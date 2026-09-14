El edificio de Madrid que la gente se muere de ganas de visitar: más de 33.000 entradas gratis y las reservas abren este miércoles

Miles de personas pendientes del reloj para conseguir plaza en uno de los recorridos culturales más solicitados de la capital. El Banco de España vuelve a abrir sus puertas al público en 2026 con una nueva edición de sus visitas gratuitas, y este año la oferta crece, y se pondrán a disposición más de 33.000 plazas, un 18% más que en la convocatoria anterior. Los recorridos comenzarán el 25 de septiembre, pero antes deberás hacerte con una de las tan demandadas entradas.

Las reservas estarán disponibles desde este miércoles a mediodía

El acceso al edificio es totalmente gratuito, pero requiere reserva previa. La ventana para solicitar plaza se abre este miércoles 16 de septiembre a las 12:00 horas a través de la web oficial del Banco de España. Cada persona registrada podrá pedir hasta cuatro entradas, así que conviene no confiarse. La demanda suele ser mucho mayor que la oferta, por elevada que sea, y las plazas tienden a agotarse en poco tiempo.

La institución contempla tres modalidades de reserva según el tipo de público, visitas individuales para el público en general, visitas en grupo para asociaciones o colectivos culturales, y visitas específicas para centros educativos, desde ESO hasta la universidad.

Un paseo de hora y media por la joya arquitectónica de Cibeles

Quienes consigan entrada disfrutarán de un recorrido de aproximadamente 90 minutos por algunos de los rincones del edificio, reconocido como Bien de Interés Cultural desde 1999 bajo la categoría de Monumento Histórico. El acceso se realiza por la calle de Los Madrazo, número 29.

Entre los espacios que suelen incluirse en la visita destacan la Escalera Imperial, el Patio de Efectivo, hoy convertido en biblioteca, el Salón de Cobradores y el Patio de Operaciones. El edificio alberga además un patrimonio artístico, con piezas como los retratos que Francisco de Goya pintó a varios directores del antiguo Banco Nacional de San Carlos.

Requisitos para la visita

Para entrar al edificio es imprescindible presentar el documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte) que se indicó al hacer la reserva, ya que las entradas son personales e intransferibles y no admiten cambios posteriores. Solo quedan exentos de reserva los menores de dos años.

Llegar hasta allí es sencillo gracias a la céntrica ubicación del edificio, la parada de metro Banco de España, en la línea 2, deja prácticamente en la puerta.