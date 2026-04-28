¿Dónde es más barato repostar hoy martes 28 de abril en Madrid y en municipios cercanos? Si tienes que coger el coche o este es de hecho, tu medio de transporte para ir a trabajar debes saber bien a cómo están los precios de la gasolina, y más en el contexto actual en el que nos encontramos, con precios que oscilan bastante en función de donde se reposte ya que puede que veamos que en algunos sitios por ejemplo, la media supere los 1,5 euros el litro, mientras que en otros lados ese precio sea inferior. Por ello es importante saber dónde se para y también, saber dónde encontrar las gasolineras que son más económicas.

Recordemos que el Ministerio de Transición Ecológica, tiene a nuestra disposición, los datos que reportan las gasolineras siempre actualizados y los podemos ver a través de su herramienta, Geoportal Gasolineras. Y con los datos de primera hora de hoy miércoles, ya podemos ver qué precios tienen gasolina y diésel a continuación:

Precio de la gasolina hoy 28 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A continuación, puedes ver todas las gasolineras y estaciones de servicio donde es más barato repostar en este martes 28 de abril:

Gasolina 95

Alcampo . Madrid. C/ José Paulete. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. C/ José Paulete. Precio: 1,339 €/l. Simón Grup . Madrid. Ctra. Villaverde a Vallecas km 283. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Ctra. Villaverde a Vallecas km 283. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Madrid. C/ G, 2. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. C/ G, 2. Precio: 1,339 €/l. Supeco . Madrid. C/ Bruno Abúndez, 56. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. C/ Bruno Abúndez, 56. Precio: 1,339 €/l. Novel Oil System . Madrid. C/ Pirotecnia, 83. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. C/ Pirotecnia, 83. Precio: 1,339 €/l. Alcampo . Alcalá de Henares. Autovía A-2 km 34. Precio: 1,369 €/l.

. Alcalá de Henares. Autovía A-2 km 34. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Madrid. Avda. Democracia, 41. Precio: 1,369 €/l.

. Madrid. Avda. Democracia, 41. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Madrid. Avda. Democracia, 62. Precio: 1,369 €/l.

. Madrid. Avda. Democracia, 62. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Coslada. Avda. Jarama, 17. Precio: 1,369 €/l.

. Coslada. Avda. Jarama, 17. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Madrid. Ctra. Vicálvaro a O’Donnell km 22. Precio: 1,369 €/l.

. Madrid. Ctra. Vicálvaro a O’Donnell km 22. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Madrid. C/ Cerro del Murmullo, 1. Precio: 1,369 €/l.

. Madrid. C/ Cerro del Murmullo, 1. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Madrid. Camino Pozo del Tío Raimundo, 6. Precio: 1,369 €/l.

. Madrid. Camino Pozo del Tío Raimundo, 6. Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Madrid. Ctra. Villaverde a Vallecas km 267. Precio: 1,369 €/l.

. Madrid. Ctra. Villaverde a Vallecas km 267. Precio: 1,369 €/l. Gasexpress . Alcalá de Henares. Ctra. Daganzo km 3. Precio: 1,369 €/l.

. Alcalá de Henares. Ctra. Daganzo km 3. Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Coslada. Avda. San Pablo, 29. Precio: 1,369 €/l.

. Coslada. Avda. San Pablo, 29. Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Madrid. C/ Pirotecnia, 2. Precio: 1,369 €/l.

. Madrid. C/ Pirotecnia, 2. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Coslada. Avda. Constitución, 28. Precio: 1,369 €/l.

. Coslada. Avda. Constitución, 28. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Madrid. Camino Hormigueras, 153. Precio: 1,369 €/l.

. Madrid. Camino Hormigueras, 153. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Madrid. C/ Francisca Torres Catalán, 24. Precio: 1,369 €/l.

. Madrid. C/ Francisca Torres Catalán, 24. Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Madrid. Ctra. Vicálvaro O’Donnell km 20. Precio: 1,369 €/l.

. Madrid. Ctra. Vicálvaro O’Donnell km 20. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Alcalá de Henares. C/ Varsovia, 2. Precio: 1,369 €/l.

. Alcalá de Henares. C/ Varsovia, 2. Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Madrid. Camino Hormigueras, 177. Precio: 1,369 €/l.

. Madrid. Camino Hormigueras, 177. Precio: 1,369 €/l. Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1,369 €/l.

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Madrid. Avda. del Mayorazgo, s/n. Precio: 1,369 €/l.

. Madrid. Avda. del Mayorazgo, s/n. Precio: 1,369 €/l. Petroprix. Madrid. C/ Herce, 41. Precio: 1,369 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. C/ José Paulete. Precio: 1,429 €/l.

. Madrid. C/ José Paulete. Precio: 1,429 €/l. Alcampo . Alcalá de Henares. A-2 km 34. Precio: 1,489 €/l.

. Alcalá de Henares. A-2 km 34. Precio: 1,489 €/l. Alcampo . Torrejón de Ardoz. Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,5. Precio: 1,493 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,5. Precio: 1,493 €/l. Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. CC Loranca. Precio: 1,528 €/l.

. Fuenlabrada. CC Loranca. Precio: 1,528 €/l. Alcampo . Alcorcón. Avda. Europa. Precio: 1,528 €/l.

. Alcorcón. Avda. Europa. Precio: 1,528 €/l. Shell . Ciempozuelos. M-414 km 42. Precio: 1,529 €/l.

. Ciempozuelos. M-414 km 42. Precio: 1,529 €/l. Alcampo . Alcobendas. Avda. Olímpica, 9. Precio: 1,539 €/l.

. Alcobendas. Avda. Olímpica, 9. Precio: 1,539 €/l. Confort Auto . Alcobendas. Avda. Industria, 45. Precio: 1,559 €/l.

. Alcobendas. Avda. Industria, 45. Precio: 1,559 €/l. Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache. Precio: 1,574 €/l.

. Navalcarnero. Polígono Alparache. Precio: 1,574 €/l. Shell . Madrid. C/ Marc Gené, 28. Precio: 1,579 €/l.

. Madrid. C/ Marc Gené, 28. Precio: 1,579 €/l. Galp . Majadahonda. Polígono El Carralero. Precio: 1,589 €/l.

. Majadahonda. Polígono El Carralero. Precio: 1,589 €/l. BP . El Álamo. M-404 km 4,95. Precio: 1,589 €/l.

. El Álamo. M-404 km 4,95. Precio: 1,589 €/l. Shell . Madrid. Ctra. Valencia km 14,8. Precio: 1,589 €/l.

. Madrid. Ctra. Valencia km 14,8. Precio: 1,589 €/l. Shell . Madrid. C/ Guadalcanal, 36. Precio: 1,589 €/l.

. Madrid. C/ Guadalcanal, 36. Precio: 1,589 €/l. Galp . Collado Villalba. C/ Matadero. Precio: 1,599 €/l.

. Collado Villalba. C/ Matadero. Precio: 1,599 €/l. BP . Alcalá de Henares. N-II km 26. Precio: 1,599 €/l.

. Alcalá de Henares. N-II km 26. Precio: 1,599 €/l. BP . Alcalá de Henares. M-300 km 26,4. Precio: 1,599 €/l.

. Alcalá de Henares. M-300 km 26,4. Precio: 1,599 €/l. Avia . Alcorcón. M-506 km 4. Precio: 1,599 €/l.

. Alcorcón. M-506 km 4. Precio: 1,599 €/l. Shell . Torrejón de Ardoz. Avda. Constitución, 262. Precio: 1,599 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Avda. Constitución, 262. Precio: 1,599 €/l. E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,599 €/l.

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,599 €/l. Eni . Rivas-Vaciamadrid. Avda. Aurelio Álvarez. Precio: 1,599 €/l.

. Rivas-Vaciamadrid. Avda. Aurelio Álvarez. Precio: 1,599 €/l. Confort Auto . Torrejón. C/ Diesel, 9. Precio: 1,599 €/l.

. Torrejón. C/ Diesel, 9. Precio: 1,599 €/l. Cepsa . Pinto. C/ Las Arenas, 2. Precio: 1,599 €/l.

. Pinto. C/ Las Arenas, 2. Precio: 1,599 €/l. Cepsa . Leganés. C/ Carlos Sainz, 2. Precio: 1,599 €/l.

. Leganés. C/ Carlos Sainz, 2. Precio: 1,599 €/l. BP. Madrid. C/ Guadalcanal, 39. Precio: 1,599 €/l.

Diésel

Alcampo . Torrejón de Ardoz. Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,5. Precio: 1,547 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,5. Precio: 1,547 €/l. Alcampo . Alcalá de Henares. A-2 km 34. Precio: 1,558 €/l.

. Alcalá de Henares. A-2 km 34. Precio: 1,558 €/l. Ballenoil . Alcalá de Henares. C/ Varsovia, 2. Precio: 1,558 €/l.

. Alcalá de Henares. C/ Varsovia, 2. Precio: 1,558 €/l. Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. CC Loranca. Precio: 1,564 €/l.

. Fuenlabrada. CC Loranca. Precio: 1,564 €/l. Alcampo . Alcorcón. Avda. Europa. Precio: 1,564 €/l.

. Alcorcón. Avda. Europa. Precio: 1,564 €/l. Lavaplus . Alcorcón. Avda. Europa, 15. Precio: 1,564 €/l.

. Alcorcón. Avda. Europa, 15. Precio: 1,564 €/l. Ballenoil . Madrid. C/ Arroyo de la Bulera. Precio: 1,599 €/l.

. Madrid. C/ Arroyo de la Bulera. Precio: 1,599 €/l. Área 117 . Madrid. N-III km 11,8. Precio: 1,599 €/l.

. Madrid. N-III km 11,8. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Madrid. C/ Versalles, 17. Precio: 1,599 €/l.

. Madrid. C/ Versalles, 17. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Talamanca de Jarama. Avda. de la Chopera, 2. Precio: 1,599 €/l.

. Talamanca de Jarama. Avda. de la Chopera, 2. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Talamanca de Jarama. M-103 km 34,5. Precio: 1,599 €/l.

. Talamanca de Jarama. M-103 km 34,5. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Móstoles. C/ Puerto Cotos, 25. Precio: 1,599 €/l.

. Móstoles. C/ Puerto Cotos, 25. Precio: 1,599 €/l. Alcampo . Alcobendas. Avda. Olímpica, 9. Precio: 1,609 €/l.

. Alcobendas. Avda. Olímpica, 9. Precio: 1,609 €/l. Family Energy . Leganés. C/ Isaac Peral, 12. Precio: 1,609 €/l.

. Leganés. C/ Isaac Peral, 12. Precio: 1,609 €/l. Lavaplus . Base Aérea. Ctra. Base km s/n. Precio: 1,617 €/l.

. Base Aérea. Ctra. Base km s/n. Precio: 1,617 €/l. Gasexpress . Alcalá de Henares. Ctra. Daganzo km 3. Precio: 1,617 €/l.

. Alcalá de Henares. Ctra. Daganzo km 3. Precio: 1,617 €/l. Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1,617 €/l.

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1,617 €/l. Galp . Alcalá de Henares. C/ Villamalea, 2. Precio: 1,619 €/l.

. Alcalá de Henares. C/ Villamalea, 2. Precio: 1,619 €/l. T9 . Humanes. Avda. Fuenlabrada, 31. Precio: 1,619 €/l.

. Humanes. Avda. Fuenlabrada, 31. Precio: 1,619 €/l. Ballenoil . Madrid. Avda. Ntra. Sra. de Fátima, 22. Precio: 1,619 €/l.

. Madrid. Avda. Ntra. Sra. de Fátima, 22. Precio: 1,619 €/l. Ballenoil . Valdemoro. Avda. Andalucía, 7. Precio: 1,619 €/l.

. Valdemoro. Avda. Andalucía, 7. Precio: 1,619 €/l. T9 . Valdemoro. Avda. Andalucía, 118. Precio: 1,619 €/l.

. Valdemoro. Avda. Andalucía, 118. Precio: 1,619 €/l. T9 . Humanes. C/ Tenerife, 2. Precio: 1,619 €/l.

. Humanes. C/ Tenerife, 2. Precio: 1,619 €/l. Ballenoil . Navalcarnero. C/ Mina del Cotorro. Precio: 1,619 €/l.

. Navalcarnero. C/ Mina del Cotorro. Precio: 1,619 €/l. Maxpetrol. Navalcarnero. Camino de Bastos, 6. Precio: 1,619 €/l.

Dónde ver las gasolineras más baratas con Geoportal

Si quieres buscar precios otro día, o a otra hora, ya que algunos pueden variar a lo largo del día, tienes a tu disposición la herramienta de Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, donde tienes distintos tipos de combustibles, de modo que puedes filtrar más la búsqueda ya sea para Madrid capital o para municipios cercanos y ver cómo aparecen un listado como el que te hemos ofrecido, y un mapa como este que vemos ahora de Madrid, de modo que puedes ubicarte mejor: