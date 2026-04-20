Los sindicatos UGT FICA y CCOO Industria han convocado una huelga en las estaciones de servicio de toda España los próximos días 30 de abril y 3 de mayo, coincidiendo con el Puente del Trabajo, con el objetivo de desbloquear la negociación de su convenio colectivo.

La patronal ha dado un paso atrás «inadmisible», al retirar algunas propuestas y poner sobre la mesa una oferta económica «claramente regresiva».

Pretenden topar el Índice de Precios de Consumo (IPC) sin garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y eliminar incrementos salariales previamente planteados, lo que traslada de nuevo el coste de la situación económica a los trabajadores, dice la nota.

Y esto no solo supone una «falta de respeto a la negociación colectiva, sino un ataque directo a las plantillas del sector», argumentan los sindicatos, en un momento en el que los precios de los combustibles «siguen disparados» y las empresas continúan acumulando beneficios.

El encarecimiento de ambos carburantes en las últimas semanas se explica por la presión alcista del crudo en los mercados internacionales y por el aumento de los costes mayoristas que ya están trasladándose al precio final en el surtidor.

A día de hoy el precio medio de la gasolina en toda España se sitúa en 1,512 euros el litro. Mientras que antes del conflicto en Irán, el litro de gasolina sin plomo 95 rondaba los 1,475 euros.

En cuanto al diésel, el precio medio se sitúa en 1,782 euros, pero estos días atrás ha llegado a rozar los dos euros.

Los dos sindicatos recuerdan en su nota que exigen «un convenio digno» que garantice salarios justos, con un incremento mínimo del 2 % anual y una cláusula de garantía que asegure la actualización conforme al IPC real más un 0,5 %.

También reclaman avances en conciliación, reducción de jornada y mejora de los pluses.