Si tienes que coger hoy el coche y vives en Madrid, o si de hecho lo coges a diario, ya te habrás dado cuenta que muchas veces las diferencias en el precio de la gasolina puede ser de hasta casi medio euro dependiendo de si repostas en la propia capital o en las afueras o en municipios cercanos. Algo que en el día a día, y más si repostas todo el depósito puede marcar la diferencia, por lo que queremos repasar ahora el precio de la gasolina de hoy 16 de junio y cómo localizar las gasolineras más baratas de Madrid.

Puede que hayas notado que en lo que respecta a la gasolina y su precio, la situación parece algo más estable que hace unos meses es incluso en algunos momentos se han visto precios bastante más bajos con medias en torno a 1,4 o el 1,5 euros tanto para la gasolina 95, como 98, pero también el diésel que parecía estar casi por las nubes y aunque sigue algo caro, ha bajado. Y se espera que pueda bajar tras anunciarse la paz en la Guerra de Irán, aunque todavía vamos a tardar en notar esa bajada, de modo que para estar bien informado y sobre todo, actualizados, nada como consultar los datos que podemos encontrar en el Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 16 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Según lo reportado por el Geoportal del Ministerio para primera hora de la mañana de hoy en Madrid y municipios de alrededor, estas son las gasolineras más baratas en las que puedes repostar.

Gasolina 95

Ballenoil . Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19: 1,339 €/l

. Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19: 1,339 €/l Petroprix . Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2: 1,339 €/l

. Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2: 1,339 €/l Ballenoil . Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n: 1,339 €/l

. Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n: 1,339 €/l Ballenoil . Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78: 1,339 €/l

. Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78: 1,339 €/l Plenergy . Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36: 1,339 €/l

. Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36: 1,339 €/l Plenergy . Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125: 1,339 €/l

. Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125: 1,339 €/l Ballenoil . Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n: 1,349 €/l

. Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n: 1,349 €/l Plenergy . Meco, Camino del Olivo, 1: 1,355 €/l

. Meco, Camino del Olivo, 1: 1,355 €/l Alcampo . Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1,359 €/l

. Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1,359 €/l Beroil . Móstoles, Calle Simón Hernández, 73: 1,359 €/l

. Móstoles, Calle Simón Hernández, 73: 1,359 €/l Lavaplus . Alcorcón, Avenida de Europa, 15: 1,359 €/l

. Alcorcón, Avenida de Europa, 15: 1,359 €/l Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo Fuenlabrada (Av. Pablo Iglesias, s/n): 1,359 €/l

. Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo Fuenlabrada (Av. Pablo Iglesias, s/n): 1,359 €/l Alcampo . Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500: 1,369 €/l

. Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500: 1,369 €/l T9 . Pinto, Calle Pablo Picasso, s/n: 1,369 €/l

. Pinto, Calle Pablo Picasso, s/n: 1,369 €/l Ballenoil . Pinto, Carretera M-841 km. 1: 1,369 €/l

. Pinto, Carretera M-841 km. 1: 1,369 €/l Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada, Calle Almanzor, 11: 1,369 €/l

. Fuenlabrada, Calle Almanzor, 11: 1,369 €/l Lavaplus . Base Aérea, Carretera de la Base km. s/n: 1,369 €/l

. Base Aérea, Carretera de la Base km. s/n: 1,369 €/l Gasexpress . Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km. 3: 1,369 €/l

. Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km. 3: 1,369 €/l Plenergy . Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60: 1,369 €/l

. Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60: 1,369 €/l T9 . Torrejón de Ardoz, Calle Mario Vargas Llosa, 4: 1,369 €/l

. Torrejón de Ardoz, Calle Mario Vargas Llosa, 4: 1,369 €/l Store Fuel . Torrejón de Ardoz, Calle Solana, 56: 1,369 €/l

. Torrejón de Ardoz, Calle Solana, 56: 1,369 €/l Ballenoil . Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km. 5: 1,369 €/l

. Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km. 5: 1,369 €/l Gasexpress . Torrejón de Ardoz, Avenida Sol, 50: 1,369 €/l

. Torrejón de Ardoz, Avenida Sol, 50: 1,369 €/l Petroprix . Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155: 1,369 €/l

. Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155: 1,369 €/l Ballenoil. Torrejón de Ardoz, Calle Charca de los Peces, 2: 1,369 €/l

Gasolina 98

Alcampo . Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500: 1,449 €/l

. Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500: 1,449 €/l Alcampo . Alcobendas, Avenida Olímpica, 9: 1,469 €/l

. Alcobendas, Avenida Olímpica, 9: 1,469 €/l Alcampo . Madrid, Calle José Paulete: 1,479 €/l

. Madrid, Calle José Paulete: 1,479 €/l Alcampo . Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34: 1,499 €/l

. Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34: 1,499 €/l BP San Peter 365 . Madrid, Carretera A-3 km. 11,2: 1,509 €/l

. Madrid, Carretera A-3 km. 11,2: 1,509 €/l Galp . Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n: 1,539 €/l

. Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n: 1,539 €/l Shell . Ciempozuelos, Carretera M-414 km. 42,100: 1,549 €/l

. Ciempozuelos, Carretera M-414 km. 42,100: 1,549 €/l BP La Gavia 365 . Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60: 1,549 €/l

. Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60: 1,549 €/l BP Dualez 365 . El Álamo, Carretera M-404 km. 4,950: 1,549 €/l

. El Álamo, Carretera M-404 km. 4,950: 1,549 €/l Shell . Madrid, Carretera de Valencia km. 14,800: 1,549 €/l

. Madrid, Carretera de Valencia km. 14,800: 1,549 €/l Alcampo . Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1,553 €/l

. Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1,553 €/l Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo Fuenlabrada: 1,553 €/l

. Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo Fuenlabrada: 1,553 €/l Alcampo . Colmenar Viejo, Calle Tejera, 2: 1,559 €/l

. Colmenar Viejo, Calle Tejera, 2: 1,559 €/l Confort Auto . Alcobendas, Avenida de la Industria, 45: 1,559 €/l

. Alcobendas, Avenida de la Industria, 45: 1,559 €/l Galp . Collado Villalba, Carrefour Los Valles, Calle Matadero, s/n: 1,559 €/l

. Collado Villalba, Carrefour Los Valles, Calle Matadero, s/n: 1,559 €/l Merodio . Colmenar Viejo, Calle Cerro San Pedro, 4: 1,569 €/l

. Colmenar Viejo, Calle Cerro San Pedro, 4: 1,569 €/l E.Leclerc . Aranjuez, Paseo del Deleite, 13: 1,579 €/l

. Aranjuez, Paseo del Deleite, 13: 1,579 €/l Shell . Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n: 1,579 €/l

. Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n: 1,579 €/l BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km. 26: 1,579 €/l

. Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km. 26: 1,579 €/l Repsol Nassica 365 . Getafe, Avenida Río Guadalquivir, 11: 1,589 €/l

. Getafe, Avenida Río Guadalquivir, 11: 1,589 €/l Galp . Alcalá de Henares, Vía Complutense esquina Calle Ávila: 1,589 €/l

. Alcalá de Henares, Vía Complutense esquina Calle Ávila: 1,589 €/l Repsol Área Europa 365 . Ciempozuelos, Carretera N-IV km. 33: 1,589 €/l

. Ciempozuelos, Carretera N-IV km. 33: 1,589 €/l Petrokal . Torrejón de Ardoz, Calle Solana de la, 17: 1,599 €/l

. Torrejón de Ardoz, Calle Solana de la, 17: 1,599 €/l Confort Auto . Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9: 1,599 €/l

. Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9: 1,599 €/l Shell Atalayuela 365. Madrid, Calle Guadalcanal, 36: 1,599 €/l

Diésel

Oil+ . Madrid, Calle Muguet, 12: 1,439 €/l

. Madrid, Calle Muguet, 12: 1,439 €/l Ballenoil . Madrid, Calle Sinfonía, 9: 1,439 €/l

. Madrid, Calle Sinfonía, 9: 1,439 €/l Ballenoil . Madrid, Calle Reus, 13: 1,439 €/l

. Madrid, Calle Reus, 13: 1,439 €/l Petroprix . Madrid, Calle Secoya, 12: 1,439 €/l

. Madrid, Calle Secoya, 12: 1,439 €/l Petroprix . Madrid, Avenida Aviación, 22: 1,439 €/l

. Madrid, Avenida Aviación, 22: 1,439 €/l Alcampo . Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1,449 €/l

. Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1,449 €/l Beroil . Móstoles, Calle Simón Hernández, 73: 1,449 €/l

. Móstoles, Calle Simón Hernández, 73: 1,449 €/l Ballenoil . Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19: 1,449 €/l

. Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19: 1,449 €/l Petroprix . Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2: 1,449 €/l

. Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2: 1,449 €/l Ballenoil . Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n: 1,449 €/l

. Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n: 1,449 €/l Ballenoil . Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78: 1,449 €/l

. Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78: 1,449 €/l Plenergy . El Escorial, Calle Estación, 40: 1,449 €/l

. El Escorial, Calle Estación, 40: 1,449 €/l Plenergy . Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36: 1,449 €/l

. Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36: 1,449 €/l Ballenoil . Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n: 1,449 €/l

. Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n: 1,449 €/l Lavaplus . Alcorcón, Avenida de Europa, 15: 1,449 €/l

. Alcorcón, Avenida de Europa, 15: 1,449 €/l Plenergy . Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125: 1,449 €/l

. Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125: 1,449 €/l Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo Fuenlabrada: 1,449 €/l

. Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo Fuenlabrada: 1,449 €/l Ballenoil . Pinto, Carretera M-841 km. 1: 1,459 €/l

. Pinto, Carretera M-841 km. 1: 1,459 €/l Ballenoil . Coslada, Avenida del Jarama, 17: 1,459 €/l

. Coslada, Avenida del Jarama, 17: 1,459 €/l Ballenoil . Madrid, Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km. 22: 1,459 €/l

. Madrid, Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km. 22: 1,459 €/l Plenergy . Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km. 267: 1,459 €/l

. Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km. 267: 1,459 €/l Ballenoil . Collado Villalba, Calle Escofina, 3: 1,459 €/l

. Collado Villalba, Calle Escofina, 3: 1,459 €/l Ballenoil . Coslada, Avenida de la Constitución, 28: 1,459 €/l

. Coslada, Avenida de la Constitución, 28: 1,459 €/l Petroprix . Collado Villalba, Avenida Juan Carlos I, 24: 1,459 €/l

. Collado Villalba, Avenida Juan Carlos I, 24: 1,459 €/l Simon Grup. Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km. 283: 1,459 €/l

El mapa de Geoportal con las gasolineras más baratas

Con el listado ofrecido, con 25 gasolineras y a partir del tipo de combustible, ya sabes dónde repostar en Madrid, pero si quieres hacer una consulta más allá de hoy o en otro momento del día, te recomendamos que tú mismo entres en el Geoportal y busques por municipio y por combustible, te saldrá un listado como los de arriba, pero también puedes ver un mapa, como este que te enseñamos a modo de ejemplo y que te permite ampliar para ubicar mejor esas gasolineras.