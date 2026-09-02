Ayuso presenta ‘Madrid Beats’, la nueva campaña de promoción del turismo de la región: «Madrid es lugar donde estar»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este miércoles la campaña turística internacional Madrid Beats, con la que la región busca proyectar en el mundo lo que ha definido como «un mismo latido que ofrezca al mundo este mestizaje entre la tradición, la vanguardia y, lo más importante de todo, con la libertad por bandera». Ayuso ha definido la capital como el «lugar donde estar», refiriéndose a los millones de turistas que la visitan cada año.

La campaña se dirige a cuatro grandes áreas internacionales —Estados Unidos y Canadá, Hispanoamérica, Oriente Próximo y Asia—, con presencia en 13 países y más de 30 ciudades, entre ellas Nueva York, Miami, Los Ángeles, Toronto, Ciudad de México, Buenos Aires, Sao Paulo, Dubái, Tokio y Seúl.

Según ha explicado Ayuso, el objetivo es que «cada vez más ciudadanos en todo el mundo descubran» por qué los 179 municipios de la región se han convertido en «parte de los destinos más atractivos del mundo». El Ejecutivo regional prevé superar los 287 millones de impactos hasta diciembre de 2027.

Un spot publicitario por toda la región

El spot, dirigido por Nono Ayuso, recorre distintas épocas de la historia de Madrid a través de figuras como la actriz Ava Gardner o los pintores Francisco de Goya y Diego de Velázquez. Está protagonizado por actores de siete nacionalidades y se ha versionado en siete idiomas, con el actor estadounidense Walton Goggins como voz de la versión en inglés.

Más allá del spot, la campaña se apoya en un ecosistema de medios que combina publicidad pagada y propia: branded content, prensa, digital, influencers, redes sociales, televisión conectada, cine, exterior y una landing page adaptada a los siete idiomas, con presencia incluso en la red social china RedNote.

El material gráfico, con 17 piezas oficiales, retrata además otros rincones de la región no recogidos en el spot, como el barrio de Salamanca, Malasaña, Chamberí, el Palacio Real de Aranjuez, el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza o el Metropolitano, hasta sumar una veintena de localizaciones adicionales.

La Fórmula 1 como trampolín

Madrid Beats arranca coincidiendo con la celebración en la región del Gran Premio de España de Fórmula 1 la semana próxima, que la Comunidad de Madrid utilizará como escaparate internacional aprovechando una audiencia potencial de más de 70 millones de espectadores por Gran Premio.

El turismo representa en torno al 9% del PIB de la Comunidad de Madrid y genera actividad en hostelería, comercio, cultura, transporte y ocio. En 2025, la región recibió más de 16 millones de viajeros, con un gasto que superó los 21.000 millones de euros y la generación de más de 320.000 empleos. En los seis primeros meses de 2026 han llegado 7,7 millones de visitantes, el 23% de los cuales se alojó fuera de la capital. La campaña se enmarca en la Estrategia de Turismo 2023-2026 de la Comunidad de Madrid.