Vox vota con el PSOE, Más Madrid y Podemos en contra de los Presupuestos del PP en Leganés

La oposición en bloque en Leganés (PSOE, Podemos-IU, Más Madrid y Vox) han votado en contra de la cuestión de confianza presentada este lunes por el alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP), que gobierna en minoría junto a Unión por Leganés, para poder aprobar los presupuestos de este año.

Ahora, estos grupos de la oposición tienen un mes para presentar una moción de censura firmada por la mayoría absoluta de concejales. Si no lo consiguen, los presupuestos se aprobarán de forma automática y Recuenco se mantendrá al frente del gobierno municipal.

El Ejecutivo municipal aprobó en diciembre el «mayor presupuesto de la historia» de la ciudad, con 212 millones de euros. Pero los nueve concejales populares y los tres de ULEG no fueron suficientes para sacarlos adelante en un pleno municipal. Los socialistas lideran la oposición con ocho concejales. Más Madrid tiene tres. Y Podemos y Vox cuentan con dos ediles cada uno.

A pesar de que la oposición dice que no puede aprobar estos presupuestos porque el PP «ha hecho recortes en partidas sociales importantes», desde el PP defienden que PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox mienten y que han votado en contra de ampliar la plantilla municipal y de pagar facturas a empresas y proveedores de los años 2015 a 2024″.

«También aseguran los populares que con el voto en contra se ha rechazado mejorar la limpieza en un 52% y aumentar un 21% los servicios; e invertir 40 millones en infraestructuras como el Centro Cívico de Vereda de los Estudiantes, el Complejo Deportivo de Solagua y la reforma de la Piscina de verano de La Fortuna. También han vuelto a votar en contra de la financiación para evitar el cierre del Centro de Emergencia de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género».

Además, desde el Gobierno municipal insisten en que, con las nuevas cuentas, se podrían haber acometido mejoras en limpieza, en prestación de servicios e inversión en nuevas infraestructuras.

Recuenco ha acusado a los grupos rivales de bloquear las cuentas sin haber realizado «ningún tipo de aportación». También ha vuelto a incidir en que Vox califica a los presupuestos de izquierdas, mientras que Más Madrid y Podemos los tildan de derechas. «Son opiniones contradictorias».

«Ser la mayoría no es tener la verdad y la razón, no les da derecho a bloquear la ciudad y hacer perder el tiempo a los vecinos de Leganés. Después de tres meses no hemos recibido ninguna aportación de los grupos de la oposición. Demostramos que anteponemos los intereses de nuestros vecinos y por eso presentamos esta cuestión de confianza por encima de nuestros puestos. Pero los vecinos van a apreciar lo que son ustedes», ha explicado el alcalde de Leganés.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Carlos Delgado, ha argumentado que «lo de hoy es una cuestión de principios, de los que nos jugamos nuestro puesto para que avance esta ciudad, y de los que no tienen principios, que fuerzan hasta llegar a este punto. La Ley es sabia y permite salir ante una situación como ésta de una oposición que sólo bloquea y no propone nada».

«Están pisando una y otra vez la mano que se les tiende para llegar a acuerdos. Nos han hecho perder tres meses y nos van a hacer perder otro mes más. Esto no va de izquierdas o de derechas, esta ciudad necesita de sentido común» Además, Delgado ha añadido que «no hay ningún recorte» en el Presupuesto, sino que todas las partidas de personal se han centralizado en Recursos Humanos.

Desde la oposición, el portavoz municipal socialista, Javier Márquez, ha señalado que la iniciativa presupuestaria es la «más antisocial» desde 1979. Beatriz Tejero, de Vox, ha recriminado al primer edil que no haya incluido en el proyecto partidas pactadas en un acuerdo que firmó con los populares.