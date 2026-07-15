Ni Medicina ni Enfermería: la carrera sanitaria que también arrasa en los rankings de empleabilidad españoles pero no escogen tantos alumnos

Farmacia se ha consolidado como una de las carreras sanitarias con mejor inserción laboral en España. Aunque Medicina y Enfermería suelen concentrar la mayor atención, esta titulación también destaca por sus buenos resultados en empleabilidad, situándose entre las mejor valoradas.

La información se basa en U-Ranking 2026, una clasificación elaborada por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que analiza el desempeño de 71 universidades españolas a partir de indicadores de docencia, investigación e inserción laboral, incluyendo un estudio específico sobre las carreras con mejores salidas profesionales.

Farmacia se destaca por su inserción laboral

Farmacia aparece entre las titulaciones universitarias con mejores oportunidades de empleo en la última actualización del ranking de inserción laboral por campos de estudio de U-Ranking.

En esta clasificación, las carreras con mejores resultados en empleabilidad son:

Medicina.

Enfermería.

Ingeniería de Computadores.

Odontología.

Ingeniería de Organización Industrial.

Ingeniería Civil.

Ingeniería de Telecomunicación.

Farmacia.

Ingeniería Eléctrica.

Ingeniería de la Energía.

Para elaborar este listado, U-Ranking analiza diferentes indicadores relacionados con la incorporación al mercado laboral de los graduados.

Entre ellos figuran la tasa de afiliación a la Seguridad Social, el porcentaje de empleo acorde con la formación universitaria, la base media de cotización, el porcentaje de empleo a jornada completa, la proporción de contratos indefinidos y el porcentaje de trabajadores autónomos.

¿Qué más ha revelado el informe?

Además de clasificar las carreras con mayor empleabilidad, U-Ranking 2026 compara el rendimiento de las universidades españolas en docencia, investigación e inserción laboral mediante 23 indicadores.

El estudio distingue entre un ranking de volumen, condicionado por el tamaño de cada institución, y un ranking de rendimiento, que mide la capacidad de transformar los recursos disponibles en resultados.

En investigación, las universidades públicas ocupan las posiciones más destacadas, mientras que las privadas obtienen mejores resultados en algunos indicadores relacionados con la internacionalización y determinados aspectos docentes.

En inserción laboral, el informe señala diferencias más marcadas entre ambos modelos universitarios. Un total de 22 universidades forman parte del grupo con mayor rendimiento en este apartado y, de ellas, 16 son privadas.

Entre las universidades que sobresalen por su rendimiento global en investigación, docencia e inserción laboral aparecen la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Valencia.

El estudio pone de manifiesto que la empleabilidad depende de varios factores y tiene en cuenta si el puesto desempeñado se ajusta al nivel universitario, el tipo de contrato, la jornada laboral, la base media de cotización y el porcentaje de graduados que trabajan como autónomos.

La clasificación permite comparar tanto las oportunidades laborales de cada titulación como el comportamiento de las universidades en este ámbito. De este modo, ofrece una visión conjunta sobre la relación entre la formación universitaria y la incorporación al mercado de trabajo a partir de indicadores objetivos.

En este contexto, Farmacia se mantiene entre las carreras con mejores resultados en inserción laboral dentro de U-Ranking 2026, formando parte de un grupo de titulaciones que destacan por sus elevados niveles de empleabilidad según los criterios analizados en el informe.