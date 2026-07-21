Mientras muchos buscan trabajo, Madrid acaba de abrir la puerta a casi mil empleos públicos: plazas para Policía, Bomberos y Samur

No es fácil hablar de empleo sin que se tenga la sensación de incertidumbre de siempre, con contratos que duran poco o condiciones que no terminan de convencer. Por eso, cuando aparece una oferta pública de cierto tamaño, llama la atención. Y más si viene de una administración como el Ayuntamiento de Madrid, que acaba de anunciar una convocatoria con cifras importantes.

En este caso, se trata de 974 plazas para 2026 centradas en tres servicios muy concretos: Policía Municipal, Bomberos y Samur-Protección Civil. Es decir, empleo público, con estabilidad y además en sectores que llevan tiempo reforzándose. No es una cifra simbólica ni una oferta puntual de pocas plazas, sino un volumen que, para muchos aspirantes, puede marcar la diferencia. No es la mayor oferta que se ha hecho, pero se queda cerca. De hecho, solo está por debajo de la del año pasado, que superó las mil plazas. Eso ya deja ver que no es algo aislado, sino una línea de trabajo que se está manteniendo en el tiempo así que para quien esté pendiente de oposiciones o pensando en dar el paso, no puede dejar escapar esta oferta.

Madrid acaba de abrir la puerta a casi mil empleos públicos: plazas para Policía, Bomberos y Samur

Si se entra en el detalle, la mayor parte de las plazas son de acceso libre. En total, 759 están pensadas para nuevos aspirantes, es decir, personas que quieran presentarse desde fuera. El resto, 215, se reservan para promoción interna, para quienes ya están dentro de los cuerpos y buscan avanzar. La Policía Municipal es la que concentra más plazas, con 448 en total. No es casual. En los últimos años se ha insistido bastante en reforzar este servicio, tanto por número de efectivos como por nuevas funciones. Esta convocatoria sigue claramente esa línea.

Después aparece el Cuerpo de Bomberos, con 195 plazas. Aquí el refuerzo también es importante, sobre todo porque no solo se trata de cubrir vacantes, sino de mejorar la estructura del servicio. La mayoría son para bombero especialista, aunque también hay algunas para conductor especialista. En el caso de Samur-Protección Civil, la cifra es menor, pero significativa con 116 plazas. Además, no se trata de un único perfil ya que hay médicos, enfermeros y técnicos auxiliares, lo que indica que el refuerzo afecta a toda la cadena de atención en emergencias.

No es una convocatoria aislada

Detrás de esta oferta hay algo más que una necesidad puntual. El Ayuntamiento lleva tiempo trabajando con el llamado Plan 10.000, que busca aumentar progresivamente las plantillas de seguridad y emergencias hasta alcanzar ese número de efectivos en 2027. Eso cambia un poco la perspectiva. No es sólo que haya plazas este año, es que se espera que siga habiéndolas en los siguientes. Para alguien que está pensando en opositar, esto da cierto margen para planificar a medio plazo.

Además, parte de las plazas no dependen únicamente de las bajas o jubilaciones. Se han utilizado mecanismos legales que permiten crear nuevos puestos cuando hay servicios que lo requieren. Es decir, no todo es reposición, también hay crecimiento. En la práctica, esto se traduce en nuevas unidades o refuerzos concretos. En la Policía Municipal, por ejemplo, algunas plazas están vinculadas a servicios específicos como la protección del patrimonio urbano o nuevas funciones en comisarías de distrito. También hay refuerzos en áreas relacionadas con la seguridad vial o la gestión de riesgos.

Cuál es la promoción interna

Más allá del acceso libre, hay un bloque que muchas veces pasa desapercibido y que es la promoción interna. En este caso, suma 215 plazas, y buena parte se concentra en el Cuerpo de Bomberos reservando 193 plazas. Aquí hablamos de puestos de mayor responsabilidad como jefes de grupo (90 plazas), jefes de grupo conductor(50 plazas) o sargentos (25 plazas). No son plazas para entrar, sino para quienes ya forman parte del servicio y quieren avanzar en su carrera.

En Samur-Protección Civil se mantiene una línea similar a otros años, con 13 plazas para médicos (4), enfermeros (4) y técnicos (5). En la Policía Municipal, aunque el número es menor con sólo 9 plazas, también hay opciones de promoción, como comisarios (4) o inspectores (5). Este apartado es relevante porque indica que no sólo se amplía plantilla, sino que también se está reorganizando la estructura interna. Es decir, no es solo cuestión de cantidad, sino también de cómo se distribuyen los puestos.

Qué tener en cuenta si estás pensando en presentarte

La oferta ya está aprobada, pero todavía queda recorrido. Las convocatorias concretas se irán publicando poco a poco, y será ahí donde se definan los requisitos exactos, los plazos y las pruebas. En líneas generales, opositar a estos cuerpos exige cumplir ciertas condiciones básicas y superar diferentes fases. En Policía y Bomberos, por ejemplo, hay pruebas físicas además de exámenes teóricos. En Samur, dependiendo del perfil, el enfoque cambia, pero también hay procesos selectivos exigentes.

No es un camino rápido, pero sí una opción clara para quien busca estabilidad. Y eso, en el contexto actual, pesa bastante. Tener un empleo fijo, con condiciones reguladas y posibilidad de desarrollo profesional sigue siendo uno de los principales atractivos del sector público.