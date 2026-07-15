Cómo viajar a Nueva York para ver la final del Mundial 2026: paquetes de viajes y precios

España jugará la final del Mundial 2026 después de vencer a Francia en una oda que tuvo lugar en un ya histórico martes 14 de julio de 2026. La selección española venció 2-0 y no dio opción al combinado galo, que llegaba a la penúltima ronda eliminatoria después de haber sido el mejor equipo del torneo. Ahora, la reciente campeona de Europa buscará la segunda estrella en la final que tendrá lugar el próximo domingo 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey-Nueva York contra el ganador de la otra semifinal que disputan Inglaterra y Argentina. Consulta en este artículo todo lo que debes saber si quieres viajar a Nueva York para ver la final del Mundial 2026.

España cuajó un partido histórico ante Francia para meterse en la final del Mundial 2026 y ponerse en situación de conseguir el segundo campeonato del mundo de la historia del país. Los goles de Oyarzabal y Pedro Porro consumaron una victoria que se fraguó en una oda al fútbol en un partido en el que la selección fue superior de principio a fin. Francia, que había sido el mejor equipo del torneo hasta la fecha, sólo pudo aplaudir al buen hacer colectivo del conjunto de Luis de la Fuente.

Ahora, España espera en la final del Mundial al ganador de la otra semifinal que disputan este miércoles en Atlanta Argentina e Inglaterra. El ganador será el rival de la selección en un partido que se disputará en el MetLife de Nueva Jersey-Nueva York. Para este partido se espera un gran despliegue de la afición española, que intentará teñir de rojo el majestuoso estadio con capacidad para 82.000 espectadores, que está situado en Nueva Jersey, a ocho kilómetros al oeste de Nueva York.

¿Hay ofertas para viajar a Nueva York a la final del Mundial 2026?

Ofertas a estas alturas de la película, pocas. Los precios de los vuelos han subido a medida que se acercaba la final del Mundial y, una vez consumado el pase de España al partido más importante del año, los vuelos están rondando los 2.000 euros, ida y vuelta. Algunas empresas como El Corte Inglés pueden ofrecer paquetes con hotel incluido que pueden rondar los 2.000 euros. En páginas como Skyscanner o Google Flights podrás encontrar las mejores ofertas posibles. La inteligencia artificial también puede ser de gran ayuda en estos casos.

Qué aerolíneas viajan desde España a Nueva York

Iberia es la aerolínea que ofrece vuelos directos desde Madrid a Nueva York. Otra buena opción para ahorrar un dinero es volar con Air Portugal haciendo escala en Lisboa en un viaje que se puede ir hasta las 15 horas. La italiana ITA Airways también ofrece vuelos directos desde Madrid a Nueva York.

Cuánto cuesta ir a Nueva York para ver la final del Mundial 2026

Viajar a Nueva York para ver la final del Mundial 2026 que se disputará el próximo domingo 18 de julio no es precisamente barato. Tienes que tener en cuenta que tendrás que volar el sábado para volver el lunes y este viaje con Iberia puede rondar los 1.500 euros. Con Air Portugal, la ida y vuelta puede salir por unos 700 euros con escala en Lisboa. Por casi 800 euros ofrece ITA Airways el viaje de ida y vuelta con escala en Roma.

Esto sólo en lo que respecta a los vuelos. A esto le tendrás que sumar un mínimo de dos noches de hotel en Nueva York que en esta época del año pueden rondar los 300 euros la noche, más la entrada, que se puede adquirir a partir de los 2.000 euros.