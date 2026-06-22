La alcaldesa de Alcalá de Henares destituye al teniente de alcalde de Vox por bloquear la aprobación de los presupuestos

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, del PP, ha retirado mediante decreto la Segunda Tenencia de Alcaldía del portavoz de Vox, Víctor Acosta, después de que la formación rechazase una modificación presupuestaria de emergencia de casi 68 millones de euros —un tercio del presupuesto anual del municipio—. La decisión marca la quiebra del pacto de gobierno que ambos partidos firmaron en junio de 2023.

El conflicto gira en torno a versiones radicalmente opuestas sobre cómo se tramitó la propuesta económica. Según el PP, Vox respaldó inicialmente la propuesta en comisión, pero posteriormente anunció su voto en contra, postura que finalmente mantuvo durante el Pleno. Desde la alcaldía consideran que este cambio de criterio fue determinante para la ruptura.

Vox ofrece una lectura distinta. Acosta afirma que el portavoz del PP llevó la modificación a la Comisión de Hacienda por urgencia, y no mencionó ni el importe ni las actuaciones, enterándose Vox de ella al mismo tiempo que los partidos de la oposición. La formación ultraconservadora sostiene que esto constituye «una deslealtad muy grave hacia su socio de gobierno».

La batalla por la transparencia

Bajo la superficie del enfrentamiento presupuestario existe un conflicto más profundo sobre el acceso a información. Vox plantea como condición para negociar los presupuestos disponer de acceso directo a la contabilidad municipal, específicamente a las cuentas del organismo autónomo Ciudad Deportiva Municipal, que preside el propio Acosta.

El PP rechaza categóricamente esta demanda. El Ejecutivo local sostiene que esa posibilidad no existe para ningún miembro de la Corporación, incluida la propia alcaldesa, y que tampoco forma parte de los procedimientos habituales de acceso a la información en la mayoría de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Según sostienen fuentes municipales, esta interpretación habría sido respaldada por el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

Vox, en cambio, apuntala su demanda con un argumentario legal. El grupo municipal sostiene que, a pesar de ostentar dicha presidencia, el PP se ha negado reiteradamente a facilitar el acceso directo a la información contable, una exigencia básica de Vox para sentarse a negociar.

El intento fallido de negociación

El PP trasladó a Vox su disposición a retirar del orden del día las modificaciones presupuestarias si el grupo conservador se compromete a sentarse a negociar el proyecto de presupuesto. Sin embargo, Acosta comunicó que Vox propuso retirar el punto de la modificación presupuestaria del orden del día para después tratar una negociación, pero insistiendo en que no iban a renunciar al acceso a la contabilidad de la CDM.

El PP ha rechazado las dudas «sin argumento» sobre la transparencia en el ejercicio de las responsabilidades de gobierno, afirmando que «si algún grupo municipal tuviera conocimiento real de una irregularidad, no debería limitarse a emitir una nota de prensa, sino acudir inmediatamente a los juzgados».

Consecuencias políticas e institucionales

La destitución de Acosta como segundo teniente de alcaldesa representa la mayor crisis política del mandato en el Gobierno de coalición, con apenas un año para las elecciones municipales de 2027. Acosta mantiene todos los demás cargos de gestión, concretamente la coordinación de proyectos y los proyectos europeos, la presidencia del Distrito II y la presidencia de la Ciudad Deportiva Municipal.

La falta de acuerdo deja a Alcalá sin presupuestos para 2026 y sin la modificación que pretendía desatascar inversiones, con consecuencias directas sobre servicios como el mantenimiento de calles, limpieza o ayudas sociales. Ambos bloques mantienen idéntica representación desde 2023, lo que significa que cualquier futuro acuerdo requerirá negociación.