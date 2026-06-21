Significado de la famosa cita de Kant: «El hombre no es libre cuando rompe todas las reglas sino cuando elige obedecer a la razón en sí mismo»
Kant, filósofo: «Las reglas de la felicidad son tres: algo que hacer, algo que amar y algo que desear»
Ni vinagre ni limón: el insólito ingrediente casero que odian las cucarachas y cualquier dueño de gato tiene en su casa
La psicología lo confirma: las personas nacidas entre 1960 y 1970 constituyen la última generación que experimentó una infancia realmente feliz
«El ser humano no es realmente libre cuando rompe todas las reglas, sino cuando decide obedecer a la razón dentro de sí mismo». Con esta cita, Kant quería expresar que la libertad no consiste en que cada individuo haga lo que desee o se deje llevar por sus impulsos, sino en apostar por la autonomía de la voluntad. La verdadera libertad kantiana es, en este sentido, «la capacidad de obedecer la ley que uno mismo se da» a través de la razón.
Al ser racionales y capaces de ejercer su libertad por sí mismos, los seres humanos asumen también una responsabilidad moral. Una idea que Kant desarrolló en obras como la «Fundamentación de la metafísica de las costumbres», donde planteaba que la persona habita en dos ámbitos claramente diferenciados: por un lado, el mundo fenoménico, en el que actúa según las leyes de la naturaleza; y por otro, el mundo nouménico, regido por la racionalidad y la responsabilidad moral.
La reflexión de Kant sobre la libertad
Para Kant, actuar sin reglas no es libertad, sino otra forma de esclavitud: la esclavitud de los impulsos. En este contexto, ser libre no es carecer de ley, sino darse a uno mismo una ley racional. Pero, ¿cómo obedecer una ley puede ser libertad? La respuesta está en quién establece la ley. Si la ley viene de fuera (sociedad, emociones, deseos, presión social), no hay libertad; en cambio, si la ley viene de la razón propia, entonces sí hay libertad.
Kant sostiene que dentro de cada persona existe una «ley moral» que no depende de la cultura ni de la religión, sino de la razón misma. Una idea clave de la cita es que un ser humano es libre cuando no está dividido entre lo que quiere y lo que debería hacer, sino cuando su voluntad y su razón coinciden. En este sentido, la libertad kantiana no consiste en dejarse arrastrar por los impulsos, sino en hacer lo que puede justificarse racionalmente.
mejores frases
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- «El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos»
- «El genio es la capacidad de llegar de forma independiente y entender los conceptos que normalmente tienen que ser enseñados por otra persona»
- «Obra siempre de modo que tu conducta pudiera servir de principio a una legislación universal»
- «La conciencia es un instinto que nos lleva a juzgarnos a la luz de las leyes morales»
- «El sabio puede cambiar de opinión el necio nunca»