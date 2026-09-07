Estos son los perros más silenciosos del mundo canino: cinco razas que casi no ladran

El adiestramiento resulta fundamental para enseñar a un cachorro en qué momentos puede ladrar y cuándo debe mantenerse tranquilo. Aun así, escoger una de las razas de perros más silenciosas puede ser una buena opción para reducir este comportamiento. Algunas razas de perros inteligentes asimilan estas pautas con facilidad y pueden convertirse en perros que ladran poco, mientras que a otras les puede llevar más tiempo aprenderlas.

En cualquier caso, la conducta de un perro está muy condicionada por la educación que recibe durante sus primeros meses de vida. Cuando se tiene un cachorro y se trabaja correctamente con él, es posible fomentar un carácter más tranquilo y conseguir que sea un perro silencioso. Aún así, conviene recordar que «los ladridos son una parte esencial de la forma de comunicarse de los perros; no solo expresan emociones, sino que también pueden indicar necesidades o reacciones a su entorno», según explican los profesionales de Clinica Animal.

Razas de perro que casi no ladran

El Bulldog Francés se adapta perfectamente a la vida en espacios pequeños y no necesita hacer mucho ejercicio, más allá de algunos paseos cortos. Aunque es una raza juguetona y activa, no suele expresar su entusiasmo mediante ladridos constantes. Además, se caracteriza por ser un perro cariñoso y sociable, que disfruta de la compañía y la vida en familia.

El Lebrel Escocés destaca por ser una raza tranquila que no ladra demasiado. Puede alcanzar cerca de un metro de altura hasta los hombros, pero su gran tamaño queda compensado por un carácter noble, tranquilo y afectuoso. Su nivel de energía es moderado, lo que hace que disfrute de un buen paseo al aire libre y luego agradezca una larga sesión de descanso.

El Basset Hound es una raza de perro tranquila y poco ladradora que se caracteriza un carácter dócil y relajado, aunque también bastante independiente. El adiestramiento requiere mucha paciencia y constancia, ya que es algo terco y prefiere hacer las cosas a su manera.

El Boyero de Berna nació como perro de trabajo en las granjas de Suiza. De tamaño grande y carácter tranquilo, suele adaptarse bien a las familias con niños gracias a su carácter equilibrado. Eso sí, puede mostrar una especial predilección y llegar a crear un vínculo muy estrecho con una persona en concreto.

Basenji

El Basenji es una raza cuyos orígenes se sitúan en África Central, donde fue utilizado principalmente como perro de caza. También recibe los nombres de Terrier del Congo o Perro de Kheops. Su esperanza de vida es de 11-12 años.

En cuanto a su tamaño, presenta algunas diferencias entre machos y hembras. Los machos alcanzan una altura de entre 43 y 46 centímetros hasta la cruz y suelen pesar entre 10 y 12 kilos, mientras que las hembras son algo más pequeñas, con una altura aproximada de 40 a 43 centímetros y un peso de entre 9 y 11 kilos

Se trata de un perro inteligente, independiente y con mucha personalidad, hasta el punto de que muchas veces se le compara con los gatos. Una de sus características más destacadas es que se acicala por sí mismo; además, es una raza que apenas pierde pelo y no suele desprender el característico olor a perro. Por otro lado, su inteligencia también hace que responda bien a los juegos de estimulación mental, que pueden resultarle incluso más interesantes que el ejercicio físico.

Respecto a sus cuidados, los veterinarios recomiendan mantener al día la desparasitación interna y externa y prestar especial atención durante los paseos, ya que su naturaleza curiosa e independiente puede llevarle a explorar por su cuenta. También necesita un entorno estable y seguro, además de juegos y estímulos.

¿Por qué no ladra?

El Basenji no ladra de la misma forma que la mayoría de los perros. Esta particularidad está relacionada con la anatomía de su laringe, que dificulta que pueda producir el ladrido tradicional. El veterinario de Etología del Hospital veterinario de Catalunya, Joan Rubiralta, explica que «la anatomía de la zona de fonación tiene unas particularidades diferentes al resto de razas, lo que implica que el sonido que sale de su boca es diferente al sonido típico de los perros cuando ladran».

En su lugar, emite un sonido muy peculiar, conocido como barroo o yodel, que recuerda a una especie de canto tirolés. Ahora bien, esto no significa que sea completamente silencioso: también puede gemir, gruñir y utilizar otros sonidos para comunicarse con las personas y manifestar cómo se siente.

«A pesar de su falta de ladridos, los Basenjis son perros enérgicos. Son inteligentes, independientes y, a veces, tercos. Requieren ejercicio diario y estimulación mental para mantenerse felices. Su relación con los humanos es fuerte, y son conocidos por ser leales y cariñosos con sus dueños», explica Vital Veterinaria.

En definitiva, el Basenji es una raza muy particular que destaca, sobre todo, por ser uno de los perros menos ladradores. Su carácter inteligente, independiente y limpio puede convertirlo en el mejor compañero de vida diferente para quienes buscan un perro tranquilo.