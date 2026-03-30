La subida del precio de la gasolina por los efectos derivados del conflicto en Irán ha hecho que el interés de los españoles por el coche eléctrico se dispare en las últimas semanas. Tanto es así que marcas como MG han registrado un aumento de hasta el 50% de la demanda de este tipo de motorizaciones en sus instalaciones. Una cifra que el sector prevé que se incremente conforme aumente el precio del barril de petróleo, que ya ha superado la barrera de los 100 dólares.

Así lo ha señalado José Antonio Galve, director de Marketing de MG en España y Portugal, en el marco de la tercera edición de las Jornadas de OKMOTOR, en las que ha confesado que «en las últimas semanas, ha aumentado un 50% en las peticiones de oferta, tráfico web y pruebas dinámicas de nuestra gama de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables».

«Los clientes están encontrando una razón positiva más para adquirir un vehículo eléctrico o híbrido enchufable, ya que en muchas gasolineras vemos precios que rondan 1,8 euros el litro o incluso 1,19 euros el litro de combustibles», ha puntualizado Galve.

Subida del precio de la gasolina

El precio de los carburantes ha contenido esta semana sus subidas con respecto a los niveles totalmente disparados de las últimas semanas, a rebufo del conflicto bélico en Oriente Próximo, que estalló hace casi un mes y no ha parado desde entonces de tensionar la cotización del crudo por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, aunque no evitará que esta sea la Semana Santa con el precio medio del litro de diésel más caro de la historia, a pesar de las medidas fiscales del Gobierno.

Según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio medio del litro de gasóleo ha repuntado esta semana un 2,55% con respecto a la pasada, hasta los 1,883 euros, mientras que el de la gasolina se ha encarecido un 1,46%, hasta los 1,733 euros. Estos incrementos semanales son claramente menores a los de estas últimas semanas, cuando se han llegado a disparar en dobles digitos, aunque ambos carburantes han proseguido con esa tendencia al alza y han sumado su décima semana de subidas.

Precio de viajar en Semana Santa sin eléctrico

A pesar de esta bajada, el precio medio del litro de diésel registra su nivel más alto a las puertas de una Semana Santa, superando la de 2022, cuando se situó entonces en una media de 1,647 euros –gracias a la bonificación de 20 céntimos por litro que estaba vigente entonces por la crisis por la guerra en Ucrania–.

En el caso de la gasolina, si se tienen en cuenta los datos del Boletín Petrolero de la UE de esta semana, sería también el nivel más alto en una Semana Santa, aunque ya en el surtidor se nota esa rebaja y el precio medio actual es inferior a los 1,613 euros en esas fechas de 2022.