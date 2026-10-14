Precio de la gasolina hoy 14 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Descubre dónde están las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles
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Llegamos al miércoles aunque de una semana algo más corta si tenemos en cuenta, que el lunes fue festivo. De todos modos, quienes tengan que coger el coche en este día seguro que estarán preocupados por el precio del combustible que a pesar de la rebaja actual de 20 céntimos el litro, parece no darnos tregua y es sin duda, uno de los gastos más elevados que tenemos todos los meses. Toma nota entonces, porque este es a continuación, el precio de la gasolina hoy 14 de octubre, con las gasolineras más baratas de Madrid.
Y para saber ese precio, y dónde repostar ahorrando dinero, nada como recurrir al Geoportal, que es la herramienta que tiene el Ministerio para la Transición Ecológica con datos siempre actualizados porque son los que reportan las propias gasolineras y estaciones de servicio. De este modo, a primera hora de hoy miércoles ya sabemos a cuánto se paga el litro de gasolina o diésel por lo que ya sabemos dónde parar para llenar el depósito.
Precio de la gasolina hoy 14 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
A partir de lo que marca el Geoportal, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy en Madrid:
Gasolina 95
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.589 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.599 €/l.
- T9. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.599 €/l.
- T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.599 €/l.
- T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono PPI-2, Triángulo Norte 1, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.599 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506, Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera de Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.829 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.843 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.845 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.849 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.849 €/l.
- Henergy. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.857 €/l.
- Shell. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.859 €/l.
- Shell Ricardo Tormo 365. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.859 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.864 €/l.
- Shell. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Madrid. Carretera M-403, km 2, margen derecho. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Madrid. Carretera M-403 (Getafe-Villaverde), km 2, margen izquierdo. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: 1.869 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Alcorcón. Carretera N-V, km 12,5. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Coslada. Avenida de San Pablo, 39. Precio: 1.879 €/l.
- Cepsa A4 Pinto 365. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.699 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.739 €/l.
- T9. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.739 €/l.
- T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.739 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.739 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.739 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.739 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.743 €/l.
- Esteba Rivas. Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1.746 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.749 €/l.
- T9. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Ballenoil. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.749 €/l.
- Ballenoil. Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1.749 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Carretera de Vicálvaro a la estación de O’Donnell, km 22. Precio: 1.749 €/l.
- Alcampo. Ciempozuelos. Calle del Cedro, 5. Precio: 1.749 €/l.
Con los listados que acababamos de ver, ya sabemos donde repostar hoy miércoles si estás en Madrid, pero si quieres hacer consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y consultar precios de forma directa en función del municipio en el que estés e incluso la calle, porque la herramienta cuenta con un mapa, similar al que te mostramos a continuación, en el que buscar de forma más directa, ya que sólo tendrás que moverte por el mapa hasta localizar el punto en el que estás con las gasolineras más baratas cerca.