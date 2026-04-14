El aviso de los expertos que te afecta si tienes cámaras para vigilar a tu perro: «Se quedarán perplejos…»
Con el avance de las nuevas tecnologías, cada vez son más las personas que, cuando salen de casa para ir a trabajar o a hacer la compra, por ejemplo, dejan las cámaras de vigilancia encendidas para saber en todo momento qué está haciendo su perro y asegurarse de que está bien. Algunas cámaras incluso permiten hablarles de forma remota, pero, ¿realmente es buena idea hacerlo? Los expertos en comportamiento animal son muy claros respecto a cuando es beneficioso hablarle al perro a través de las cámaras y cómo mantenerle tranquilo sin crear hábitos que luego le produzcan ansiedad.
Lo primero y más importante es considerar tanto el carácter como el comportamiento individual del animal antes de utilizar la cámara. FitBark, empresa especializada en tecnología para el cuidado de perros, señala que «los perros con ansiedad severa podrían necesitar un programa de cambio de comportamiento estructurado, en lugar de un dispositivo». Mientras, un perro tranquilo podría disfrutar de un saludo o de unas palabras de cariño de su dueño en algún momento del día.
¿Es buena idea hablarle al perro a través de las cámaras?
FitBark, destaca que uno de los beneficios más evidentes de estas cámaras es que pueden «reducir la ansiedad del dueño». Saber que tu perro descansa tranquilamente mientras estás fuera resulta reconfortante, sobre todo para quienes acaban de adoptar o conviven con cachorros o perros mayores. Esta sensación de tranquilidad permite afrontar el día de tal forma que la distancia no se convierta en una fuente constante de preocupación.
Al mismo tiempo, las cámaras también pueden resultar reconfortantes para algunos perros. FitBark señala que «algunos perros responden de forma positiva a la voz de su dueño», lo que puede ayudar a interrumpir periodos prolongados de soledad, especialmente en casos de ansiedad leve por separación. Otro beneficio destacado es la posibilidad de supervisar el comportamiento del perro cuando se queda solo; esta información resulta especialmente útil a la hora de trabajar con un adiestrador.
Sin embargo, no todos los perros reaccionan de forma positiva a la interacción a través de las cámaras. «Algunos pueden mostrarse confundidos, estresados o incluso irritados al oír a su dueño sin poder verlo ni olerlo», lo que podría aumentar la ansiedad en los animales más sensibles. Por ello, la tecnología no debe sustituir el contacto directo: «Una golosina dispensada por una máquina no equivale a un paseo activo, un juego compartido o el afecto físico». Además, existe el riesgo de generar una dependencia excesiva.
Ansiedad por separación
La ansiedad por separación se define como un trastorno relacionado con el miedo y el pánico que aparece cuando el perro se queda solo. Los síntomas pueden variar de un perro a otro, pero hay algunos que aparecen en la mayoría de casos: ladridos, aullidos, salivación excesiva, inquietud y comportamientos destructivos, como rascar paredes o morder muebles.
Los expertos en comportamiento animal advierten de que no existen soluciones rápidas. La ansiedad por separación se debe abordar con paciencia, rutinas estables y entrenamiento progresivo. Es recomendable trabajar las salidas de forma gradual, fomentar la autonomía del perro en casa y reforzar conductas tranquilas. En casos más graves, acudir a un educador canino o veterinario puede marcar la diferencia.