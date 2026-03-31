El precio de la gasolina es algo que sigue preocupando, y mucho, a todos los conductores. Llenar el depósito es casi imposible incluso con la rebaja del IVA que se aplica desde hace una semana, sin embargo y con el puente de Semana Santa que se celebra en nada, muchos buscan las gasolineras más baratas para repostar en Madrid al menos por debajo de los 1,4 o 1,6 euros de media que tenemos para el precio de la gasolina y el diésel.

La capital es una de las ciudades donde sale más caro repostar, por lo que muchos buscan alternativas en municipios cercanos. A eso le debemos sumar además que los precios no dejan de cambiar a lo largo del día, de modo que conviene estar atentos a lo que siempre marca el Ministerio de Transición Ecológica a través de su página Geoportal Gasolineras. Una herramienta que consultado a primera hora de este martes 31 de marzo para poder ofrecerte una idea de lo que cuesta repostar en el día hoy.

Precio de la gasolina hoy 31 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Dependiendo de la zona en la que repostes y también el tipo de combustible que utilices, es posible que ahorres algo más de lo que esperabas. De todos modos el conflicto internacional en Irán sigue afectando de alguna manera a lo que se paga, a pesar de que el Gobierno decidiera bajar el IVA de los carburantes del 21 al 10%. Por ello, es importante saber dónde llenar el depósito así que ten en cuenta estas opciones que te ofrecemos a continuación:

Gasolina 95 en Madrid

Alcampo en Alcalá de Henares (C.C. La Dehesa, A-2 km 34): 1,375 €/litro.

en Alcalá de Henares (C.C. La Dehesa, A-2 km 34): 1,375 €/litro. Plenergy en Valdemoro (Ctra. Valderremata km 4): 1,375 €/litro.

en Valdemoro (Ctra. Valderremata km 4): 1,375 €/litro. Alcampo en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,389 €/litro.

en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,389 €/litro. Supeco en Alcalá de Henares (Polígono La Garena, Av. Europa): 1,389 €/litro.

en Alcalá de Henares (Polígono La Garena, Av. Europa): 1,389 €/litro. Lavaplus en Alcalá de Henares (Carrera de Ajalvir, 3): 1,389 €/litro.

en Alcalá de Henares (Carrera de Ajalvir, 3): 1,389 €/litro. Alcampo Fuenlabrada en Fuenlabrada (Av. Pablo Iglesias, s/n): 1,393 €/litro.

en Fuenlabrada (Av. Pablo Iglesias, s/n): 1,393 €/litro. Alcampo en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,393 €/litro.

en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,393 €/litro. Lavaplus en Alcorcón (Avenida Europa, 15): 1,393 €/litro.

en Alcorcón (Avenida Europa, 15): 1,393 €/litro. Ballenoil en Alcalá de Henares (M-300 km 26,9): 1,399 €/litro.

en Alcalá de Henares (M-300 km 26,9): 1,399 €/litro. Ballenoil en Madrid (Avenida Democracia, 41): 1,399 €/litro.

Gasolina 98 en Madrid

Alcampo en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,459 €/litro.

en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,459 €/litro. Alcampo en Madrid (Calle José Paulete): 1,488 €/litro.

en Madrid (Calle José Paulete): 1,488 €/litro. Alcampo en Alcalá de Henares (C.C. La Dehesa, A-2 km 34): 1,492 €/litro.

en Alcalá de Henares (C.C. La Dehesa, A-2 km 34): 1,492 €/litro. Alcampo Fuenlabrada en Fuenlabrada (Av. Pablo Iglesias, s/n): 1,501 €/litro.

en Fuenlabrada (Av. Pablo Iglesias, s/n): 1,501 €/litro. Alcampo en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,501 €/litro.

en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,501 €/litro. Galp en Navalcarnero (Polígono Alparache): 1,574 €/litro.

en Navalcarnero (Polígono Alparache): 1,574 €/litro. Confor Auto en Alcobendas (Av. de la Industria, 45): 1,586 €/litro.

en Alcobendas (Av. de la Industria, 45): 1,586 €/litro. BP Río Corvo 365 en Alcalá de Henares (Antigua N-II km 26): 1,599 €/litro.

en Alcalá de Henares (Antigua N-II km 26): 1,599 €/litro. Avia en Alcorcón (M-506 km 4): 1,599 €/litro.

en Alcorcón (M-506 km 4): 1,599 €/litro. BP Guadalcanal 365 en Madrid (Calle Guadalcanal, 39): 1,599 €/litro.

Diésel en Madrid

Plenergy en Valdemoro (Ctra. Valderremata km 4): 1,579 €/litro.

en Valdemoro (Ctra. Valderremata km 4): 1,579 €/litro. Alcampo Fuenlabrada en Fuenlabrada (Av. Pablo Iglesias, s/n): 1,631 €/litro.

en Fuenlabrada (Av. Pablo Iglesias, s/n): 1,631 €/litro. Alcampo en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,631 €/litro.

en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,631 €/litro. Lavaplus en Alcorcón (Avenida Europa, 15): 1,631 €/litro.

en Alcorcón (Avenida Europa, 15): 1,631 €/litro. Alcampo en Alcalá de Henares (C.C. La Dehesa, A-2 km 34): 1,639 €/litro.

en Alcalá de Henares (C.C. La Dehesa, A-2 km 34): 1,639 €/litro. Alcampo en Torrejón de Ardoz (Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,5): 1,639 €/litro.

en Torrejón de Ardoz (Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,5): 1,639 €/litro. Alcampo en Madrid (Calle José Paulete): 1,649 €/litro.

en Madrid (Calle José Paulete): 1,649 €/litro. Plenergy en Fuenlabrada (Calle Enebro, 17): 1,649 €/litro.

en Fuenlabrada (Calle Enebro, 17): 1,649 €/litro. Alcampo en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,649 €/litro.

en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,649 €/litro. Ballenoil en Fuenlabrada (Polígono Triángulo): 1,649 €/litro.

Cómo saber encontrar los precios más baratos para la gasolina

Ahora ya conocemos cuáles son los precios de la gasolina para este momento del martes 31 de octubre, pero como mencionamos esa cantidad no es la misma durante todo el día , así que debemos estar atentos a cómo va cambiando en función del momento en el que vayamos, o queramos, repostar. Y para ello, un de las opciones que más se recomienda, y que nosotros mismos hemos consultado tiene que ver con el Geoportal Gasolina que tiene activo el Ministerio de Transición Ecológica, en el que se recogen todos los datos que aportan gasolineras y estaciones de servicio de modo que podemos hacer quizás la consulta más eficaz de todas. En esta web no sólo podemos ver un mapa sobre el que aparecen todos los puntos en los que se vende gasolina y diésel, junto con el precio, sino que aparece también listados actualizados y lo mejor de todo es que podemos filtrar por ciudades y además, por municipio, eligiendo además el tipo de combustible que nos interese. Aquí puedes ver un mapa de ejemplo:

De todos modos, y al margen de este mapa o de entrar en el portal señalado, puedes también ahorrar a la hora de repostar siguiendo consejos básicos como por ejemplo evitar repostar en gasolineras de autopista o zonas muy transitadas, donde el combustible suele ser más caro; y aprovechar los descuentos vinculados a supermercados o tarjetas de fidelización, que cada vez son más habituales.

También conviene prestar atención al momento del repostaje, ya que hacerlo a primera hora del día como ahora, cuando las temperaturas son más bajas, puede favorecer una ligera mayor densidad del combustible, así como mantener una conducción eficiente, con aceleraciones suaves y evitando frenazos innecesarios, lo que ayuda a reducir el consumo y, en consecuencia, el gasto total en carburante.