suyos fueron mejores salvo en los primeros compases, aunque las ocasiones fueron con cuentagotas, menos aún cuando el seleccionador egipcio decidió pensar en los cruces y retiró a un Salah algo ‘tocado’.

Trezeguet tuvo dos buenas opciones para los ‘Faraones’, que veían como los ‘Diablos Rojos’ les arrebataban el primer puesto si no ganaban. Justos de fuerzas, los egipcios fueron bajando y los iraníes, que parecían preferir ese punto y esperar, lo aprovecharon en una reacción tardía que el VAR y la madera impidieron que tenga que esperar para poder alargar su sufrido visado en esta Copa del Mundo