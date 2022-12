La edil de Almeida azote de la izquierda: «Montero exigiría dimisiones si el PP excarcelase a agresores»

Sonia Cea (Madrid, 1985) es la concejal del momento. La edil del Partido Popular ha protagonizado un discurso afilado contra la izquierda a cuenta de episodios machistas de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Isa Serra o Mónica Oltra. En una entrevista en la redacción de OKDIARIO la estrecha colaboradora de Jose Luis Martínez-Almeida critica la doble vara de medir que tiene la izquierda cuando se habla sobre la misoginia.

PREGUNTA: ¿Cómo se gestó su intervención viral en el Pleno en la que destapa las incoherencias de la izquierda con el machismo?

RESPUESTA: Me propuso el alcalde llevar la proposición. Yo que soy publicista, vi la campaña del Ministerio de Igualdad y directamente se me venía a la cabeza el vídeo que se podía realizar. En cuanto tuve la oportunidad, salí con todos los ejemplos e intenté desmontar a Podemos y a ese feminismo progre de la izquierda que no se cree nadie.

P: ¿Por qué cree que la izquierda se enreda en estos temas del machismo cuando tienen la hemeroteca que tienen?

R: La izquierda usa su feminismo como una arma política. Pueden utilizar el supuesto feminismo o cualquier otra cosa. Para mí esto que hacen no es feminismo. Buscan polarizar y dividir. Buscan que las mujeres estemos enfrentadas contra los hombres e incluso con otras mujeres que no piensan igual. Se han servido del feminismo como lo podían hacer con cualquier otra cosa. Buscan confrontación y odio, saben que ahí está su voto.

P: ¿Cómo ve la actitud de Rita Maestre cargando contra el alcalde?

R: El efecto que les hace la hemeroteca ya hemos visto cuál es. La mejor forma que tenemos para desmontarles es directamente acudir a ella. Simplemente, mostrarles esos vídeos y esas actitudes. Luego los madrileños pudieron ver la reacción de Rita Maestre, absolutamente desaforada, diciendo: «Póngase a trabajar». Le dolió porque efectivamente era así. Ellos son los primeros que han demostrado estas actitudes machistas que tanto nos echan en cara.

P: ¿Cree que entre Pablo Motos y Pablo Iglesias los ciudadanos lo tienen claro?

R: Clarísimo. Más en el caso de Madrid. Nos permitieron decir en las urnas qué es lo que pensábamos de Pablo Iglesias. Le echamos de la política con nuestra querida presidenta, Isabel Díaz Ayuso. También se está viendo actualmente con el rechazo a la Ley de Irene Montero y a la propia ministra. Ya gracias a Dios no se la cree nadie.

P: ¿Qué le diría a Irene Montero?

R: Le pediría lo mismo que le exigiría a ella a un ministro del PP que hubiera cometido el gran error que ha cometido ella. Si queremos igualdad, igualdad para todo, para lo bueno y lo malo. Le pediría lo mismo que ella pediría a un ministro culpable de que actualmente haya diez agresores sexuales en la calle.

P: ¿Qué hubiera pasado en ese caso?

R: Imagine lo que hubiera sido la manifestación del 25N. Increíble. Lo que me motivó en mi intervención es que justamente el viernes vi como integrantes del PSOE decía muy ufanos que se iban corriendo a la manifestación del 25N mientras callaban ante una ley que pone a agresores sexuales en la calle. Son los que iban a coger una pancarta para supuestamente defender a la mujer. Ante esa izquierda las mujeres nos tenemos que levantar. No podemos estar un minuto más calladas.

La ministra de Igualdad, Irene Montero.

R: ¿Cree que Irene Montero hará algo de autocrítica al romper el feminismo?

R: Imposible. Lo estamos viendo. La labor que tenemos es no asumir los marcos que nos impone Podemos. A Irene Montero no la critican por ser mujer, la critican por ser una inútil. Las mujeres también podemos ser inútiles. Igual que los hombres. Lo que tiene que hacer es, por inútil, dimitir. Es lo mismo que ella pediría a un ministro del PP. No nos podemos comer el marco de que la víctima en todo esto es Irene Montero. Las víctimas son las niñas que han sido agredidas sexualmente y que ahora mismo están en su casa presas del miedo, porque su agresor está en la calle o lo estará en unos meses.

P: ¿Y qué futuro augura a Podemos que se ha metido en esta campaña de señalamiento?

R: Podemos está jugando sus últimos partidos. Vemos cómo está actuando Irene Montero. Cuando no son machistas los jueces, somos machistas las propias mujeres que decimos que ni nos representa, ni queremos esa ley que lo único que está haciendo es poner a más agresores sexuales en la calle. Estarán lo que duren y hasta que Pedro Sánchez les permita que sigan estando ahí.

P: ¿Al PSOE en Madrid le ve un futuro sólido con Reyes Maroto?

R: Están demostrando que dan Madrid por perdido absolutamente. En el PSOE vemos que han mandado una ministra a tiempo parcial, en el ministerio y en la política madrileña. No tienen ningún conocimiento de todo lo que ha pasado en Madrid en estos últimos cuatro años. No tienen ningún conocimiento de Madrid. Les preocupan poco los madrileños y buscar una candidatura competente.

P: En estos días futboleros, ¿qué porra hace de las elecciones municipales?, ¿el PP tendrá que pactar con Vox?

R: Salimos a por todas. Salimos a por la mayoría absoluta. Tendremos un programa de gobierno. Hemos estado en la calle, hablando con los ciudadanos… Queremos seguir trabajando en ese mejor Madrid que estamos construyendo y que es producto tanto de la ilusión como del esfuerzo de todos los madrileños que lo único que queremos es seguir adelante. Creemos que esta ciudad tiene un futuro maravilloso, un futuro muchísimo mejor que el de una izquierda que siempre se dedica a insultarnos a los madrileños. Tendremos una mayoría bastante amplia. En la porra diría que mayoría absoluta.

P: ¿Cree que Ciudadanos y Begoña Villacís van a aguantar?

R: Creo que el PP va a sacar un resultado maravilloso y que vamos a conseguir la mayoría absoluta. Con esto te contesto a tu pregunta.

P: ¿Y Vox?, ¿cree que Javier Ortega Smith tendrá un buen resultado?

R: Lo que tiene que hacer es mirar por los intereses de los madrileños y negociar los Presupuestos. En unos meses será difícil decir que representan los intereses de una población sin ni siquiera sentarse a trabajar por sus problemas. Si el votante de Vox ve lo que está haciendo Ortega Smith ahora con los Presupuestos, verá qué puede hacer desde mayo, bastante poco.

Sonia Cea junto al alcalde.

P: La oposición dice machaconamente que Almeida quiere contentar a Ayuso, que siempre hace lo que hace mirando a Sol y a Génova. ¿Es así?

R: No es así. Tenemos un tándem estupendo. Una presidenta estupenda, que tiene una garra y un coraje maravillosos. Es un poco el ejemplo que tenemos todas. Y luego, un alcalde muy trabajador. Que día a día da la batalla por esta ciudad. Lo que no le gusta a la izquierda es que se complementan estupendamente bien. Madrid hoy está abrazando el futuro y es el producto de esa gran unión que hay entre Ayuso y Almeida.

P: ¿Cree que la candidatura de Almeida va a tener alguna sorpresa?, ¿algún proyecto ilusionante?, ¿nombres frescos?

R: El proyecto ilusionante es el proyecto que les vamos a proponer a todos los madrileños en mayo. Nosotros en el PP nunca hablamos de personas, hablamos de ideas y proyectos. Por eso tenemos esos resultados en las urnas.

P: En su condición de presidenta de Chamartín, ¿qué novedades hay en la operación Madrid Nuevo Norte?

R: Trabajamos poquito a poquito. Es uno de los proyectos más ilusionantes que tenemos para Chamartín y para la ciudad. Vamos a crear un gran distrito financiero. El Distrito 22 es la mayor operación urbanística de Europa. Es una operación muy grande y estuvo mucho tiempo anclada hasta que llegó el PP al Gobierno. En tres o cuatro años ya podremos empezar a visualizar ese gran proyecto que será el gran impulso para que Madrid esté en el podio de las capitales europeas y mundiales.

P: ¿Y cómo reaccionará la izquierda?

R: Antes de venir aquí estaba viendo cuál era el programa electoral de Más Madrid para Chamartín. El primer punto: evitar a toda costa la aprobación de Madrid Nuevo Norte. Con eso te lo digo todo. Para la izquierda todo lo que sea futuro está vetado en Madrid.