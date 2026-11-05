Espinar también vive obsesionada con Inda desde el piso público que ocupa sin derecho a ello

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha cargado este jueves contra Eduardo Inda, director de OKDIARIO, al acusar a Isabel Díaz Ayuso de regar «con millones de los madrileños» a este periódico, que según ella pagó «a toca teja» para que se inventaran «bulos contra el Gobierno». Lo ha hecho en el Pleno la misma dirigente que reside en un piso público de la Universidad Rey Juan Carlos reservado a su personal sin ser empleada de la institución.

Como desveló El Debate el pasado 22 de octubre, Espinar vive en una vivienda de Alcorcón que forma parte de una promoción propiedad de la Universidad Rey Juan Carlos, cuyo uso está reservado al personal de la universidad. La concesión, firmada en 2010 por 75 años, figura a nombre de su marido. Según ese mismo medio, el inmueble tiene unos 120 metros cuadrados, trastero y plaza de garaje, en una urbanización con piscina.

«Hoy nos hemos enterado de cómo uno de los seudomedios a los que usted riega con millones de los madrileños pagó a toca teja para que se inventaran bulos contra el Gobierno. Dígame, ¿cuánto dinero están pagando los madrileños a Inda, señora Ayuso? Transparencia. ¿Va a explicar usted eso hoy?», ha preguntado Espinar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

La portavoz socialista ha ido más allá y ha señalado a Ayuso y a su jefe de gabinete como quienes financian, a su juicio, «la única y la verdadera cloaca de este país, que es la del Partido Popular». Espinar se refería a las dos facturas que la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, imputada en el caso Leire, aportó la semana pasada en la Audiencia Nacional.

Este periódico publicó el pasado 30 de octubre el documento que acredita la naturaleza de su relación con Koldo García. Se trata de un contrato de colaboración mercantil firmado en Madrid el 26 de noviembre de 2025 entre Dos Mil Palabras SL, empresa editora de OKDIARIO, y el exasesor de José Luis Ábalos. Su objeto es la cesión en exclusiva de sus derechos de imagen y explotación, incluida la colaboración para la realización de un libro y una docuserie.

El contrato no se limitaba a esa cesión. También obligaba a Koldo García a respaldar con pruebas todo lo que contó a este periódico, con nombres y apellidos de las personas implicadas, empresas y cantidades, y le hacía responsable de la exactitud de los materiales aportados. El juez Santiago Pedraz ha descartado investigar el pago y no ha apreciado irregularidades en que la editora lo realizara.

Espinar ha aprovechado también su intervención para defender al exministro de Transportes, Óscar Puente, tras su dimisión por el accidente ferroviario de Urda. «Se ha ido sin culpa jurídica, asumiendo la responsabilidad política de un país como España y dando todas las explicaciones. Se ha ido roto por el dolor de las víctimas», ha afirmado.

La portavoz ha acusado al PP de haber reducido «un 60% la inversión ferroviaria» y le ha atribuido catástrofes como el Yak-42, el 11M, el Prestige, la DANA y las residencias. «Y usted sigue aquí, señora Ayuso, posiblemente con responsabilidades penales, con toda la responsabilidad política, sin haber dado ni una explicación», ha lanzado antes de pedirle su dimisión: «Haga solo una cosa por esta comunidad que tanto le ha dado a los suyos. Dimita».