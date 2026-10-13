Shakira (49 años) sobre Madrid: “Un madrileño me rompió un poquito el corazón”

A mediados de septiembre, Shakira volvió a subirse a los escenarios de Madrid en Macondo Park, el recinto que instaló especialmente para ella a pocos pasos del centro de la capital. Durante la primera actuación, la cantante protagonizó varios momentos destacados, entre ellos una confesión hasta ahora desconocida que guarda una estrecha relación con Madrid y con una de sus canciones más conocidas: «Te dejo Madrid».

Se trata de un tema con una historia muy personal detrás, inspirado en una historia sentimental que Shakira vivió cuando tenía 19 años. Una anécdota que quiso compartir con el público antes de interpretar la canción: «Érase una vez una chica de 19 años con su pelo negro y sus pantalones de cuero que se ilusionó con un madrileño. El madrileño era un verdadero ejemplar ibérico. Pero ese madrileño le rompió un poquito el corazón a la chica de los pantalones de cuero. No fue la primera ni la última, ya lo saben».

La historia personal de Shakira con un madrileño

Durante el concierto, Shakira quiso compartir con sus seguidores una historia de su pasado que hasta ahora había permanecido en un segundo plano. Durante el primer concierto, la cantante volvió a interpretar su tema «Te Dejo Madrid» por primera vez desde 2011, y aprovechó la ocasión para revelar una historia sentimental de su juventud. «Érase una vez que vino a Madrid una chica de 19 años, con su pelo negro y sus pantalones de cuero», comenzó relatando, antes de recordar sus primeras experiencias en España.

«Se ilusionó con un madrileño», prosiguió la artista, al que describió como «un verdadero ejemplar ibérico, moreno, ojos risueños…». Sin embargo, aquella historia de amor no tuvo el desenlace esperado. «Ese madrileño le rompió un poquito el corazón a la chica de los pantalones de cuero. Pero no fue ni la primera ni la última, ya lo saben», concluyó. Sus palabras también dieron pie a recordar su mediática relación con el exfutbolista Gerard Piqué y las dificultades personales que atravesó tras su ruptura.

«Estar aquí en Madrid es un regalo, más que un regalo. La vida no ha sido fácil, de las caídas no se salva nadie, pero nosotras con cada una nos levantamos un poquito más sabias, más resilientes y más fuertes. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres solas somos vulnerables, pero juntas somos invencibles», contó Shakira ante las más de 55.000 personas que disfrutaron del primero de los conciertos que dio en la capital.

El último concierto en la capital

Shakira ha celebrado el último de sus conciertos en Madrid después de completar una serie de 13 actuaciones en las que se ha entregado por completo a su público. Desde el escenario, ha reconocido que «han pasado por aquí 700.000 almas y de verdad que haber estado rodeada de todos ustedes, de los fans que han venido a verme, están los de toda la vida, que han repetido y repetido. Los amo».

A continuación, ha compartido una profunda reflexión: «La vida es una operación de sumas y restas, por un lado te quita y por otro te da, eso es así. Y definitivamente, la vida tiene formas de recompensar a una y ésta es una de ellas». Pero, lejos de quedarse únicamente con los momentos dolorosos, ha puesto el foco en la manera en que cada persona puede transformar las dificultades en una oportunidad para crecer: «Como dice una amiga, quizás lo más importante no es lo que nos pasó, es lo que hayamos hecho con eso y en quiénes nos transformamos. Y yo me he transformado en una mujer agradecida.

Tampoco ha faltado un mensaje de empoderamiento dirigido especialmente a las mujeres: «Estoy agradecida por ustedes, por cada día, y he aprendido además que nosotras, cada vez que nos caemos y nos levantamos nos levantamos mucho más sabias, un poquito más resilientes y un poquito más fuertes». Unas palabras con las que ha despedido esta etapa musical en la capital, poniendo el acento en la gratitud, la fortaleza y el aprendizaje que pueden surgir incluso de los momentos de adversidad.

Confesiones íntimas

A lo largo del concierto, Shakira se ha dirigido al público en diferentes ocasiones para compartir sus sentimientos y agradecer el apoyo recibido durante su residencia en Madrid. En uno de esos momentos, la cantante ha reconocido que este último mes también ha tenido momentos difíciles, especialmente por el delicado estado de salud de su padre, que ha vuelto a empeorar en los últimos días, y por cuestiones personales, «que todos ya sabemos».

Con estas palabras, la colombiana ha aludido de forma indirecta al viaje exprés que hizo a Barcelona para abordar en los juzgados asuntos relacionados con la custodia de sus hijos, Milán y Sasha, junto a Gerard Piqué. Asimismo, la artista ha querido reconocer el trabajo de todas las personas que han contribuido a hacer realidad esta residencia, en la que han participado 1.500 artistas y han trabajado «más de 10.000 personas, día y noche».