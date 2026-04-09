Con la guerra de Irán y con la subida de precios generalizada, el tema del combustible es algo que preocupa a muchos, en especial a todos esos conductores que pasan el día en carretera o cuyo trabajo implica usar a diario el coche o una furgoneta por ejemplo. Por ello, se hace necesario estar informado a diario, así que si deseas saber cuál es el precio de la gasolina hoy 9 de abril, toma nota porque tenemos para ti cuáles son las gasolineras más baratas de Madrid.

Lo cierto es que no es lo mismo vivir en la capital que hacerlo en un municipio, donde tal vez algunos precios bajan aunque sean unos pocos céntimos. De este modo, y aunque la rebaja del IVA en el combustible siga activa, resulta importante saber bien dónde es más económico echar gasolina así que nada como elegir la herramienta del Ministerio de Transición Ecológica, y que no es otra que su Geoportal de Gasolinas, donde a diario se informa del precio por zonas y por tipo de combustible. Veamos entonces dónde, a primera hora de este jueves, te va a resultar más barato repostar tanto en Madrid capital como en municipios colindantes:

Precio de la gasolina hoy 9 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Según los datos que nos da el Geoportal de Gasolinas para primera hora del jueves, estas son las gasolineras donde hoy resulta más barato repostar:

Gasolina 95

Alcampo – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 (Torrejón de Ardoz) – 1.399 €/l

– Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 (Torrejón de Ardoz) – 1.399 €/l Baratoil – Avenida Cerro del Rubal, 7 (Parla) – 1.399 €/l

– Avenida Cerro del Rubal, 7 (Parla) – 1.399 €/l Alcampo fuenlabrada – Av. Pablo Iglesias s/n, C.C. Loranca (Fuenlabrada) – 1.402 €/l

– Av. Pablo Iglesias s/n, C.C. Loranca (Fuenlabrada) – 1.402 €/l Alcampo – Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.402 €/l

– Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.402 €/l Alcampo – Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.409 €/l

– Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.409 €/l Alcampo – C.C. La Dehesa km 34 (Alcalá de Henares) – 1.415 €/l

– C.C. La Dehesa km 34 (Alcalá de Henares) – 1.415 €/l Alcampo – Calle José Paulete (Madrid) – 1.433 €/l

– Calle José Paulete (Madrid) – 1.433 €/l Beroil – Calle Simón Hernández, 73 (Móstoles) – 1.459 €/l

– Calle Simón Hernández, 73 (Móstoles) – 1.459 €/l Petrol móstoles – Calle Torres Quevedo, 6 (Móstoles) – 1.459 €/l

– Calle Torres Quevedo, 6 (Móstoles) – 1.459 €/l Plenergy – Calle Torres Quevedo, 2 (Móstoles) – 1.459 €/l

– Calle Torres Quevedo, 2 (Móstoles) – 1.459 €/l Ballenoil – Carretera M-300 km 26,9 (Alcalá de Henares) – 1.469 €/l

– Carretera M-300 km 26,9 (Alcalá de Henares) – 1.469 €/l Ballenoil – Avenida Portugal, 80 (Móstoles) – 1.469 €/l

– Avenida Portugal, 80 (Móstoles) – 1.469 €/l Ballenoil – Avenida Portugal izdo, 80 (Móstoles) – 1.469 €/l

– Avenida Portugal izdo, 80 (Móstoles) – 1.469 €/l T9 – Carretera M-506 km 16,3 (Fuenlabrada) – 1.469 €/l

– Carretera M-506 km 16,3 (Fuenlabrada) – 1.469 €/l Ballenoil – Calle Alfonso XII, 20 (Móstoles) – 1.469 €/l

– Calle Alfonso XII, 20 (Móstoles) – 1.469 €/l Ballenoil – Calle Fragua, 16 (Móstoles) – 1.469 €/l

– Calle Fragua, 16 (Móstoles) – 1.469 €/l Ballenoil – Carretera Vicálvaro-O’Donnell km 22 (Madrid) – 1.469 €/l

– Carretera Vicálvaro-O’Donnell km 22 (Madrid) – 1.469 €/l Ballenoil – Calle Constitución, 81 (Fuenlabrada) – 1.469 €/l

– Calle Constitución, 81 (Fuenlabrada) – 1.469 €/l Petroprix – Avenida de la Cantueña, 8 (Fuenlabrada) – 1.469 €/l

– Avenida de la Cantueña, 8 (Fuenlabrada) – 1.469 €/l Alcampo – Calle del Cedro, 5 (Ciempozuelos) – 1.469 €/l

– Calle del Cedro, 5 (Ciempozuelos) – 1.469 €/l Petroprix – Calle del Cincel, 2 (Rivas-Vaciamadrid) – 1.469 €/l

– Calle del Cincel, 2 (Rivas-Vaciamadrid) – 1.469 €/l Petroprix – Calle Constitución, 100 (Fuenlabrada) – 1.469 €/l

– Calle Constitución, 100 (Fuenlabrada) – 1.469 €/l T9 – Calle Moraleja de Enmedio, 6 (Móstoles) – 1.469 €/l

– Calle Moraleja de Enmedio, 6 (Móstoles) – 1.469 €/l Ballenoil – Calle del Cincel s/n (Rivas-Vaciamadrid) – 1.469 €/l

– Calle del Cincel s/n (Rivas-Vaciamadrid) – 1.469 €/l Plenergy – Avenida de Madrid, 60 (Alcalá de Henares) – 1.469 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Calle José Paulete (Madrid) – 1.488 €/l

– Calle José Paulete (Madrid) – 1.488 €/l Alcampo – Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.489 €/l

– Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.489 €/l Alcampo – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 (Torrejón de Ardoz) – 1.499 €/l

– Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 (Torrejón de Ardoz) – 1.499 €/l Alcampo fuenlabrada – C.C. Loranca (Fuenlabrada) – 1.501 €/l

– C.C. Loranca (Fuenlabrada) – 1.501 €/l Alcampo – Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.501 €/l

– Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.501 €/l Alcampo – C.C. La Dehesa (Alcalá de Henares) – 1.525 €/l

– C.C. La Dehesa (Alcalá de Henares) – 1.525 €/l Confor auto – Avenida de la Industria, 45 (Alcobendas) – 1.586 €/l

– Avenida de la Industria, 45 (Alcobendas) – 1.586 €/l Bp rio corvo 365 – N-II km 26 (Alcalá de Henares) – 1.599 €/l

– N-II km 26 (Alcalá de Henares) – 1.599 €/l Bp puente arce 365 – M-300 km 26,4 (Alcalá de Henares) – 1.599 €/l

– M-300 km 26,4 (Alcalá de Henares) – 1.599 €/l Bp san peter 365 – A-3 km 11,2 (Madrid) – 1.599 €/l

– A-3 km 11,2 (Madrid) – 1.599 €/l Bp san fernando puerta de madrid 365 i – Calle Cerrajeros, 10 (San Fernando de Henares) – 1.599 €/l

– Calle Cerrajeros, 10 (San Fernando de Henares) – 1.599 €/l Cepsa a4 pinto 365 – Calle Coto de Doñana, 1 (Pinto) – 1.599 €/l

– Calle Coto de Doñana, 1 (Pinto) – 1.599 €/l Cepsa las arenas 365 – Calle Arenas, 2 (Pinto) – 1.599 €/l

– Calle Arenas, 2 (Pinto) – 1.599 €/l Bp guadalcanal 365 – Calle Guadalcanal, 39 (Madrid) – 1.599 €/l

– Calle Guadalcanal, 39 (Madrid) – 1.599 €/l Shell atalayuela 365 – Calle Guadalcanal, 36 (Madrid) – 1.599 €/l

– Calle Guadalcanal, 36 (Madrid) – 1.599 €/l Bp taraza 365 – Calle Marc Gené, 2 (Leganés) – 1.599 €/l

– Calle Marc Gené, 2 (Leganés) – 1.599 €/l Bp mayorazgo 365 – Calle Sierra de la Demanda, 2 (Madrid) – 1.599 €/l

– Calle Sierra de la Demanda, 2 (Madrid) – 1.599 €/l Cepsa san fernando 365 – Calle Cerrajeros, 2 (San Fernando de Henares) – 1.599 €/l

– Calle Cerrajeros, 2 (San Fernando de Henares) – 1.599 €/l Cepsa mayorazgo 365 – Calle Sierra de la Demanda, 2 (Madrid) – 1.599 €/l

– Calle Sierra de la Demanda, 2 (Madrid) – 1.599 €/l Cepsa la gavia 365 – Avenida Gran Vía del Sureste, 60 (Madrid) – 1.599 €/l

– Avenida Gran Vía del Sureste, 60 (Madrid) – 1.599 €/l Bp la gavia 365 – Avenida Gran Vía del Sureste, 60 (Madrid) – 1.599 €/l

– Avenida Gran Vía del Sureste, 60 (Madrid) – 1.599 €/l Shell ricardo tormo 365 – Calle Marc Gené, 28 (Butarque) – 1.599 €/l

– Calle Marc Gené, 28 (Butarque) – 1.599 €/l Bp san fernando puerta de madrid 365 ii – Calle Cerrajeros, 10 (San Fernando de Henares) – 1.599 €/l

– Calle Cerrajeros, 10 (San Fernando de Henares) – 1.599 €/l Bp nassica 365 – Calle Coto de Doñana, 6 (Pinto) – 1.599 €/l

– Calle Coto de Doñana, 6 (Pinto) – 1.599 €/l Galp – Polígono Alparache s/n (Navalcarnero) – 1.609 €/l

Diésel

Confor auto – Avenida de la Industria, 45 (Alcobendas) – 1.657 €/l

– Avenida de la Industria, 45 (Alcobendas) – 1.657 €/l Beroil – Calle Simón Hernández, 73 (Móstoles) – 1.689 €/l

– Calle Simón Hernández, 73 (Móstoles) – 1.689 €/l Baratoil – Avenida Cerro del Rubal, 7 (Parla) – 1.709 €/l

– Avenida Cerro del Rubal, 7 (Parla) – 1.709 €/l Galp – Calle Cañada del Pozo s/n (El Caballo) – 1.724 €/l

– Calle Cañada del Pozo s/n (El Caballo) – 1.724 €/l Gasoleos torres low cost 24h. – Calle Madrid, 46 (Torres de la Alameda) – 1.725 €/l

– Calle Madrid, 46 (Torres de la Alameda) – 1.725 €/l Alcampo – Calle Tejera, 2 (Colmenar Viejo) – 1.729 €/l

– Calle Tejera, 2 (Colmenar Viejo) – 1.729 €/l Shell ricardo tormo 365 – Calle Marc Gené, 28 (Butarque) – 1.729 €/l

– Calle Marc Gené, 28 (Butarque) – 1.729 €/l Merodio – Calle Cerro San Pedro, 4 (Colmenar Viejo) – 1.729 €/l

– Calle Cerro San Pedro, 4 (Colmenar Viejo) – 1.729 €/l Alcampo – Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.739 €/l

– Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.739 €/l Green gas – Calle Bruselas, 4 (Torres de la Alameda) – 1.749 €/l

– Calle Bruselas, 4 (Torres de la Alameda) – 1.749 €/l Esteba rivas – Calle Eratóstenes, 15 (Getafe) – 1.757 €/l

– Calle Eratóstenes, 15 (Getafe) – 1.757 €/l Morafuel – Calle Roble, 6 (Moraleja de Enmedio) – 1.759 €/l

– Calle Roble, 6 (Moraleja de Enmedio) – 1.759 €/l Alcampo – Calle José Paulete (Madrid) – 1.764 €/l

– Calle José Paulete (Madrid) – 1.764 €/l Fast fuel – Calle Severo Ochoa, 48 (Villalbilla) – 1.769 €/l

– Calle Severo Ochoa, 48 (Villalbilla) – 1.769 €/l Henergy – Calle Jazmines, 12 (Serranillos del Valle) – 1.777 €/l

– Calle Jazmines, 12 (Serranillos del Valle) – 1.777 €/l Beroil las rosas – Calle Sofía, 36 (Madrid) – 1.779 €/l

– Calle Sofía, 36 (Madrid) – 1.779 €/l Energy – Calle Perú, 31 (Alcalá de Henares) – 1.779 €/l

– Calle Perú, 31 (Alcalá de Henares) – 1.779 €/l E.leclerc – Calle Calderilla, 1 (Madrid) – 1.789 €/l

– Calle Calderilla, 1 (Madrid) – 1.789 €/l Solner – Calle Telecomunicaciones, 2 (Alcorcón) – 1.789 €/l

– Calle Telecomunicaciones, 2 (Alcorcón) – 1.789 €/l Simon grup – Carretera Villaverde-Vallecas km 283 (Madrid) – 1.789 €/l

– Carretera Villaverde-Vallecas km 283 (Madrid) – 1.789 €/l Petroprix – Avenida Madrid, 5 (Valdemoro) – 1.789 €/l

– Avenida Madrid, 5 (Valdemoro) – 1.789 €/l Gasolinera valdemoro – Avenida Madrid, 6 (Valdemoro) – 1.789 €/l

– Avenida Madrid, 6 (Valdemoro) – 1.789 €/l Plenergy – Carretera Valderremata km 4 (Valdemoro) – 1.789 €/l

– Carretera Valderremata km 4 (Valdemoro) – 1.789 €/l T9 – Avenida de Fuenlabrada, 31 (Humanes de Madrid) – 1.799 €/l

– Avenida de Fuenlabrada, 31 (Humanes de Madrid) – 1.799 €/l Shell – Carretera M-414 km 42,1 (Ciempozuelos) – 1.799 €/l

El mapa para ver los precios más baratos de la gasolina

Ahora ya hemos visto dónde nos resulta más barato llenar el depósito hoy jueves 8 de abril, pero si deseas hacer consulta a otra hora o cualquier otro día, tienes la misma herramienta que nosotros hemos consultado, y que consiste en recurrir a la web del Ministerio de Transición Ecológica. y en concreto a su Geoportal de gasolinas. En ella puedes encontrar todas las estaciones de servicio y gasolineras ordenadas deprecio, pero además si no vives en la capital, siempre puedes filtrar por municipio y entonces te aparecerá un mapa como el que ahora vemos correspondiente a Pozuelo por ejemplo:

Con ello puedes llegar a ahorrar varios céntimos, algo que puede que no pienses que es gran cosa, pero a la larga o si tienes que repostar todos los días, lo cierto es que sí que vas a notar la diferencia: