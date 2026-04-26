Ya estamos a domingo y además, casi a final de mes, por lo que seguro que muchos querrán coger el coche para hacer una pequeña salida, pero a la vez ahorrar dado que el precio de la gasolina, sigue dando algún que otro susto a los conductores. De este modo, si has de coger hoy el coche y no te quieres llevar sorpresas hoy será bueno que sepas dónde se ubican las gasolineras más económicas, ya sea para comparar con respecto a donde siempre paras o si deseas controlar un poco más cómo se mueven los precios de la gasolina en este domingo 26 de abril.

En los últimos días, más que grandes subidas o bajadas, lo que se está viendo son diferencias entre estaciones que no siempre son evidentes a primera vista. A veces, en trayectos bastante cortos, el precio cambia lo suficiente como para que se note cuando se llena el depósito. Puede parecer un detalle menor, pero al final es lo que está haciendo que cada vez más gente compare antes de decidir dónde parar, incluso en un día como hoy, en el que todo se toma con algo más de calma pero que a la vez, como decimos, se acerca a final de mes, de modo que tal vez no tengamos ganas de gastar tanto. Además, el domingo también tiene ese punto práctico en el que muchos aprovechan para dejar el coche listo para el lunes y evitar tener que parar entre semana. Ahí es donde mirar el precio cobra más sentido, porque ya no se trata sólo del momento, sino de adelantarse a los próximos días. Por eso, con los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, repasamos cómo está hoy la gasolina en Madrid y cuáles son las estaciones más baratas.

Precio de la gasolina hoy 26 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con los datos que se recogen a primera hora de la mañana, estas son las gasolineras más baratas para repostar si te mueves por Madrid o municipios cercanos.

Gasolina 95

Ballenoil . Madrid. Avda. Democracia, 41. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Avda. Democracia, 41. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Madrid. Avda. de la Democracia, 62. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Avda. de la Democracia, 62. Precio: 1,339 €/l. Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,339 €/l.

. Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Madrid. Carretera Vicálvaro a estación de O’Donnell km 22. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Carretera Vicálvaro a estación de O’Donnell km 22. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Madrid. Calle Cerro del Murmullo, 1. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Calle Cerro del Murmullo, 1. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Madrid. Camino Pozo del Tío Raimundo, 6. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Camino Pozo del Tío Raimundo, 6. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas km 267. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas km 267. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Coslada. Avenida Constitución, 28. Precio: 1,339 €/l.

. Coslada. Avenida Constitución, 28. Precio: 1,339 €/l. Simon grup . Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas km 283. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas km 283. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Coslada. Avenida San Pablo, 29. Precio: 1,339 €/l.

. Coslada. Avenida San Pablo, 29. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Madrid. Calle G, 2. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Calle G, 2. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Madrid. Camino Hormigueras, 153. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Camino Hormigueras, 153. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Madrid. Calle Pirotecnia, 2. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Calle Pirotecnia, 2. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Madrid. Calle Francisca Torres Catalán, 24. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Calle Francisca Torres Catalán, 24. Precio: 1,339 €/l. Supeco . Madrid. Calle Bruno Abúndez, 56. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Calle Bruno Abúndez, 56. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Madrid. Carretera Vicálvaro estación O’Donnell km 20. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Carretera Vicálvaro estación O’Donnell km 20. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Madrid. Camino de las Hormigueras, 177. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Camino de las Hormigueras, 177. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Madrid. Avenida del Mayorazgo, s/n. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Avenida del Mayorazgo, s/n. Precio: 1,339 €/l. Petroprix . Madrid. Calle Herce, 41. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Calle Herce, 41. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,339 €/l.

. Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,339 €/l. Novel oil system . Madrid. Calle Pirotecnia, 83. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Calle Pirotecnia, 83. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,349 €/l.

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,349 €/l. Ballenoil. Rivas-Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. Precio: 1,359 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,429 €/l.

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,429 €/l. Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5. Precio: 1,459 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5. Precio: 1,459 €/l. Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,469 €/l.

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,469 €/l. Alcampo . Alcalá de Henares. Autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: 1,489 €/l.

. Alcalá de Henares. Autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: 1,489 €/l. Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias s/n. Precio: 1,507 €/l.

. Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias s/n. Precio: 1,507 €/l. Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,507 €/l.

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,507 €/l. Shell . Ciempozuelos. M-414 km 42,1. Precio: 1,529 €/l.

. Ciempozuelos. M-414 km 42,1. Precio: 1,529 €/l. Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache. Precio: 1,554 €/l.

. Navalcarnero. Polígono Alparache. Precio: 1,554 €/l. Cepsa a4 pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1,559 €/l.

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1,559 €/l. Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1,559 €/l.

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1,559 €/l. Confor auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1,559 €/l.

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1,559 €/l. Avia . Alcorcón. M-506 km 4. Precio: 1,569 €/l.

. Alcorcón. M-506 km 4. Precio: 1,569 €/l. Avia . Alcorcón. M-506 km 4,9. Precio: 1,569 €/l.

. Alcorcón. M-506 km 4,9. Precio: 1,569 €/l. Shell Atalayuela 365 . Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: 1,569 €/l.

. Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: 1,569 €/l. Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense. Precio: 1,584 €/l.

. Alcalá de Henares. Vía Complutense. Precio: 1,584 €/l. Bp Dualez 365 . El Álamo. M-404 km 4,95. Precio: 1,589 €/l.

. El Álamo. M-404 km 4,95. Precio: 1,589 €/l. Bp Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Antigua N-II km 26. Precio: 1,589 €/l.

. Alcalá de Henares. Antigua N-II km 26. Precio: 1,589 €/l. Bp Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. M-300 km 26,4. Precio: 1,589 €/l.

. Alcalá de Henares. M-300 km 26,4. Precio: 1,589 €/l. Shell . Madrid. Carrera Valencia km 14,8. Precio: 1,589 €/l.

. Madrid. Carrera Valencia km 14,8. Precio: 1,589 €/l. Eni . Rivas-Vaciamadrid. Avenida Aurelio Álvarez. Precio: 1,589 €/l.

. Rivas-Vaciamadrid. Avenida Aurelio Álvarez. Precio: 1,589 €/l. Cepsa las arenas 365 . Pinto. Calle Arenas, 2. Precio: 1,589 €/l.

. Pinto. Calle Arenas, 2. Precio: 1,589 €/l. Cepsa San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros. Precio: 1,589 €/l.

. San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros. Precio: 1,589 €/l. Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1,589 €/l.

. Madrid. Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1,589 €/l. Cepsa La Gavia 365 . Madrid. Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1,589 €/l.

. Madrid. Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1,589 €/l. Bp La Gavia 365. Madrid. Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1,589 €/l.

Gasóleo A

Alcampo . Alcalá de Henares. Autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: 1,558 €/l.

. Alcalá de Henares. Autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: 1,558 €/l. Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1,558 €/l.

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1,558 €/l. Ballenoil . Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: 1,569 €/l.

. Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: 1,569 €/l. Ballenoil . Talamanca de Jarama. M-103 km 34,5. Precio: 1,569 €/l.

. Talamanca de Jarama. M-103 km 34,5. Precio: 1,569 €/l. Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias. Precio: 1,571 €/l.

. Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias. Precio: 1,571 €/l. Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa. Precio: 1,571 €/l.

. Alcorcón. Avenida Europa. Precio: 1,571 €/l. Lavaplus . Alcorcón. Avenida Europa, 15. Precio: 1,571 €/l.

. Alcorcón. Avenida Europa, 15. Precio: 1,571 €/l. Alcampo . Torrejón de Ardoz. Loeches-Ajalvir km 12,5. Precio: 1,579 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Loeches-Ajalvir km 12,5. Precio: 1,579 €/l. Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,589 €/l.

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,589 €/l. Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1,599 €/l.

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1,599 €/l. Petroprix . Arganda del Rey. Avenida Madrid, s/n. Precio: 1,599 €/l.

. Arganda del Rey. Avenida Madrid, s/n. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Arganda del Rey. Camino San Martín de la Vega, 8. Precio: 1,599 €/l.

. Arganda del Rey. Camino San Martín de la Vega, 8. Precio: 1,599 €/l. Plenergy . Arganda del Rey. Avenida Madrid, 66. Precio: 1,599 €/l.

. Arganda del Rey. Avenida Madrid, 66. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Arganda del Rey. Camino San Martín de la Vega. Precio: 1,599 €/l.

. Arganda del Rey. Camino San Martín de la Vega. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Madrid. Calle Arroyo de la Bulera. Precio: 1,599 €/l.

. Madrid. Calle Arroyo de la Bulera. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Arganda del Rey. Travesía Sierra de Gata, 17. Precio: 1,599 €/l.

. Arganda del Rey. Travesía Sierra de Gata, 17. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: 1,599 €/l.

. Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Arganda del Rey. Avenida Valdearganda, 15. Precio: 1,599 €/l.

. Arganda del Rey. Avenida Valdearganda, 15. Precio: 1,599 €/l. Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1,599 €/l.

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1,599 €/l. Plenergy . Arganda del Rey. Avenida del Cañal, 25. Precio: 1,599 €/l.

. Arganda del Rey. Avenida del Cañal, 25. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1,599 €/l.

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1,599 €/l. Lavaplus . Base aérea. Carretera de la Base. Precio: 1,617 €/l.

. Base aérea. Carretera de la Base. Precio: 1,617 €/l. Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 3. Precio: 1,617 €/l.

. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 3. Precio: 1,617 €/l. Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 5. Precio: 1,617 €/l.

. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 5. Precio: 1,617 €/l. Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1,617 €/l.

Cómo consultar el mapa del Geoportal con los precios de la gasolina

Con los precios ya vistos, si quieres afinar un poco más o comprobar qué opciones tienes cerca, lo más cómodo sigue siendo usar el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Ahí puedes moverte directamente por el mapa como el que te dejamos a modo de ejemplo de Boadilla, ver las gasolineras que tienes alrededor y comparar sin tener que complicarte demasiado. Es bastante intuitivo: eliges el tipo de combustible, ajustas la zona y en pocos segundos tienes un listado con precios actualizados junto a su ubicación.

Esto resulta útil sobre todo en un día como hoy, en el que no siempre hay una ruta fija y es fácil acabar moviéndose más de lo previsto. Poder ver qué gasolineras tienes cerca y cuáles son más baratas permite decidir sobre la marcha sin perder tiempo. Además, como los precios se actualizan con frecuencia, echar un vistazo justo antes de repostar puede ayudarte a encontrar una opción algo más económica.