Llegamos al último viernes del mes de agosto así que seguro que son muchos los coches que se preparen para la operación retorno. De este modo ya sea que te vas de Madrid o si tienes previsto volver, será bueno saber dónde están hoy 28 de agosto, las gasolineras más baratas tanto en la capital como en aquellos municipios que son cercanos ya que sabemos que dependiendo de dónde pares es posible que la diferencia de precio sea de varios euros, siempre pensando en llenar el depósito al completo.

Conozcamos entonces dónde se encuentran las gasolineras más económicas de Madrid a primera hora de hoy viernes, teniendo en cuenta además que la rebaja por litro se mantiene en diez céntimos, aunque no debemos olvidar que en cuando comience septiembre pasará a ser de sólo 5 céntimos el litro de modo que si puedes repostar hoy y así ya tienes el depósito lleno, mucho mejor. Los datos, son aquellos que ofrece el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y que son reportados por las gasolineras de forma actualizada.

Precio de la gasolina hoy 28 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A continuación, las gasolineras más baratas de este viernes en Madrid, tanto para gasolina como diésel:

Gasolina 95

Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.569 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: 1.569 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C. C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.579 €/l .

. Alcalá de Henares. C. C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.579 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.579 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.585 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.585 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C. C. Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.585 €/l .

. Fuenlabrada. C. C. Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.585 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.589 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.589 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.589 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.599 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.599 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.709 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.719 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C. C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.739 €/l .

. Alcalá de Henares. C. C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Loucos A. S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.759 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.759 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C. C. Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Fuenlabrada. C. C. Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.799 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.819 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Repsol . San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.829 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Cepsa Las Arenas 365 . Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.839 €/l .

. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.839 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.849 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.849 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: 1.849 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.849 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.849 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C. C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.849 €/l .

. Colmenar Viejo. C. C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.857 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.859 €/l.

Diésel

Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.699 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.719 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.719 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: 1.725 €/l .

. Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: 1.725 €/l .

. Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.729 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.729 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Carbugal Fuenlabrada . Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.729 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.729 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.729 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.729 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.739 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Maxpetrol . Navalcarnero. Camino de Bastos, 6. Precio: 1.739 €/l .

. Navalcarnero. Camino de Bastos, 6. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.739 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.739 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C. C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.739 €/l .

. Colmenar Viejo. C. C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.739 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: . Ballenoil . Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: 1.749 €/l .

. Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: . Lavaplus . Base Aérea. Carretera de la Base, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Base Aérea. Carretera de la Base, s/n. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.749 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: . Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.749 €/l.

Con los listados que acabamos de ver, ya puedes hacerte una idea de cuál es el precio de la gasolina hoy viernes 28 de agosto, pero si deseas hacer tu propia consulta en cualquier otro momento, te aconsejamos entrar en el Geoportal y realizar búsqueda seleccionando el municipio que sea de tu interés o el tipo de combustible, viendo resultados en forma de lista o también en forma de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo: