Precio de la gasolina hoy 28 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Descubre precios de gasolina y diésel en Madrid y municipios cercanos y dónde es más barato repostar
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¿Dónde es más barato repostar hoy martes 28 de abril en Madrid y en municipios cercanos? Si tienes que coger el coche o este es de hecho, tu medio de transporte para ir a trabajar debes saber bien a cómo están los precios de la gasolina, y más en el contexto actual en el que nos encontramos, con precios que oscilan bastante en función de donde se reposte ya que puede que veamos que en algunos sitios por ejemplo, la media supere los 1,5 euros el litro, mientras que en otros lados ese precio sea inferior. Por ello es importante saber dónde se para y también, saber dónde encontrar las gasolineras que son más económicas.
Recordemos que el Ministerio de Transición Ecológica, tiene a nuestra disposición, los datos que reportan las gasolineras siempre actualizados y los podemos ver a través de su herramienta, Geoportal Gasolineras. Y con los datos de primera hora de hoy miércoles, ya podemos ver qué precios tienen gasolina y diésel a continuación:
Precio de la gasolina hoy 28 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
A continuación, puedes ver todas las gasolineras y estaciones de servicio donde es más barato repostar en este martes 28 de abril:
Gasolina 95
- Alcampo. Madrid. C/ José Paulete. Precio: 1,339 €/l.
- Simón Grup. Madrid. Ctra. Villaverde a Vallecas km 283. Precio: 1,339 €/l.
- Ballenoil. Madrid. C/ G, 2. Precio: 1,339 €/l.
- Supeco. Madrid. C/ Bruno Abúndez, 56. Precio: 1,339 €/l.
- Novel Oil System. Madrid. C/ Pirotecnia, 83. Precio: 1,339 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Autovía A-2 km 34. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Avda. Democracia, 41. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Avda. Democracia, 62. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Coslada. Avda. Jarama, 17. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Ctra. Vicálvaro a O’Donnell km 22. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Madrid. C/ Cerro del Murmullo, 1. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Camino Pozo del Tío Raimundo, 6. Precio: 1,369 €/l.
- Plenergy. Madrid. Ctra. Villaverde a Vallecas km 267. Precio: 1,369 €/l.
- Gasexpress. Alcalá de Henares. Ctra. Daganzo km 3. Precio: 1,369 €/l.
- Plenergy. Coslada. Avda. San Pablo, 29. Precio: 1,369 €/l.
- Plenergy. Madrid. C/ Pirotecnia, 2. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Coslada. Avda. Constitución, 28. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Camino Hormigueras, 153. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Madrid. C/ Francisca Torres Catalán, 24. Precio: 1,369 €/l.
- Plenergy. Madrid. Ctra. Vicálvaro O’Donnell km 20. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. C/ Varsovia, 2. Precio: 1,369 €/l.
- Plenergy. Madrid. Camino Hormigueras, 177. Precio: 1,369 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1,369 €/l.
- Plenergy. Madrid. Avda. del Mayorazgo, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix. Madrid. C/ Herce, 41. Precio: 1,369 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. C/ José Paulete. Precio: 1,429 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. A-2 km 34. Precio: 1,489 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,5. Precio: 1,493 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. CC Loranca. Precio: 1,528 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avda. Europa. Precio: 1,528 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. M-414 km 42. Precio: 1,529 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avda. Olímpica, 9. Precio: 1,539 €/l.
- Confort Auto. Alcobendas. Avda. Industria, 45. Precio: 1,559 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache. Precio: 1,574 €/l.
- Shell. Madrid. C/ Marc Gené, 28. Precio: 1,579 €/l.
- Galp. Majadahonda. Polígono El Carralero. Precio: 1,589 €/l.
- BP. El Álamo. M-404 km 4,95. Precio: 1,589 €/l.
- Shell. Madrid. Ctra. Valencia km 14,8. Precio: 1,589 €/l.
- Shell. Madrid. C/ Guadalcanal, 36. Precio: 1,589 €/l.
- Galp. Collado Villalba. C/ Matadero. Precio: 1,599 €/l.
- BP. Alcalá de Henares. N-II km 26. Precio: 1,599 €/l.
- BP. Alcalá de Henares. M-300 km 26,4. Precio: 1,599 €/l.
- Avia. Alcorcón. M-506 km 4. Precio: 1,599 €/l.
- Shell. Torrejón de Ardoz. Avda. Constitución, 262. Precio: 1,599 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,599 €/l.
- Eni. Rivas-Vaciamadrid. Avda. Aurelio Álvarez. Precio: 1,599 €/l.
- Confort Auto. Torrejón. C/ Diesel, 9. Precio: 1,599 €/l.
- Cepsa. Pinto. C/ Las Arenas, 2. Precio: 1,599 €/l.
- Cepsa. Leganés. C/ Carlos Sainz, 2. Precio: 1,599 €/l.
- BP. Madrid. C/ Guadalcanal, 39. Precio: 1,599 €/l.
Diésel
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Ctra. Loeches-Ajalvir km 12,5. Precio: 1,547 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. A-2 km 34. Precio: 1,558 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. C/ Varsovia, 2. Precio: 1,558 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. CC Loranca. Precio: 1,564 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avda. Europa. Precio: 1,564 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avda. Europa, 15. Precio: 1,564 €/l.
- Ballenoil. Madrid. C/ Arroyo de la Bulera. Precio: 1,599 €/l.
- Área 117. Madrid. N-III km 11,8. Precio: 1,599 €/l.
- Ballenoil. Madrid. C/ Versalles, 17. Precio: 1,599 €/l.
- Ballenoil. Talamanca de Jarama. Avda. de la Chopera, 2. Precio: 1,599 €/l.
- Ballenoil. Talamanca de Jarama. M-103 km 34,5. Precio: 1,599 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. C/ Puerto Cotos, 25. Precio: 1,599 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avda. Olímpica, 9. Precio: 1,609 €/l.
- Family Energy. Leganés. C/ Isaac Peral, 12. Precio: 1,609 €/l.
- Lavaplus. Base Aérea. Ctra. Base km s/n. Precio: 1,617 €/l.
- Gasexpress. Alcalá de Henares. Ctra. Daganzo km 3. Precio: 1,617 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1,617 €/l.
- Galp. Alcalá de Henares. C/ Villamalea, 2. Precio: 1,619 €/l.
- T9. Humanes. Avda. Fuenlabrada, 31. Precio: 1,619 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Avda. Ntra. Sra. de Fátima, 22. Precio: 1,619 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avda. Andalucía, 7. Precio: 1,619 €/l.
- T9. Valdemoro. Avda. Andalucía, 118. Precio: 1,619 €/l.
- T9. Humanes. C/ Tenerife, 2. Precio: 1,619 €/l.
- Ballenoil. Navalcarnero. C/ Mina del Cotorro. Precio: 1,619 €/l.
- Maxpetrol. Navalcarnero. Camino de Bastos, 6. Precio: 1,619 €/l.
Dónde ver las gasolineras más baratas con Geoportal
Si quieres buscar precios otro día, o a otra hora, ya que algunos pueden variar a lo largo del día, tienes a tu disposición la herramienta de Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, donde tienes distintos tipos de combustibles, de modo que puedes filtrar más la búsqueda ya sea para Madrid capital o para municipios cercanos y ver cómo aparecen un listado como el que te hemos ofrecido, y un mapa como este que vemos ahora de Madrid, de modo que puedes ubicarte mejor: