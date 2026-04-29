Este miércoles 29 de abril empieza como tantos otros días de entre semana, con el reloj apretando desde primera hora y el coche volviendo a ser imprescindible para miles de conductores en Madrid. Ir a trabajar, hacer recados o simplemente moverse de un punto a otro obliga, en muchos casos, a pasar por la gasolinera. Y ahí es donde puede que te preguntes: ¿merece la pena parar donde lo haces habitualmente o conviene mirar un poco antes?

Porque lo que se está viendo estos días no son tanto grandes subidas o bajadas, sino pequeñas diferencias entre estaciones que, poco a poco, acaban notándose.

A veces hablamos de unos pocos céntimos por litro, pero cuando llenas el depósito, ese margen ya no parece tan pequeño. De hecho, es bastante habitual encontrar precios distintos en zonas muy cercanas, incluso dentro del mismo municipio, lo que hace que cada vez más conductores comparen antes de repostar. A todo esto se suma el contexto general, con los mercados del petróleo moviéndose con cierta inestabilidad en las últimas semanas. La situación internacional, las decisiones de los países productores o incluso factores logísticos influyen en el precio final, aunque no siempre se perciba de forma inmediata. Por eso, más que fijarse sólo en la media, muchos optan por ir a lo práctico: ver qué hay cerca en ese momento y elegir la opción más económica sin complicarse demasiado.

Además, a mitad de semana también es habitual que muchos conductores intenten dejar el depósito listo para los próximos días, evitando paradas innecesarias cuando el ritmo es más alto. En ese sentido, consultar los precios actualizados se ha convertido casi en un hábito más, igual que mirar el tráfico o el tiempo antes de salir de casa. Y ahí es donde herramientas como el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica resultan especialmente útiles.

Precio de la gasolina hoy 29 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Si deseas poder consultar cuál es el precio de la gasolina en Madrid, estos son los datos a primera hora de la mañana tanto para la gasolina como por el diésel:

Gasolina 95

Galp . Pinto. Carretera M-506 km 24. Precio: 1,459 €/l.

. Pinto. Carretera M-506 km 24. Precio: 1,459 €/l. Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense esq. C/ Ávila. Precio: 1,464 €/l.

. Alcalá de Henares. Vía Complutense esq. C/ Ávila. Precio: 1,464 €/l. Galp . Majadahonda. Pol. Ind. El Carralero. Precio: 1,499 €/l.

. Majadahonda. Pol. Ind. El Carralero. Precio: 1,499 €/l. Galp . Villalba. Carrefour Los Valles. Precio: 1,524 €/l.

. Villalba. Carrefour Los Valles. Precio: 1,524 €/l. Galp . San Sebastián de los Reyes. A-1 km 26,2. Precio: 1,524 €/l.

. San Sebastián de los Reyes. A-1 km 26,2. Precio: 1,524 €/l. Meroil . Moralzarzal. Ctra. 608 km 35,2. Precio: 1,539 €/l.

. Moralzarzal. Ctra. 608 km 35,2. Precio: 1,539 €/l. Shell . Torres de la Alameda. Pol. Ind. Madrid 3. Precio: 1,549 €/l.

. Torres de la Alameda. Pol. Ind. Madrid 3. Precio: 1,549 €/l. Galp . Colmenar Viejo. Pº Ermita Sta. Ana, 2. Precio: 1,549 €/l.

. Colmenar Viejo. Pº Ermita Sta. Ana, 2. Precio: 1,549 €/l. Galp . Fuenlabrada. C/ Luis Sauquillo, 92. Precio: 1,549 €/l.

. Fuenlabrada. C/ Luis Sauquillo, 92. Precio: 1,549 €/l. Repsol . Madrid. N-IV km 6,70. Precio: 1,575 €/l.

. Madrid. N-IV km 6,70. Precio: 1,575 €/l. Repsol . Madrid. Paseo Extremadura, 300. Precio: 1,579 €/l.

. Madrid. Paseo Extremadura, 300. Precio: 1,579 €/l. Galp . Aldea del Fresno. M-507 km 16,8. Precio: 1,579 €/l.

. Aldea del Fresno. M-507 km 16,8. Precio: 1,579 €/l. Repsol . Madrid. Cea Bermúdez, 32. Precio: 1,619 €/l.

. Madrid. Cea Bermúdez, 32. Precio: 1,619 €/l. Moeve . Manzanares el Real. M-607 km 46. Precio: 1,618 €/l.

. Manzanares el Real. M-607 km 46. Precio: 1,618 €/l. Cepsa . Rascafría. Avda. del Valle, 39. Precio: 1,594 €/l.

. Rascafría. Avda. del Valle, 39. Precio: 1,594 €/l. Tielmes S.L. . Tielmes. Avda. Ferrocarril, 1. Precio: 1,589 €/l.

. Tielmes. Avda. Ferrocarril, 1. Precio: 1,589 €/l. Repsol . Madrid. María de Molina, 21. Precio: 1,589 €/l.

. Madrid. María de Molina, 21. Precio: 1,589 €/l. Campsa . Fortuna. C/ San Bernardo s/n. Precio: 1,589 €/l.

. Fortuna. C/ San Bernardo s/n. Precio: 1,589 €/l. Repsol . Las Rozas. C/ Copenhague. Precio: 1,589 €/l.

. Las Rozas. C/ Copenhague. Precio: 1,589 €/l. BP . Villamanta. M-507 km 6,7. Precio: 1,599 €/l.

. Villamanta. M-507 km 6,7. Precio: 1,599 €/l. BP . San Fernando de Henares. Av. Martin Luther King. Precio: 1,605 €/l.

. San Fernando de Henares. Av. Martin Luther King. Precio: 1,605 €/l. EDV . Miraflores de la Sierra. M-611 km 7,6. Precio: 1,649 €/l.

. Miraflores de la Sierra. M-611 km 7,6. Precio: 1,649 €/l. Repsol . Arganda. M-832 km 3. Precio: 1,652 €/l.

. Arganda. M-832 km 3. Precio: 1,652 €/l. Blanco. Arganda. M-832 km 3. Precio: 1,652 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Alcalá de Henares. Precio: 1,516 €/l.

. Alcalá de Henares. Precio: 1,516 €/l. Galp . Alcalá de Henares. Precio: 1,604 €/l.

. Alcalá de Henares. Precio: 1,604 €/l. Galp . Majadahonda. Precio: 1,619 €/l.

. Majadahonda. Precio: 1,619 €/l. Galp . Villalba. Precio: 1,634 €/l.

. Villalba. Precio: 1,634 €/l. Shell . Torres de la Alameda. Precio: 1,649 €/l.

. Torres de la Alameda. Precio: 1,649 €/l. Carrefour . Alcobendas. Precio: 1,649 €/l.

. Alcobendas. Precio: 1,649 €/l. Repsol . Madrid. María de Molina. Precio: 1,655 €/l.

. Madrid. María de Molina. Precio: 1,655 €/l. Carrefour . Alcalá de Henares. Precio: 1,669 €/l.

. Alcalá de Henares. Precio: 1,669 €/l. Repsol . Madrid. Paseo Extremadura. Precio: 1,679 €/l.

. Madrid. Paseo Extremadura. Precio: 1,679 €/l. Repsol . Madrid. N-IV km 6,70. Precio: 1,685 €/l.

. Madrid. N-IV km 6,70. Precio: 1,685 €/l. Galp . Valdemoro. Precio: 1,684 €/l.

. Valdemoro. Precio: 1,684 €/l. Repsol . Las Rozas. Precio: 1,689 €/l.

. Las Rozas. Precio: 1,689 €/l. Galp . San Sebastián de los Reyes. Precio: 1,689 €/l.

. San Sebastián de los Reyes. Precio: 1,689 €/l. Carrefour . Pozuelo. Precio: 1,689 €/l.

. Pozuelo. Precio: 1,689 €/l. Cepsa . Rascafría. Precio: 1,693 €/l.

. Rascafría. Precio: 1,693 €/l. Carrefour . Móstoles. Precio: 1,699 €/l.

. Móstoles. Precio: 1,699 €/l. Repsol . Madrid. Cea Bermúdez. Precio: 1,719 €/l.

. Madrid. Cea Bermúdez. Precio: 1,719 €/l. Galp . Boadilla del Monte. Precio: 1,719 €/l.

. Boadilla del Monte. Precio: 1,719 €/l. Moeve . Manzanares el Real. Precio: 1,729 €/l.

. Manzanares el Real. Precio: 1,729 €/l. BP . Villamanta. Precio: 1,739 €/l.

. Villamanta. Precio: 1,739 €/l. BP . San Sebastián de los Reyes. Precio: 1,739 €/l.

. San Sebastián de los Reyes. Precio: 1,739 €/l. BP . San Fernando de Henares. Precio: 1,745 €/l.

. San Fernando de Henares. Precio: 1,745 €/l. Campsa . Fortuna. Precio: 1,749 €/l.

. Fortuna. Precio: 1,749 €/l. EDV. Miraflores. Precio: 1,809 €/l.

Diésel

Galp . Alcalá de Henares. Precio: 1,629 €/l.

. Alcalá de Henares. Precio: 1,629 €/l. Galp . Pinto. Precio: 1,709 €/l.

. Pinto. Precio: 1,709 €/l. Galp . Majadahonda. Precio: 1,709 €/l.

. Majadahonda. Precio: 1,709 €/l. Galp . Fuenlabrada. Precio: 1,709 €/l.

. Fuenlabrada. Precio: 1,709 €/l. Galp . Villalba. Precio: 1,714 €/l.

. Villalba. Precio: 1,714 €/l. Galp . Colmenar Viejo. Precio: 1,729 €/l.

. Colmenar Viejo. Precio: 1,729 €/l. Galp . Aldea del Fresno. Precio: 1,739 €/l.

. Aldea del Fresno. Precio: 1,739 €/l. Meroil . Moralzarzal. Precio: 1,739 €/l.

. Moralzarzal. Precio: 1,739 €/l. BP . San Fernando de Henares. Precio: 1,749 €/l.

. San Fernando de Henares. Precio: 1,749 €/l. Repsol . Madrid. Paseo Extremadura. Precio: 1,759 €/l.

. Madrid. Paseo Extremadura. Precio: 1,759 €/l. Repsol . Madrid. María de Molina. Precio: 1,759 €/l.

. Madrid. María de Molina. Precio: 1,759 €/l. Shell . Torres de la Alameda. Precio: 1,759 €/l.

. Torres de la Alameda. Precio: 1,759 €/l. Campsa . Fortuna. Precio: 1,759 €/l.

. Fortuna. Precio: 1,759 €/l. Repsol . Madrid. N-IV km 6,70. Precio: 1,765 €/l.

. Madrid. N-IV km 6,70. Precio: 1,765 €/l. Repsol . Las Rozas. Precio: 1,769 €/l.

. Las Rozas. Precio: 1,769 €/l. Repsol . Madrid. Cea Bermúdez. Precio: 1,775 €/l.

. Madrid. Cea Bermúdez. Precio: 1,775 €/l. Tielmes S.L. . Tielmes. Precio: 1,789 €/l.

. Tielmes. Precio: 1,789 €/l. Repsol . Arganda. Precio: 1,792 €/l.

. Arganda. Precio: 1,792 €/l. Blanco . Arganda. Precio: 1,792 €/l.

. Arganda. Precio: 1,792 €/l. Cepsa . Rascafría. Precio: 1,762 €/l.

. Rascafría. Precio: 1,762 €/l. BP . Villamanta. Precio: 1,759 €/l.

. Villamanta. Precio: 1,759 €/l. Moeve . Manzanares el Real. Precio: 1,755 €/l.

. Manzanares el Real. Precio: 1,755 €/l. EDV. Miraflores. Precio: 1,829 €/l.

Cómo consultar el mapa del Geoportal con los precios de la gasolina

Si quieres ir un paso más allá y no limitarte a un listado concreto, lo más práctico sigue siendo utilizar el Geoportal de gasolineras. Es una herramienta bastante sencilla de usar y, sobre todo, muy útil cuando no tienes claro dónde repostar o cuando estás en una zona distinta a la habitual.

Basta con entrar en el mapa, elegir el tipo de combustible que te interesa y moverte por la zona que quieras consultar. En cuestión de segundos aparecen todas las estaciones cercanas con sus precios actualizados, algo que viene bien no solo para comparar, sino también para decidir sobre la marcha sin tener que dar vueltas innecesarias. Además, puedes acercar o alejar el mapa según el recorrido que tengas previsto, lo que te da una visión bastante real de las opciones disponibles.

En un día como hoy, en el que los desplazamientos pueden variar más de lo previsto, tener ese mapa a mano marca la diferencia. No se trata sólo de ahorrar unos céntimos, sino de ganar tiempo y evitar decisiones a última hora. Y eso, al final, también se nota en la rutina diaria.