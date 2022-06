Ayuso se reúne con el descubridor de ‘Despacito’ para convertir Madrid en capital de la música en español

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido este viernes en Miami con el presidente y CEO de Universal Music para América Latina y España, Jesús López, artífice del gran éxito mundial de Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Díaz Ayuso ha aterrizado este viernes en la ciudad estadounidense y su primer encuentro ha sido con López, cuya compañía lleva las carreras de artistas de la talla de J Balvin, Sebastian Yatra, Juanes, Karol G y Bad Gyal, para coger ideas de cara a convertir Madrid en la capital mundial de la música en español.

Según han trasladado a OKDIARIO fuentes presentes en la reunión, que ha tenido lugar en los estudios de Universal Music Group en Miami Beach, López ha explicado a la presidenta madrileña la importancia de potenciar las salas de conciertos en la región, en concreto, espacios no excesivamente grandes donde artistas más emergentes puedan irse dando a conocer en la ciudad.

Uno de los motivos del viaje de Díaz Ayuso a Miami es, precisamente, aprender del que es ahora mismo epicentro de la música latina en el mundo y trasladar ese modelo a la Comunidad de Madrid. Para ello, además de reunirse este viernes con el presidente de Universal, el próximo lunes mantendrá otra reunión con el presidente de Sony Music, Alex Gallardo.

Díaz Ayuso completó su primera jornada en Miami con una cena el mismo viernes organizada por la Cámara de Comercio España-EE UU en el restaurante español Dolores but you can call me Lolita, situado en el corazón del distrito financiero de Brickell y fundado en octubre de 2007.

Durante la velada, la presidenta madrileña pronunció un discurso, al igual que hará el sábado por la mañana cuando esta previsto que acuda a un desayuno con inversores americanos de Florida que tendrá lugar a puerta cerrada en el Hotel Mandarin Oriental de Miami.

Después, Isabel Díaz Ayuso recibirá un homenaje de empresarios de hostelería y restauración donde, además, se inaugurará una escultura en honor a la Comunidad de Madrid.