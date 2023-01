Activistas de Más Madrid se presentan en TV como independientes para atacar a Ayuso

Más Madrid ha jaleado en los últimos días el testimonio del joven Víctor Yángüez, afectado por las obras de la línea 7B de Metro en el municipio de San Fernando de Henares, quien ha proclamado que no es «rojo ni comunista». Sin embargo, no ha dudado en aparecer en un vídeo de la formación liderada por Mónica García, autoproclamada comunista, para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Después de defender en TV que no está afiliado a ningún partido, Yángüez ha posado para las cámaras de Más Madrid, principal partido de la oposición del Ejecutivo de Ayuso, para relatar su experiencia como afectado de estas obras del suburbano de Madrid, cuyo inicio se remonta a hace 14 años.

Antes de eso, Yángüez apareció en el programa de televisión Todo es Mentira donde, autoavalándose como ajeno a la política, arremetió con dureza contra el Partido Popular de Madrid y contra su secretario general, Alfonso Serrano.

«Sólo saben mentir (el PP), a esta gente no les hagan caso, no somos rojos, no somos comunistas, no somos afiliados, somos afectados de Metro y queremos una solución porque no tenemos casa y nos vamos a ir a vivir debajo de un puente por culpa de ese señor (Alfonso Serrano) así que yo no voy a decir nada más pero lo que diga, no le creáis», proclamó.

Interrogada este miércoles sobre la situación de estos vecinos, Isabel Díaz Ayuso ha recordado que es una situación de la que se responsabiliza desde «el primer día». «Lo que hemos hecho desde el comienzo ha sido perimetrar la zona y asegurarnos de que todas las viviendas que pueden ser un peligro para la vida sean desalojadas y mientras a todos estos vecinos les hemos dado alojamiento en apartahoteles. Algunas familias han recibido ya más de 50.000 euros en gastos», ha señalado.

«Ahora ya vamos a empezar a llamar a los vecinos para que reciban las indemnizaciones. Algunas serán para reparación y otras viviendas serán compradas directamente. Esta gente necesita empezar una vida nueva porque esta situación que se arrastra desde hace años es insostenible», ha agregado.