Giro en los viajes con perros en los trenes de Renfe: la nueva medida que ha entrado en vigor y va a cambiarlo todo

La preocupación principal de algunos dueños de perros es no poder subir al tren con su mascota, ya que supera el límite de peso permitido. La buena noticia es que viajar con una mascota de gran tamaño ya está permitido en España. Desde el 21 de julio, Renfe permite que los perros de hasta 40 kilos viajen junto a sus responsables en todos sus trenes comerciales y de servicio público. Esta medida entra dentro de la ampliación del servicio pet friendly, que hasta ahora sólo estaba disponible en algunos trenes de alta velocidad. Una iniciativa que la compañía extiende a los servicios AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant y Media Distancia. Por lo tanto, convierte a Renfe en el único operador ferroviario en España que permite el transporte de perros de ese tamaño en toda su red.

Los requisitos

Los dueños deberán cumplir una serie de normas para garantizar la seguridad y la convivencia durante todo el trayecto. Además, entre los requisitos principales destacan los siguientes:

El perro debe pesar como máximo 40 kilos .

. Sólo podrá viajar un perro por persona .

. Cada tren admitirá un máximo de dos perros grandes .

. El animal deberá llevar bozal y correa no extensible de hasta 1,5 metros en la estación y durante el embarque y desembarque.

de hasta en la estación y durante el embarque y desembarque. Obligación de presentar la cartilla de vacunación actualizada o el pasaporte europeo para animales de compañía.

Al mismo tiempo, el responsable del animal deberá llevar un kit de limpieza con empapador, bolsas para excrementos, toallitas y spray desinfectante.

¿Cuánto cuesta el billete?

En los trenes AVE, Avlo, Alvia Euromed e Intercity, el suplemento para que viaje un perro de hasta 40 kilos será de 40 euros. Por otro lado, en los servicios Avant y Media Distancia, el coste será equivalente al precio de un billete con tarifa general. A su vez, las plazas deberán reservarse con antelación porque el número de perros permitidos por convoy es limitado.

¿Dónde viajará el perro?

Los perros podrán viajar junto a sus dueños en un coche habilitado como pet friendly. En los trenes de larga distancia ocuparán el asiento de al lado de su responsable, el que se sitúa al lado de la ventanilla. Aunque, en los servicios Avant y Media Distancia, deberán permanecer en el suelo, al lado del viajero.

Los perros que no podrán viajar

La medida no se aplica a todos los animales, ya que Renfe no incluye en este servicio a los perros potencialmente peligrosos, los cachorros menores de un año y las hembras en celo. Además, el servicio no estará disponible en algunos trenes con enlaces o en los que cuenten con planes alternativos de transporte programados. Por ello, antes de comprar los billetes, los viajeros podrán comprobar si el servicio está disponible a través del icono de la huella que aparecerá durante el proceso de compra en la web.