Tu gato se aferra a ti más de lo normal y te parece adorable pero los veterinarios ven un mensaje completamente diferente

Los expertos coinciden en que los gatos no entienden la muerte como los humanos, pero sí perciben cuando algo no va bien en su cuerpo gracias a su instinto de supervivencia. Por eso, cuando están enfermos o cerca del final de su vida, pueden mostrar ciertos cambios de comportamiento que muchas veces los dueños interpretan como una «despedida». En realidad, no es que sepan que van a morir ni que tengan una intención consciente de decir adiós, sino que su organismo y su instinto los llevan a buscar seguridad, calma y protección.

En algunos casos, el gato tiende a aislarse y a esconderse, ya que en la naturaleza un animal enfermo se aparta para evitar depredadores y reducir el estrés, lo que explica por qué algunos felinos desaparecen o buscan lugares tranquilos en sus últimos días. Otros, en cambio, pueden mostrarse más apegados de lo habitual, buscando caricias y compañía, lo que a menudo se interpreta como un gesto de agradecimiento o despedida. También se pueden observar señales claras de deterioro, como dejar de comer o beber, perder interés en el juego, descuidar su higiene, dormir mucho más de lo normal o mostrar apatía.

El gato siente que su final está cerca

«Cuando un gato presiente que el final de su vida está cerca, puede mostrártelo de varias formas conmovedoras. Primero, comienza a prepararse para decir adiós, mostrando cambios en su comportamiento durante sus últimos meses de vida, como si poco a poco se fuera despidiendo. Segundo, puede volverse extremadamente apegado a ti, buscando estar siempre a tu lado porque desea protegerte, compartir contigo sus últimos momentos e incluso «asegurarse» de que otros gatos no se acerquen a ti mientras lleva su aroma. Tercero, te observa fijamente durante largos periodos; esas miradas profundas parecen una forma de expresarte cuánto te ama y de agradecerte por todo lo vivido juntos, como si quisiera guardar tu imagen en su memoria antes de partir.

Cuarto, su maullido puede volverse más suave y constante, una manera de transmitir calma a pesar de su tristeza, como si intentara consolarte y decirte que todo estará bien, despidiéndose sin querer causarte más dolor. Y quinto, puede buscar esconderse en lugares apartados, no porque te rechace, sino porque instintivamente no quiere que lo veas en ese estado, tratando de evitarte sufrimiento mientras se prepara para su final».

Si un gato se encuentra en la etapa final de su vida, existen varias medidas que pueden ayudar a que se sienta más cómodo y acompañado en este proceso. En primer lugar, es importante proporcionarle un lugar tranquilo, un espacio cómodo y seguro, alejado del ruido y del movimiento constante del hogar, para que pueda descansar sin estrés.

También se debe prestar atención a su hidratación y alimentación, ofreciéndole agua o comida húmeda de forma suave si lo acepta. Sin embargo, no se debe forzar, ya que es fundamental respetar sus necesidades y su estado en todo momento. Por último, el acompañamiento emocional también es relevante. Lo ideal es respetar su comportamiento y ofrecer presencia, calma y cariño según lo que el animal necesite en cada momento.

Síntomas

Una de las primeras señales es que deja de comer y de beber, y se le puede notar visiblemente más delgado. En muchos casos esto ocurre por el mal estado de sus dientes o encías, algo frecuente en la vejez, y no es raro que también presente halitosis o mal aliento.

Otro cambio importante es que deja de acicalarse y abandona el uso del rascador y del arenero, ya sea por dolor en las articulaciones, debilidad general o incluso desorientación. A esto se suma la falta de interés por el juego, prefiriendo pasar la mayor parte del tiempo durmiendo y aislado.

También pueden notarse variaciones en sus constantes vitales: su respiración puede volverse más rápida o irregular y su temperatura corporal bajar de lo habitual, lo que hace que busque lugares más cálidos. En estos casos, es recomendable ofrecerle mantas, una cama cómoda y evitar corrientes de aire para mantenerlo lo más confortable posible.

En algunos gatos, el estado de confusión puede hacer que reaccionen con agresividad o extrañeza, llegando incluso a no reconocer a sus dueños y percibirlos como una amenaza. Finalmente, pueden aparecer otros signos graves como diarrea, vómitos, convulsiones o la presencia de sangre en la orina, todos ellos indicadores de que su estado de salud es muy crítico y de que el final puede estar cerca.

Perder a un gato es una experiencia profundamente dolorosa, y atravesar ese duelo lleva su propio tiempo y proceso. Permitir sentir la tristeza es un primer paso importante; llorar, recordar los momentos compartidos y aceptar las emociones ayuda a procesar la pérdida de forma más sana, sin reprimir lo vivido con ese compañero.