¿Tú también vives a menudo este momento incómodo con tu perro? Hay una explicación

Aunque los perros son animales con lo que convivimos a diario, hay ciertas cosas que nos siguen intrigando de su comportamiento. Cuando sacamos a nuestra mascota a pasear para que haga sus necesidades, podemos observar cómo se nos queda mirando fijamente. Resulta algo muy extraño teniendo en cuenta que se trata de un momento muy íntimo para el animal, pero tiene una explicación lógica.

¿Por qué el perro nos mira cuando hace sus necesidades?

La veterinaria Kathryn Primm, a través de su blog en la web iheartdogs.com, ha explicado la razón detrás de este comportamiento tan particular. Ella afirma que «el momento de la defecación es uno de los momentos más vulnerables e indefensos en la vida de un animal», dado que «debe adoptar una postura que le impide escapar o defenderse fácilmente». Según ella, «el perro es consciente de esta situación de indefensión debido a sus instintos».

A pesar de la domesticación, los perros conservan el instinto de pertenencia a una manada, que se deriva de sus ancestros, los lobos. En lugar de referirse a un humano como dueño o amo, sería más preciso hablar de «líder» o «miembro dominante» para comprender su dinámica social. La razón por la que nos miran fijamente mientras defecan se debe a que depositan en nosotros la confianza de alertarles sobre cualquier peligro, ya sea a través de la voz o el lenguaje no verbal.

A pesar de que los perros ya no tienen que enfrentarse a los peligros de los depredadores, continúan manteniendo un «estado de alerta» mientras realizan sus necesidades fisiológicas. Además, es importante considerar que para defecar u orinar, necesitan adoptar una posición específica con su cuerpo y hacer un esfuerzo determinado. Todo esto implica que en ese momento sus sentidos no pueden estar tan concentrados en el entorno como lo están normalmente.

Este es uno de los motivos por el que los canes tienden a buscar lugares reservados y poco expuestos para realizar sus necesidades fisiológicas. Esto es especialmente común en perros inseguros. Solo algunos perros muy seguros de sí mismos no buscan lugares ocultos para defecar, e incluso pueden utilizar sus heces como una forma adicional de marcaje territorial.

¿Por qué dan vueltas?

Otra cuestión que nos intriga del comportamiento canino es que los perros tienen la costumbre de dar vueltas en círculos antes de hacer caca, como si se estuvieran orientado. Pues relevante es así, ya que además de elegir el lugar para comunicarse con otros perros y marcar su territorio, la orientación también juega un papel muy importante.

El estudio de la Universidad de Praga, publicado en la revista ‘Frontiers in Zoology’ con el título «Los perros son sensibles a pequeñas variaciones del campo magnético de la Tierra», ha arrojado luz sobre este comportamiento tan peculiar. Cuando los canes comienzan a dar vueltas antes de defecar, parecen indecisos sobre la dirección en la que van a colocarse, hasta que la encuentran. Ahora bien, no tiene nada que ver dónde estemos nosotros situados. Y, si no puede vernos bien, girarán su cabeza mientras tanto para poder hacerlo.

Este estudio científico, que observó a numerosos perros durante meses, concluyó que la mayoría de las veces los perros se orientan en un eje norte-sur antes de defecar. Este comportamiento se basaría en su capacidad para detectar el campo magnético de la Tierra o ser sensibles a las pequeñas variaciones en él. Sin embargo, las causas precisas de por qué lo hacen aún están siendo investigadas.

Es importante señalar que no todos los perros realizan el ritual de dar vueltas antes de defecar. Sin embargo, para aquellos que lo hacen, este comportamiento es considerado normal.