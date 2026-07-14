La durísima entrada de Olise con la plancha al tobillo de Rodri que no fue ni amarilla

Michael Olise fue protagonista en el España-Francia de semifinales del Mundial 2026 por una dura entrada que cometió sobre Rodrigo Hernández. En una disputa, el Balón de Oro español consiguió ganarle la posición y jugar con un compañero, mientras que la sensación de este campeonato se lanzó con todo y le clavó los tacos en el tobillo izquierdo. Llegó tarde el del Bayern de Múnich, y, aunque Barton señaló la falta, no le mostró ni tarjeta amarilla.

Ni amarilla… La entrada de Olise a Rodri fue muy protestada por el banquillo de España. 🇫🇷🇪🇸 La semifinal del Mundial entre Francia y España se vive en @La1_tve y @rtveplay #MundialRTVE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LYv6GPGuIR — Teledeporte (@teledeporte) July 14, 2026

El partido iba en ese momento empate a cero. Corría el minuto 13 cuando, en el último tercio del campo, Rodri peleaba el balón y se lo enviaba a Pedro Porro. Olise, en la disputa, se iba al suelo y le golpeaba en el tobillo. El colegiado pitó la falta, pero no le mostró la amarilla. La entrada, como poco, lo merecía.

No fue hasta minutos después cuando España se adelantó en el marcador. Lo hizo por medio de un penalti provocado por Lamine Yamal. La Selección se puso por delante en el marcador gracias a un error de Lucas Digne, que propinó una patada al extremo español en un intento de despeje. Oyarzabal no perdonaba y España se desataba, jugandop probablemente su mejor fútbol en todo el campeonato.