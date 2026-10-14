Llegamos al miércoles aunque de una semana algo más corta si tenemos en cuenta, que el lunes fue festivo. De todos modos, quienes tengan que coger el coche en este día seguro que estarán preocupados por el precio del combustible que a pesar de la rebaja actual de 20 céntimos el litro, parece no darnos tregua y es sin duda, uno de los gastos más elevados que tenemos todos los meses. Toma nota entonces, porque este es a continuación, el precio de la gasolina hoy 14 de octubre, con las gasolineras más baratas de Madrid.

Y para saber ese precio, y dónde repostar ahorrando dinero, nada como recurrir al Geoportal, que es la herramienta que tiene el Ministerio para la Transición Ecológica con datos siempre actualizados porque son los que reportan las propias gasolineras y estaciones de servicio. De este modo, a primera hora de hoy miércoles ya sabemos a cuánto se paga el litro de gasolina o diésel por lo que ya sabemos dónde parar para llenar el depósito.

Precio de la gasolina hoy 14 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de lo que marca el Geoportal, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy en Madrid:

Gasolina 95

Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.599 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: 1.599 €/l .

. Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.599 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.599 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Polígono PPI-2, Triángulo Norte 1, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Fuenlabrada. Polígono PPI-2, Triángulo Norte 1, s/n. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.599 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.599 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.599 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506, Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera de Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Carretera de Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.599 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.739 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.779 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.829 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.829 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.843 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.845 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.849 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.849 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.857 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Shell . Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.859 €/l .

. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.859 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.859 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.864 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.869 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . Shell . Madrid. Carretera M-403, km 2, margen derecho. Precio: 1.869 €/l .

. Madrid. Carretera M-403, km 2, margen derecho. Precio: . Shell . Madrid. Carretera M-403 (Getafe-Villaverde), km 2, margen izquierdo. Precio: 1.869 €/l .

. Madrid. Carretera M-403 (Getafe-Villaverde), km 2, margen izquierdo. Precio: . Shell . Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: 1.869 €/l .

. Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.869 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Shell . Alcorcón. Carretera N-V, km 12,5. Precio: 1.869 €/l .

. Alcorcón. Carretera N-V, km 12,5. Precio: . Shell . Coslada. Avenida de San Pablo, 39. Precio: 1.879 €/l .

. Coslada. Avenida de San Pablo, 39. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.879 €/l.

Diésel

Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.689 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.689 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.699 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.729 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.739 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.739 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.743 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Esteba Rivas . Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1.746 €/l .

. Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.749 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.749 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Ballenoil . Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1.749 €/l .

. Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: . Ballenoil . Madrid. Carretera de Vicálvaro a la estación de O’Donnell, km 22. Precio: 1.749 €/l .

. Madrid. Carretera de Vicálvaro a la estación de O’Donnell, km 22. Precio: . Alcampo. Ciempozuelos. Calle del Cedro, 5. Precio: 1.749 €/l.

Con los listados que acababamos de ver, ya sabemos donde repostar hoy miércoles si estás en Madrid, pero si quieres hacer consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y consultar precios de forma directa en función del municipio en el que estés e incluso la calle, porque la herramienta cuenta con un mapa, similar al que te mostramos a continuación, en el que buscar de forma más directa, ya que sólo tendrás que moverte por el mapa hasta localizar el punto en el que estás con las gasolineras más baratas cerca.